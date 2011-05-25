«Кунг-Фу Панда 2»: Рецензия Киноафиши

Скажем сразу, без уверток, обиняков и прочей традиционной риторики: вторая часть «Кунг-фу Панды», в связи, видимо, со сменой режиссерского состава, получилась значительно проще и примитивнее первой. Что касается визуального ряда, то здесь по-прежнему всё прекрасно: Дженнифер Ю Нельсон справилась с этим участком работы не хуже снимавших первую серию Марка Осборна и Джона Стивенсона. Однако интереснейшая драматургия, составлявшая мощное очарование пилотного фильма, улетучилась практически полностью: вместо даосской притчи с элементами греческой трагедии мы имеем в продолжении обычный приключенческий мультик, со слабой разработкой характеров, гораздо более вялыми и однообразными, нежели раньше, шутками и на удивление прямолинейным сюжетом. Исчезла не только черепаха Угвэй – классический учитель даосской мудрости, через которого авторы (кстати, те же самые сценаристы: Джонатан Эйбел и Гленн Бергер) транслировали свое послание зрителю. Исчезли даже шутки о проблемах с углеводным обменом и излишним весом, вызванных неумеренным потреблением лапши, пельменей, пирожков и прочих антигуманных продуктов. В качестве своеобразных рудиментов остались только сюрреалистическая ревность к редиске, восклицание про главного врага неуклюже-одышливого панды По – лестницу – и один остроумный кулинарный ход: «Надеюсь, нынешний план удачнее, чем план сварить сырой рис у себя в желудке, запив его кипятком». Изящные сюжетные и словесные парадоксы, которыми была наполнена первая серия, во второй усохли до единственной формулы, не лишенной, впрочем, определенного обаяния: «На свете нет ничего неостановимого, кроме меня, который останавливает неостановимое». В процессе похода панды, тигра и прочей вымирающей краснокнижной живности против павлиньей тирании едва ли не самым интересным оказывается богомол, но его ироническая тема, понятное дело, очень быстро исчерпывается, поскольку откусывание головы в процессе спаривания – не предполагает большого количества разнообразных шуток.

Конечно, мысль о том, что достойно вырастить ребенка, особенно – принадлежащего к совершенно другому биологическому виду, гораздо сложнее, чем спасти целый, к примеру, Китай, вполне справедлива и симпатична. Но, ей-богу, стоило ли ради этого затевать весь сыр-бор – без лапши, пельменей, пути дао и эдиповых коллизий?.. Разве могут плавно перетекающие в праздничный фейерверк артиллерийские спецэффекты заменить милую недосказанность отцовства, когда у папы-гуся вдруг откуда ни возьмись появляется сын-панда, да еще и столь гигантских размеров?.. Все эти трогательные финальные объяснения насчет происхождения главного героя, снимающие, так сказать, подозрения с матушки-гусыни, способны навести только тень скуки на крепко сбитый плетень пилотного сюжета. Конечно, весьма мило со стороны авторов было дополнить голос Джеки Чана, озвучивающего обезьяну, голосом Жан-Клода ван Дамма, подарившего свои модуляции Мастеру Кроку (крокодилу, проще говоря), однако никакие закадровые интонации единоборцев не заменят обаяния первой части, безнадежно уварившегося вместе с лапшой твердых сортов в процессе продолжения банкета.

Vlad Dracula