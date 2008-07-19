Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рыбка Поньо на утесе Рыбка Поньо на утесе
Киноафиша Фильмы Рыбка Поньо на утесе
Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo

Рыбка Поньо на утесе, 2008

2008 / Япония
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды юная любопытная рыбка Поньо, дочка морского колдуна и прекрасной богини, покинула подводное царство и отправилась понаблюдать за миром людей. По случайности Поньо попадает в стеклянную банку и оказывается на берегу, где ее находит пятилетний мальчик Сосуке, сын капитана рыболовецкого судна. Постепенно между детьми возникает крепкая привязанность, и Поньо понимает, что очень хочет стать человеком.

  • Всего для мультфильма было создано 170000 отдельных картинок.
  • Сценарий к мультфильму написал лично Хаяо Миядзаки. Он также собственноручно нарисовал часть кадров к ленте.
  • Корабль отца Сосуке называется “Коганеимару” в честь города Коганеи, где располагается Studio Ghibli.
  • По словам самого Миядзаки, режиссер вдохновлялся сказкой “Русалочка” Ганса Христиана Андерсена, хотя и решил не следовать сюжету дословно. Также в мультфильме можно заметить отсылки к опере Рихарда Вагнера “Кольцо Нибелунгов”.
  • “Рыбка Поньо на утесе” – девятая совместная работа Хаяо Миядзаки и композитора Джо Хасаиси. Лента была номинирована на премию “Энни” в категориях “Лучшая режиссура” и “Лучшая музыка”.
  • Прототипом деревни на берегу океана стал реально существующий город Тономура в национальном парке Сето-Найкай в Японии, где Хаяо Миядзаки провел лето 2005 года.

История о пятилетнем мальчике по имени Сосуке и принцессе золотых рыбок Поньо, которая мечтает стать человеком.

7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера в мире 19 июля 2008
Возраст 0+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Юриа Нара
Хироки Дой
Дзёдзи Токоро
Томоко Ямагути
Юки Амами
Юки Амами
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ходячий замок
Ходячий замок (2004)
8.963414
Унесенные призраками
Унесенные призраками (2001)
8.639535
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо (1988)
7.734177
Постер мультфильма Рыбка Поньо на утесе 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Рыбка Поньо на утесе смотреть онлайн

Рыбка Поньо на утесе
Смотреть
онлайн

Похожие фильмы онлайн

Ходячий замок
 
Унесенные призраками
 
Мой сосед Тоторо
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
type55m 2 апреля 2015, 12:51
Супер мульт, я вспомнил детство ,я был счастлив)
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Ужасный мультик 1 / 10✊
Отзывы Написать
48 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.
Написать
18 июля 2022 16:47
Мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» выйдет в России в повторный прокат — доступен новый трейлер Аниме Хаяо Миядзаки вышло в 2008 году.
Написать
28 апреля 2021 13:41
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Отрывок «That Was Weird»
Отрывок «That Was Weird»
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши