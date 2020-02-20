«Зов предков»: Рецензия Киноафиши

Конец девятнадцатого века, золотая лихорадка завладела умами тысяч людей, отправившихся на север работать на приисках. Спрос рождает предложение: искателям понадобились сильные ездовые собаки, ценник на которых вырос в несколько раз. Безобидного и здорового Бэка, который жил на ранчо на юге, похищают из дома и увозят на холодную Аляску, по пути усмиряя его ударами палкой. Испуганный пес впервые узнает, что такое снег, сразу по прибытии оказавшись в почтовой упряжке. Он быстро добивается уважения своего нового хозяина и отвоевывает место вожака. Все чаще Бэк видит фантом волка, который подсказывает и направляет его, не раз спасая жизнь. Многое изменится за время этого путешествия по северу. Будет много встреч с разными людьми: добрыми и злыми, терпеливыми и алчными, и каждый со своей неповторимой судьбой, в которой пес сыграет немалую роль. Но самое главное, услышав голоса своих предков, Бэк подойдет к тому моменту, когда сможет найти свое место в мире.

Зов предков

«Зов предков» — один из последних оригинальных проектов студии Fox, запущенных в производство еще до покупки компанией Disney. И пусть это достаточно вольная адаптация, особенно в последней трети фильма, даже не достигая степени жестокости первоисточника, история Бэка все равно не укладывается в голливудский драматургический стандарт семейного кино. Такова природа прозы Джека Лондона — портрет эпохи через характеры людей. Фатализм и сила духа, неизбежно отмирающие традиции прошлого, сосуществование вечных законов дикой жизни, инстинктов и нового времени, которое необратимо начало наступать.

Это первый проект Криса Сандерса, созданный им не в тандеме, но Бэк в равной степени обрел черты персонажей из прошлых работ режиссера: и Беззубика из «Как приручить дракона», и разрушительного Стича из «Лило и Стич». Смоделированные с помощью визуальных эффектов животные не становятся избыточной прихотью — Сандерсу с ними банально проще работать и добиваться нужного результата. Использование компьютерной графики создает эффект иносказательности. В «Зове предков» собаки обладают большим спектром мимических эмоций, что позволяет по-другому рассматривать линию борьбы Бэка за первенство в упряжке, поскольку этот сюжет разрешен через последовательность немых эпизодов, в которых навязанное противостояние накаляется и приходит к своему логическому финалу ночью, когда хозяева оставляют свою свору ночевать.

Зов предков

Нравоучительное начало «Зова предков» не довлеет над красочным приключением, которым оказывается путь Бэка даже в самые трудные для него времена. Фильм несколько раз достигает равновесия между развлекательным аттракционом и драматизмом первоисточника и становится похож на образцовое зрелище, в котором могут найти для себя забаву как взрослые, так и дети. К сожалению, в сценарии Марка Грина («Логан», «Бегущий по лезвию 2049») очевидные проблемы с антагонистом, отчего некоторые сцены кажутся вставными, некоторые просто лишними, а характер персонажа Дэна Стивенса карикатурным. Но для Disney это пример того, какое кино для семейной аудитории будет жизнеспособно и после проката, без попыток играть на славном прошлом своего богатого наследия. «Зов предков» был очевидным студийным риском, это дорогостоящая работа, которая, впрочем, способна удивить как близостью к традиции повествования Джека Лондона, так и своей бескомпромиссностью в желании нравиться и вызывать эмоции, не силясь быть излишне манипулятивной.

Зов предков

Это кино для взрослых, желающих познакомить детей с прозой Лондона. Для любого, кто любит истории про собак на экране и готов быть растроганным. Для поклонников Харрисона Форда, не так часто в последние годы снимающегося.

Антон Фомочкин