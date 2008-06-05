«Кунг-Фу Панда»: Рецензия Киноафиши

«Кунг-фу Панда» помимо красивой и очень добротной анимации, а также качественного юмора примечателен двумя вещами, которые его авторам посчастливилось изящно и органично соединить. Первая вещь – это, как ни странно, освоение древнего эпико-трагедийного понимания судьбы, в Европе особенно хорошо известного по мифу об Эдипе. Герой, узнав предсказанную судьбу, бежит от нее прочь и именно в своем бегстве ее же и обретает, поскольку судьба – необходимость, не навязанная извне, а исходящая из самого нутра того, кто ее претерпевает. Разумеется, в нашем случае этот архетипический сюжет обыгрывается в комическом ключе, однако он не становится оттого менее важным: посланник мастера летит в тюрьму, дабы передать указание усилить охрану злодея, но как раз этот прилет доставляет злодею посредством случайно упавшего пера средства к освобождению из плена. Что самое интересное, о бегстве от судьбы и ее последующем неизбежном узнавании мудрейший из персонажей говорит прямым текстом, нисколько не камуфлируя мысль в формы, более употребимые в детских мультиках. Вообще, старая черепаха Угвэй, которому принадлежат все мудрые мысли и сентенции в фильме, – классический даосский учитель, безмятежно наставляющий на правильное понимание времени и настоящего посреди окружающего душевного смятения.

Вторая вещь, характерная для «Кунг-фу Панды», – это стратегия социальной адаптации, необычайно важная в современном американском обществе. Ведь что, собственно, такое панда По, заглавный персонаж картины? Это существо, потребляющее в несметных количествах лапшу, пельмени, печенье, пирожки и прочий, обобщенно говоря, фаст-фуд; он страдает тяжелейшим ожирением, не позволяющим разглядеть из-за висящего пуза даже его собственные задние лапы. У него одышка и, вследствие полностью нарушенного углеводного обмена и соответственного роста вредной микрофлоры, скверный запах из пасти. Можно сказать, что это среднестатистический портрет американца, страдающего от проблем с излишним весом, обездвиженностью и вытекающим из всего этого жгучим социальным дискомфортом. Кто читал, к примеру, медицинско-диетологические труды Роберта Аткинса или смотрел антифастфудовские филиппики Моргана Сперлока в «Двойной порции», тот поймет данную мысль особенно наглядно. Авторы «Кунг-фу Панды» занимаются своего рода терапией: всякие подобного рода недостатки, говорят они, можно и даже нужно превратить в достоинства. Ты любишь плотно поесть? Так сделай сеанс приема пищи тренингом по кунг-фу. У тебя огромный живот? Так используй его как оружие – и пусть от твоего брюха рикошетом отлетают недруги, буря и натиск которых обращаются против них же по известному принципу многих восточных единоборств. Ты ленив и неповоротлив? Зато ты спокоен и добродушен в мире, полном ярости и страстей. Тебя даже не особенно смущает тот факт, что ты панда, между тем как твой отец, и твой дед, и твой прадед – гуси. Главная мудрость древнего свитка поэтому – не великий священный текст, коего там нет, а отражение твоей собственной физиономии, которая в любом случае – не только твоя судьба, но и твоя удача. Такая вот социальная практика для всех возрастов и слоев населения и наглядное пособие по превращению из лапшичника в героя. Ну, помимо того что это еще и отличное зрелище для самых юных.

Vlad Dracula