Хранители снов, 2012

Детские сны, мечты и надежды защищают особые стражи, но однажды злобная сущность, создатель кошмаров, решает бросить им вызов. На помощь им прибывает юный зимний дух — его зовут Ледяным Джеком...
Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое – детские мечты, Северянин, Ледяной Джек, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду Хранителей снов...
я раза 3 засыпала даже стыдно было 3д,столько люди денег вложили. Но вот эти вот лед коньки это все так надоело уже.