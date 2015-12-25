«Маленький принц»: Рецензия Киноафиши

Страшно не взрослеть, а забывать

Если вы хотя бы раз в жизни встречались с «Маленьким принцем», то понимаете, какой эффект производит знакомство с ним. К сожалению, многие со временем забывают этот момент и вновь погружаются в привычную рутину. Но мультфильм Марка Осборна является своего рода напоминанием обо всех тех великих, вечных истинах, которые вмещает в себя небольшое, но бессмертное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Оно уносит читателей, а теперь и зрителей, туда, где на километры вокруг рассыпаются мириады ярчайших звёзд. До тех пор, пока ты наблюдаешь за ними, тебе будет одновременно десять, шестнадцать, двадцать, сорок или семьдесят лет, потому что возраст просто стирается, и ты растворяешься в бесконечности.

Вряд ли найдётся тот, кто не ничего знает о шляпе, которая на самом деле удав, проглотивший слона. Или о коробке с тремя дырочками, где сидит барашек. Путь, который прошёл Маленький принц, известен каждому, и все прекрасно понимают, что за чувства он вызывает. Его история шагает по планете уже десятки лет, заглядывая в дома самых разных людей всех поколений и национальностей. Она вполне ясна и проста для понимания и своей образностью учит нас помнить о том ребёнке, который живёт внутри, и бережно хранить память о нём на протяжении всей жизни. А вы размышляли когда-нибудь о том, что могло произойти после возвращения лётчика домой? А что случилось после встречи мальчика со змеёй в пустыне? Сценаристы Ирена Бригналл и Боб Персичетти отвечают на эти вопросы. Задумав экранизацию столь значимого произведения, можно было пойти двумя путями: сделать адаптацию классической и не отклоняться от оригинала или же разбавить известную историю новыми деталями, тем самым отдавая дань уважения её влиянию на человеческие жизни. Было решено выбрать второй вариант, поэтому мультфильм стал своего рода поклоном человеку, идеи которого живут в мире до сих пор.

Повествование полностью выстраивается на контрастах. Начинается всё с домов, расположенных по соседству, которые не похожи ни своим внешним видом, ни их обитателями. В одном живёт прилежная девочка со своей мамой. Последнюю в жизни волнуют лишь 2 вещи: собственная работа и будущий карьерный рост дочери. В другом проживает тот самый лётчик из сказки, которого годы превратили в седовласого старца. Он рассказывает девочке свою историю, и тем самым меняет её судьбу. Далее, разделение на противоположности проявляется в графическом измерении, когда компьютерная анимация начинает чередоваться с кукольной мультипликацией, рассказывающей ту самую известную историю. А тот факт, что режиссёрское кресло занял Марк Осборн, подаривший миру «Кунг-фу панду» и «Губку Боба», не кажется случайным. Вспомните его героев, которые, несмотря на свой возраст, всё равно остаются по-детски наивными и всюду ищут повод радоваться жизни, делая то, что приносит им удовольствие. Они точно так же являются белыми воронами среди своего окружения, но одним лишь присутствием способны озарять всё вокруг.

Есть бесконечное множество причин, почему стоит смотреть первый в истории полнометражный мультфильм про Маленького принца. Если вы ещё не разучились мечтать и хотите окунуться в фантастический мир, где всё становится возможным, то обязательно идите в кино. А может вы забыли, что это такое, и вам необходимо простое и красивое напоминание? В этом случае также стоит пойти в кинотеатр. Не имеет значения, сколько вам лет, этот мультфильм призван пробудить души любых возрастов и направить их растворённый в повседневности свет наружу. Как сказал главный герой: «Взросление – не проблема. Забывчивость – проблема». Перед вами наилучший шанс вспомнить о своём внутреннем ребёнке, поэтому постарайтесь его не упустить.

Трошина Олеся