Мадагаскар 3, 2012

Хорошо знакомые зрителю лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория решают вернуться в Нью-Йорк. Их путь лежит через Европу, где в Монте-Карло они должны были встретиться с пингвинами, но вместо этого попались на глаза людям. На поиски беглых животных бросаются офицеры французского ветеринарного контроля во главе с безжалостной Шантель Дюбуа, мечтающей повесить голову льва у себя на стене.
Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемот Глория присоединяются к бродячему цирку, в надежде вернуться в Нью-Йорк.