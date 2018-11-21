Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна третьей планеты Тайна третьей планеты
Киноафиша Фильмы Тайна третьей планеты
The Mystery of the Third Planet

Тайна третьей планеты, 1981

1981 / СССР
8.2 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Билеты от 650 ₽
Билеты от 650 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма происходит в XXII веке. Главная героиня Алиса Селезнева – обычная школьница; она таскает у отца золотые самородки и зайцем катается на Луну. Отец Алисы, профессор Игорь Селезнев, является директором Московского космического зоопарка. На свою голову он обещает Алисе взять ее с собой в экспедицию по поиску редких животных, и вскоре экипаж космического корабля «Пегас» в составе отца, дочери и капитана Зеленого отбывает на Луну.

По ходу путешествия члены экипажа нападают на след двух знаменитых капитанов-путешественников, Кима и Бурана, пропавших некоторое время назад где-то на дальних окраинах космоса. Вскоре герои понимают, что они попали в эпицентр настоящего заговора с участием космических пиратов, охотящихся за формулой абсолютного топлива.

По мере того, как экипаж «Пегаса» приближается к разгадке пропажи двух капитанов, их собственное положение становится все опаснее. Хватит ли Алисе смелости и смекалки, чтобы разгадать тайну третьей планеты системы Медузы?

Сюжет мультфильма основан на повести Кира Булычева «Девочка с Земли», написанной десятью годами ранее.

Мультфильм стал четвертой режиссерской работой советского постановщика-мультипликатора Романа Качанова. К тому времени Качанов был уже настоящей звездой советской анимации, поэтому руководство студии Союзмультфильм позволило ему взять на себя столь длинную картину. Дороговизна и времязатратность создания полнометражного мультфильма считались тогда неслыханными, но Качанов был автором сверхуспешного сериала про Чебурашку и Крокодила Гену, чем заработал определенный кредит доверия.

Изначально мультфильм планировалось делать в технике фотоперекладки, или ротоскопирования, то есть перерисовывать каждый кадр с кинопленки, на которую уже отсняты актеры и декорации, но такой метод только увеличил бы и так затянувшуюся разработку картины. Чтобы сэкономить время, создателям пришлось сократить или объединить многие сюжетные линии, а также изменить внешний вид некоторых персонажей: например, у Громозеки в мультфильме шесть рук, а не десять, потому что анимация в этом случае была бы слишком уж сложной. Музыку к мультфильму вызвался написать Александр Зацепин, работавший над всеми картинами Леонида Гайдая. Работа над картиной продолжалась четыре года, но в итоге мультфильм получил Госпремию и даже вышел в США спустя 5 лет после премьеры в СССР.

За дизайн персонажей отвечала художница Наталья Орлова, работавшая ранее над «Серебряным копытцем» и «Мышонком Пиком». Решив, что главная героиня должна быть похожа на простую русскую девочку, она позаимствовала образ Алисы у собственной дочери Кати, в будущем известнейшей российской актрисы Екатерины Семеновой, а Зеленого рисовала со своего мужа Тенгиза, также крупного деятеля советского и российского кинематографа. Однако самым трудным для Орловой стал внешний вид инопланетянина Громозеки. В конце концов художница нарисовала его, вдохновившись формами консервной банки.

Создавая задники для космических сцен мультфильма, художники вдохновлялись фантастической и научно-популярной литературой по астрономии. Однако флора и фауна планет, которые посетили главные герои, – плод одной лишь исключительной фантазии аниматоров.

Кир Булычев – псевдоним Игоря Можейко, профессора Института народов Азии АН СССР. Булычев скрывал собственное авторство, чтобы избежать подколок со стороны своих коллег, но после выхода мультфильма ему пришлось-таки раскрыть свою личность: этого требовало вручение ему Госпремии СССР.

В 2005 году российская игровая компания Акелла создала одноименную видеоигру, которая заимствует сюжет и дизайн персонажей мультфильма. Управляя Алисой Селезневой, игроку предстоит пройти детективный квест, путешествуя по 32 различным игровым локациям.

XXII век. Космический корабль «Пегас» с капитаном Зелёным, профессором Селезнёвым и его дочерью Алисой на борту отправляется на поиски новых видов животных для московского зоопарка. Однако в пути отважным путешественникам предстоит пережить множество приключений, столкнуться с космическими пиратами и разгадать тайну исчезновения капитана Кима и его космолета «Синяя чайка».

8.2 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 1 января 1981
Премьера в мире 1 января 1981
Возраст 6+
Режиссер
Роман Качанов
В ролях
Ольга Громова
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Юрий Волынцев
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Григорий Шпигель
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Мультфильмы для всей семьи Мультфильмы для всей семьи
Топ лучших мультфильмов всех времен Топ лучших мультфильмов всех времен
Советские мультфильмы Советские мультфильмы
Фильмы про пиратов и сокровища Фильмы про пиратов и сокровища
Постер мультфильма Тайна третьей планеты 2 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Смоленской
14:15 от 650 ₽
Полное расписание и билеты

Тайна третьей планеты смотреть онлайн

Тайна третьей планеты
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
102 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Тайна третьей планеты
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
В «Фантастических тварях 2» нашли заимствования из советских фэнтези Ученые из Сибири разработали уникальную антиплагиатную программу и пустили ее в дело. Одним из «тестируемых» стал недавно вышедший спин-офф «Гарри Поттера» -
Написать
21 ноября 2018 15:53
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры

«Тайна третьей планеты» в кинотеатрах

Сегодня 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тайна третьей планеты»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
2D
14:15 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши