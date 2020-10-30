Ее заветное желание, 2020

«Её заветное желание» — полнометражное аниме, основанное на рассказе японского писателя Сэйко Танабэ «Жозе, тигр и рыба». В нем рассказывается о встрече двух одиноких и совершенно непохожих молодых людей. Цунэо — трудолюбивый студент-океанолог, для которого учеба превыше всего. Благодаря диплому он рассчитывает уехать из родного города и построить карьеру за границей.
Однажды на пути Цунэо возникает девушка Кумико, называющая себя Жозе в честь персонажа своего любимого произведения «Волшебные облака» Франсуазы Саган. Несмотря на мечтательность и жизнелюбие, она парализована ниже пояса и навсегда прикована к инвалидному креслу. Все свободное время Жозе проводит за чтением книг в полном одиночестве, покидая дом лишь с наступлением сумерек, когда на улицах никого нет. Очередная вылазка оборачивается для нее столкновением с Цунэо.
Благодаря студенту девушка-инвалид впервые узнает о том, что такое настоящая дружба. Парень, проникнувшийся к эксцентричной незнакомке симпатией, решает помочь ей вырваться из четырех стен. Несмотря на капризы Жозе, Цунэо покорно выполняет любые ее мелкие поручения, ежедневно навещает после учебы. И когда Жозе рассказывает о том, что с детства хочет увидеть море, они бросают все свои дела, арендуют автомобиль и отправляются навстречу незабываемым приключениям.
Ближайшие несколько недель станут для подростков судьбоносными. Исполняя мечту девушки, начинающий океанолог не замечает, как меняется его собственная жизнь. Но окажется ли финал этой поездки для них счастливым?
Оригинальное название переводится как «Жозе, тигр и рыба».
В основу сюжета лег рассказ Сейко Танабэ, впервые опубликованный в 1985 году.
Адаптацией книги занималась Саяка Кувамура, для которой это первый опыт работы в аниме. Ранее она писала сценарии к полнометражным фильмам («Ослеплена тобой!», «Плохие парни Джей») и телесериалам («Дневник будущего: Другой мир», «Здесь есть тот, кого я люблю»).
В 2003 году состоялась первая экранизация произведения Сейко Танабэ. Главные роли в игровой кинокартине режиссера Иссина Инудо исполнили Сатоси Цумабуки и Тидзуру Икэваки. В 2020 году состоялась премьера южнокорейской версии под названием «Жозе», поставленной Кимом Джон-гваном с участием местных звезд Нам Джу-хека и Хан Джи-мин.
Изначально широкий прокат аниме планировался на сентябрь 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьера состоялась 25 декабря.
Саундтрек написал композитор Эван Колл, ранее сочинивший музыку к популярной анимационной серии «Вайолет Эвергарден».
Анимация создавалась на японской студии Bones, где производились такие культовые аниме, как «Стальной алхимик», «Космический Денди» и «Моб Психо 100».
Жозе говорит голосом японской актрисы и модели Каи Киехары. Для восходящей звезды это лишь второй опыт работы в озвучке после аниме «Тайфун Норуда» 2015 года. Роль Цунэо воплотил актер Таиси Накагава, известный по дорамам «Крутой учитель Онидзука» (корейская версия 2012 года) и «Школа-тюрьма».
Главная героиня Жозе взяла себе имя в честь персонажа из книги французской писательницы Франсуазы Саган «Волшебные облака».
Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.