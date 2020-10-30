Ее заветное желание, 2020

«Её заветное желание» — полнометражное аниме, основанное на рассказе японского писателя Сэйко Танабэ «Жозе, тигр и рыба». В нем рассказывается о встрече двух одиноких и совершенно непохожих молодых людей. Цунэо — трудолюбивый студент-океанолог, для которого учеба превыше всего. Благодаря диплому он рассчитывает уехать из родного города и построить карьеру за границей.

Однажды на пути Цунэо возникает девушка Кумико, называющая себя Жозе в честь персонажа своего любимого произведения «Волшебные облака» Франсуазы Саган. Несмотря на мечтательность и жизнелюбие, она парализована ниже пояса и навсегда прикована к инвалидному креслу. Все свободное время Жозе проводит за чтением книг в полном одиночестве, покидая дом лишь с наступлением сумерек, когда на улицах никого нет. Очередная вылазка оборачивается для нее столкновением с Цунэо.

Благодаря студенту девушка-инвалид впервые узнает о том, что такое настоящая дружба. Парень, проникнувшийся к эксцентричной незнакомке симпатией, решает помочь ей вырваться из четырех стен. Несмотря на капризы Жозе, Цунэо покорно выполняет любые ее мелкие поручения, ежедневно навещает после учебы. И когда Жозе рассказывает о том, что с детства хочет увидеть море, они бросают все свои дела, арендуют автомобиль и отправляются навстречу незабываемым приключениям.

Ближайшие несколько недель станут для подростков судьбоносными. Исполняя мечту девушки, начинающий океанолог не замечает, как меняется его собственная жизнь. Но окажется ли финал этой поездки для них счастливым?