«Вайолет Эвергарден. Фильм»: Рецензия Киноафиши

После трагедии в студии Kyoto Animation, в которой неизвестный мужчина в порыве ярости устроил пожар, унесший жизни более 30 сотрудников компании, было непонятно, как аниматоры, режиссеры и вся остальная команда вернутся к работе над своими проектами. Продолжение «Вайолет Эвергарден», успешного аниме сериала, дистрибьютером по миру которого является сам Netflix, могло и не произойти после страшного пожара в 2019 году. А тут еще и коронавирус добавился. Несмотря на такой психологический и физический урон, фильм про «автозапоминающую куклу» в поисках понимания чувств и эмоций все-таки вышел в японский прокат несколькими месяцами ранее и теперь добрался и до американских, и до российских кинотеатров. Рассказываем, на какой ноте заканчивается путешествие Вайолет, и постараемся без спойлеров.

Время летит, и о войне, унесшей большое количество жизней, говорят чуть более сдержанно, но при каждом упоминании сердце все равно болит и ноет. Все это время Вайолет помогала неграмотному населению страны делиться эмоциями и чувствами со своими близкими, писала оды морям и даже участвовала в урегулировании каких-то политических конфликтов. Девушка невольно становилась свидетелем того, какое счастье и умиротворение приносили написанные ее металлическими руками письма. Однако ее личное послание никак не могло дойти до адресата, потому что он давно покоится где-то глубоко в земле. Вайолет продолжает писать безвозмездно, придумывать скидки для детей, которые в жизни не соберут нужное количество денег, чтобы воспользоваться ее услугами, и верить, что когда-нибудь ее личные письма достигнут того самого единственного человека. Теперь она готова сказать ему: «Я люблю тебя».

Вайолет Эвергарден. Фильм

Рука, прислоненная к оконному стеклу, удивление в глазах и слишком современное убранство квартиры сбивает с толку обычного зрителя «Вайолет Эвергарден». Время и пространство внезапно останавливаются, и аудитории придется разгадывать ребусы. Только такая атмосфера не закончится во вступительной части фильма, а продолжится до самого конца, представляя три абсолютно разные истории, но объединенные одной «почтовой» линией. Молодая девушка больше не смотрит в окно, но и взглянуть на своих родителей ей тоже очень тяжело. В разговорах они упоминают о письмах, которые ее бабушка получала от своей же матери в течение 50 лет после ее кончины. Все послания были написаны одной талантливой куклой и имя ее – Вайолет Эвергарден. Неподготовленный зритель, как и эта девушка, будет задавать очень много вопросов, поэтому их ждет путешествие между настоящим и прошлым, где есть место не только почтовым отправлениям, а также электричеству и телефонам.

Конечно, первые двадцать минут покажутся слишком выбивающимися из настоящего медленного ритма самого аниме. Однако так называемый рекап и знакомство с миром «Вайолет Эвергарден» оказываются необходимыми не только для новых зрителей, но и для уже посмотревших. Каждое упоминание событий из прошлого, панорама навязанных флэшбеков на самом деле обоснованы многочисленными факторами и просто разрушают всю структурную канву фильма. Все-таки в первую очередь это настоящее кино, а не очередной эпизод, который можно посмотреть на Netflix, поэтому ко вступлению надо относиться достаточно спокойно.

В японском языке настоящее и будущее не различаются в грамматическом смысле при строении предложения, а вот прошлое как раз имеет свои специфические правила. Время движется вспять, и вместо современного дома и молодой девушки перед глазами возникает волевая Вайолет, помогающая практически каждому. Медленно, аккуратно и практически медитативно она расчехляет свою машинку, выкладывает ее на стол и внимательно слушает клиента, внимая каждый звук, шорох и вибрацию голоса. Она готова позабыть о собственных делах, чтобы доехать до заказчика и осуществить его задание. Однако тайно про себя она мечтает о том, как когда-нибудь и ее личное послание дойдет до адресата.

Вайолет Эвергарден. Фильм

«Вайолет Эвергарден. Фильм» не только плавно рассказывает финальную историю самой Вайолет, ее путешествие в чувства и эмоции, о которых она и не догадывалась, но и повествует о времени и сменяющихся технологиях вокруг. На место почтовых открыток уже пришел телефон, а газовые лампы заменили электрическими. Прогресс невозможно остановить, и человечеству придется только адаптироваться ко всему новому. Именно «новое» и «старое» встречаются в этой картине и создают между собой настоящую гармонию. Дело в том, что даже со всей новой техникой и безграничными возможностями, люди все равно обращаются к письмам, внутри которых слова лучше всего могут донести чувства.

Полнометражным аниме останутся довольны поклонники самой серии и, конечно же, всех проектов студии Kyoto Animation. Тщательная комбинация 2D и 3D графики снова зачаровывает своей масштабностью, и весь европейский нарисованный мир завораживает своей детальностью и буйством красок. Однако все-таки лучше запастись платочками, потому что не просто так картина создана в жанре драмы.