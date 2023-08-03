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Черепашки-ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter
Черепашки-ниндзя, 2023
2023 / США
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
3 августа 2023
Премьера в мире
3 августа 2023
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Джефф Роу
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в
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Отзывы о мультфильме
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Лера Гайфуллина
26 апреля 2022, 21:02
Сходила только что на фильм,очень понравился!Всем советую!
Ferensy
27 апреля 2022, 15:02
Как вы это сделали? Что там у вас в будущем? Как погода?
Отзывы
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Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Paramount+ разрабатывает спин-оффы «Черепашек-ниндзя» и «Губки Боба»
Ближайшие проекты выйдут уже в 2023 году.
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16 февраля 2022 16:20
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