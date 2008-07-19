Рыбка Поньо на утесе, 2008

Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки

Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.