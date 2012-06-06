Мадагаскар 3, 2012

Наша рецензия

К третьей части «Мадагаскара» тема собственно Мадагаскара почти окончательно выветрилась. Некогда замысленный как сага о четырех пингвинах, фильм мигрировал уже куда-то в сторону Монте-Карло, иллюстрируя идею о том, что важнейшими из искусств для нас по-прежнему являются казино и цирк. Количество песен и плясок, во второй серии достигшее отметки, несовместимой с жизнью, несколько подуменьшилось, хотя шутка одного из пингвинов – «Начнем с хорошей новости: они уже почти…