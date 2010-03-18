«Как приручить дракона»: Рецензия Киноафиши

«Как приручить дракона», пожалуй, одно из наиболее симпатичных неготических анимационных творений, созданных в последнее время нашими заокеанскими собратьями по разуму. И хотя сценарий этой викинг-эпопеи несколько уступает сценарию таких до блеска отточенных вещей, как «Корпорация монстров», «Рататуй» и «Кунг-фу Панда», авторам, бесспорно, удается проскользнуть между Сциллой новомодной скабрезности и Харибдой тысячу раз перепроверенных розовых сантиментов, то есть, говоря коротко, между Шреком и Уолтом Диснеем. Свежеиспеченная сага – по-своему меткий портрет боевой скандинавской старины, где «пища, которую здесь едят, груба и невкусна, а люди и того хуже». Идя вслед за лукавым переписчиком всемирной истории Мелом Бруксом, у которого викинги снимают рогатые шлемы, а рога между тем остаются, поскольку растут прямо из головы, – авторы сказа о приручении драконов уверяют, что вышеупомянутые рогатые шлемы на самом деле половинки нагрудников норманнских жен и матерей. Впрочем, это, кажется, единственный, да и то весьма мягкий, реверанс в сторону «самых взрослых». Остальной юмор примерно поровну распределен между староскандинавским бытом (избыток викингов-драконоборцев при полном отсутствии «викингов-пекарей и викингов-водопроводчиков») и межвидовыми взаимоотношениями суровых северных воинов и несколько менее суровых северных авиарептилий.

Не вполне, правда, понятно, почему скандинавы в фильме весь свой досуг посвящают исключительно драконам, словно бы все они (скандинавы, а не драконы, хотя как знать…) – потомки Георгия Победоносца. Из истории мы помним, что доблестные викинги половину рабочего времени отводили на порубку друг друга, а вторую половину – на путешествия, сопровождавшиеся порубкой местного населения. Как известно, они основали собственное королевство даже на Сицилии, откуда, впрочем, были вытеснены местными мафиозными кланами. Посему можно лишь догадываться, до какой степени трудно «людям дракона» (так их называли в «Следопыте» – в честь резных драконов на ладьях) было выкраивать досуг еще и на огнедышащих воздушных змеев шведского, норвежского и исландского образца. Однако авторы «Как приручить дракона» ориентировались, разумеется, не столько на скандинавский фольклор, сколько на спилберговского «Инопланетянина»: если присмотреться повнимательнее, то легко можно увидеть, что основная сюжетная схема пересажена на викинг-почву в целости и сохранности. И только наличие супермонстра, притесняющего и обижающего всех подряд, отличает трогательную дружбу мальчика с «ночной фурией» от не менее трогательной дружбы почти такого же мальчика с курлычущим пластилиновым недочебурашкой, прилетевшим из далекой-далекой галактики. Впрочем, для современного выстиранного и выглаженного кроманьонца, чей мифологический запас целиком умещается на дне банки Red Bull или Red Devil, рогатый викинг с боевым топором наперевес и свежеотрубленной драконьей головой под мышкой – пришелец из столь далекой галактики, что опознать в нем представителя того же самого зоовида уже не кажется возможным.

Vlad Dracula