«Остров собак»: Рецензия Киноафиши

Мир, дружба и вкусняшки!

Япония. Будущее. Собаки города Мегасаки стали жертвой опасной инфекции, которая, как говорят власти, может передаваться и людям. Кобаяши, занимающий пост мэра, принимает решение выселить всех собак на отдаленный остров, использующийся как большая свалка городских отходов. Первым выслали пса Спотса, преданного охранника племянника Кобаяши двенадцатилетнего сироты Атари. Проходит полгода, и лекарство против собачьего гриппа изобретено, но мэр не спешит обнародовать создание спасительного средства и возвращать животных домой. Неистовый собаконенавистник и котолюб, он решает уничтожить всех псов на острове, ужасающий план массового убийства им уже разработан. Тем временем на остров в поисках Спотса отправляется Атари. Там искать любимца ему помогут пятеро альфа-самцов – Рекс, Босс, Кинг, Дюк и Шеф. В Мегасаки за расследование преступной деятельности Кобаяши возьмется американская школьница по обмену.

Кадр из фильма «Остров собак»

«Остров собак» Уэса Андерсона стал фильмом открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля и второй по счету анимационной лентой американского сказочника. Первой мультипликационной картиной режиссера был «Бесподобный мистер Фокс», где дикие животные отчаянно боролись за выживание в новых условиях. Главные герои «Острова собак» тоже находятся на грани жизни и смерти и не живут, а выживают на свалке, сражаясь друг с другом за пищу, вызывающую несварение. И в том и в другом кукольном мультфильме с легкостью угадываются политический подтекст и критика безответственного отношения человека к природе. В «Бесподобном мистере Фоксе» считываются размышления о беженцах, в «Острове собак» Уэс Андерсон всматривается в то, как формируется отношение масс к отдельно взятым социальным группам. В первом мультфильме люди, охотясь за хитрым лисом, фактически уничтожили целую экосистему и не беспокоятся по этому поводу, во втором они работают над биологическим оружием и превратили остров в зловонную помойку, непригодную для нормальной жизни.

Кадр из фильма «Остров собак»

Сходства в проблематике не единственное, что роднит две мультипликационные работы американского режиссера. Уэс Андерсон остается самим собой, и в новом фильме вновь реализуются свойственные его стилю приметы – симметричные кадры, разбивка на главы, очаровательные герои, которых выделяет из толпы склонность к приключениям и предприимчивость. При этом сказочнику удалось ловко прописать портреты внушительного числа персонажей среди собак и людей, а озвучили их звезды и знаменитости мировой величины. Тильда Суинтон говорит за мопса, считывающего предсказания с экрана телевизора. Скарлетт Йоханссон подарила свой голос красавице-собачке Миндальке, выполняющей трюки и твердо знающей, что внешность – это далеко не все. Команду альфа-самцов, сопровождающих Атари, озвучили Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей и Джефф Голдблюм. Над озвучкой также работали Грета Гервиг, Френсис МакДорманд, Йоко Оно и многие другие.

Кадр из фильма «Остров собак»

Надо заметить, что в «Острове собак» звучат два языка – английский и японский. Последний переводится на английский не во всех случаях. Сделано это для того, чтобы подчеркнуть, что события на острове представлены прежде всего глазами собак, а они дословно человеческую речь как минимум не всегда понимают. Так что зрителю, не знающему японский, тоже предстоит иногда гадать, что же говорят герои мультфильма. Задача эта в рамках «Острова собак» не вызывает негативных эмоций и опасений из ряда «не упущено ли что-то принципиально важное» и позволяет поупражняться в наблюдательности, а заодно насладиться звучанием незнакомого языка, не концентрируясь на чтении субтитров. Правда, все это имеет место, если вы смотрите фильм в оригинале, как будет выглядеть русская озвучка, мы не знаем.

Кадр из фильма «Остров собак»

Несмотря на актуальность и выразительность политического мотива в мультфильме, «Остров собак» все равно использует поэтику отношений между человеком и теми, кого люди называют своими самыми верными друзьями. И использует умело. Куклы собак с потрепанной и сбившейся шерстью выглядят чрезвычайно эмоционально, исхудалые силуэты выброшенных на помойку животных вызывают щемящую боль и сочувствие. В их образах сконденсирована тоска и негорделивое достоинство, жертвенность и любовь вкусно перекусить. Тем не менее мультфильм при всей его нежности и зачарованности песиками, познавшими предательство человека, не скатывается в комок сахарной ваты, от приторности которой стошнит и некоторых сладкоежек, и не работает как заправская слезовыжималка. Многовековая история собак у Уэса Андерсона звучит порой весьма жестко, и все же в «Острове собак» живет надежда на мирное будущее и не отрицается возможность духовно-нравственного преображения.

Елена Громова

В российском прокате с 3 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Остров собак»