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Мадагаскар 3 Мадагаскар 3
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Madagascar 3

Мадагаскар 3, 2012

2012 / США
8.2 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хорошо знакомые зрителю лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория решают вернуться в Нью-Йорк. Их путь лежит через Европу, где в Монте-Карло они должны были встретиться с пингвинами, но вместо этого попались на глаза людям. На поиски беглых животных бросаются офицеры французского ветеринарного контроля во главе с безжалостной Шантель Дюбуа, мечтающей повесить голову льва у себя на стене. 

  • Капитан Шантель Дюбуа поет своим приспешникам песню “Non, je ne regrette rien”. Это французская песня, наиболее известная благодаря записи 1960 года в исполнении Эдит Пиаф. Певица посвятила Французскому Иностранному легиону. Эта песня звучит, когда легионеры выступают на парадах. 
  • В фильме Джиа говорит, что ей пять лет. Пять лет ягуара примерно соответствуют 35 годам человека. 
  • Шимпанзе Мейсона озвучивает Конрад Вернон, один из режиссеров фильма. 
  • Знаменитый крик Вильгельма можно услышать, когда мотоциклист вылетает с автострады. 
  • Вес Алекса – 250 килограммов. 
  • Тигра Виталия могли озвучить Джефф Бриджес, Николас Кейдж, Хьюго Уивинг, Кевин Спейси и Рассел Брэнд. 
  • Название судна в последних кадрах фильма – “Mal De Mer”, что в переводе с французского означает “Морская болезнь”.

Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемот Глория присоединяются к бродячему цирку, в надежде вернуться в Нью-Йорк.

8.2 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 7 июня 2012
Премьера онлайн 6 июня 2021
Премьера в мире 6 июня 2012
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Эрик Дарнелл
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Крис Рок
Крис Рок
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Все актеры и съемочная группа
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Мадагаскар 3
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Наша рецензия
К третьей части «Мадагаскара» тема собственно Мадагаскара почти окончательно выветрилась. Некогда замысленный как сага о четырех пингвинах, фильм мигрировал уже куда-то в сторону Монте-Карло, иллюстрируя идею о том, что важнейшими из искусств для нас по-прежнему являются казино и цирк. Количество песен и плясок, во второй серии достигшее отметки, несовместимой с жизнью, несколько подуменьшилось, хотя шутка одного из пингвинов – «Начнем с хорошей новости: они уже почти…
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