Город героев
– Юный Хиро Хамада - прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. После серии загадочных событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.
"Как приручить дракона" в своё время показал, что всё ещё можно делать мультфильмы "всё как всегда", достигая при этом высочайшей планки качества. Так вот "Городу героев" до этой планки как до Китая босиком.
Даже захотелось, чтобы он перед тем, как повторить гравитационный подвиг Дж. Клуни, пустил слезу. Уж очень человечный персонаж, прям ах!
Хорошая фантастика. Суперзлодеи достали уже. А тут ничего, обычный вполне. У нас в соседнем кабинете свой такой, монстр-харизматик. Мотивирует и заимствует.
Главного героя японцем сделали, видимо, в благодарность за 150 лямов, которые японцы отдали Холодном сердцу.
Мне так кажется, что дети порой вкладывают в мультик слишком много надежд)) Не стоит ожидать,что он понравится всем. Лучше сходить самому и сделать соответствующие выводы, тем более редко когда можно увидеть столько гаджетов и научных штучек в мульте))
8/10
9/10
Авторизация по e-mail