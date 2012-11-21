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Rise of the Guardians

Хранители снов, 2012

2012 / США
7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Детские сны, мечты и надежды защищают особые стражи, но однажды злобная сущность, создатель кошмаров, решает бросить им вызов. На помощь им прибывает юный зимний дух — его зовут Ледяным Джеком...

  • После картины появляется посвящение «Мэри Кэтрин Джойс. Жестокому и верному Хранителю». Речь идет о дочери Уильяма Джойса, умершей в 18 лет от опухоли мозга. Фильм основан на серии книг Джойса «Стражи детства». Изначально автор рассказывал эти истории дочке.
  • Фильм собрал в мировом прокате более 300 миллионов долларов.
  •  Возраст главного героя был предметом споров среди фанатов. Джойс, исполнительный продюсер картины, подтвердил, что Джеку 14, и хотел, чтобы персонажа озвучил Леонардо Ди Каприо. Но режиссер Питер Рэмси сказал, что, по его мнению, Джеку 17. Крису Пайну было 32, когда он записал реплики персонажа, что сначала было встречено неоднозначными отзывами онлайн-комментаторов.
  • На роль главного антагониста рассматривались кандидатуры Тома Хиддлстона, Пола Беттани, Кристофера Ллойда, Патрика Стюарта и Джеффа Голдблюма. В итоге озвучил Джуд Лоу.
  • Когда Песочник появляется впервые, он находится в Рио-де-Жанейро, о чем свидетельствует статуя Христа-Искупителя на заднем плане.
  • Зубные мини-феечки напоминают колибри.

Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое – детские мечты, Северянин, Ледяной Джек, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду Хранителей снов...

7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 22 ноября 2012
Премьера онлайн 28 октября 2021
Премьера в мире 21 ноября 2012
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Питер Рэмзи
Питер Рэмзи
В ролях
Айла Фишер
Айла Фишер
Хью Джекман
Хью Джекман
Крис Пайн
Крис Пайн
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Все актеры и съемочная группа
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Хранители снов
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (juk7803, 23/11/2012 - 17:18:30):Ну и Ледяной Джек конечно красава,очередной секс символ!да, задница у него, что надо :)Мультфильм… Читать дальше…
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
девочка 6 лет была в восторге, но в конце спросила почему деда без подарков?

я раза 3 засыпала даже стыдно было 3д,столько люди денег вложили. Но вот эти вот лед коньки это все так надоело уже.
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63 голоса
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