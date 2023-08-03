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Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter

Черепашки-ниндзя, 2023

2023 / США
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 3 августа 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джефф Роу
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Лера Гайфуллина 26 апреля 2022, 21:02
Сходила только что на фильм,очень понравился!Всем советую!
Ferensy 27 апреля 2022, 15:02
Как вы это сделали? Что там у вас в будущем? Как погода?
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Paramount+ разрабатывает спин-оффы «Черепашек-ниндзя» и «Губки Боба» Ближайшие проекты выйдут уже в 2023 году.
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16 февраля 2022 16:20
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