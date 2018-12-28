«Унесенные призраками»: Рецензия Киноафиши

У великого японского аниматора Хаяо Миядзаки детей было пятеро. Пятеро чужих детей, детей коллег по работе и родственников, которые каждое лето приезжали погостить в загородный дом режиссера, где старик проводил свой короткий отпуск. Миядзаки никогда не умел вживую общаться с детьми (его родной сын или его психолог когда-нибудь напишут про это книгу), но он очень хотел рассказать чужим детям сказку. Каждый раз, когда они возвращались в Токио, старик собирал по комнатам брошенные детские журналы и пытался понять, что интересует в XXI веке 10-летних девочек. Если верить этим журналам, десятилетние девочки были готовы читать только про мальчиков, цацки и красивую одежду, и старого сказочника это невероятно бесило. Неправда, - говорил он, - я видел этих детей, их сердечки заставляет биться совсем другое.

Унесенные призраками

Старик не ошибся. В итоге - «Оскар» за лучший полнометражный мультфильм. «Золотой медведь» Берлиналя. Приз британской киноакадемии за лучшую картину на иностранном языке и два приза киноакадемии японской. «Сатурн», «Золотой Сателлит», четыре премии «Энни» и еще целый ворох наград.

Рецепт успеха был прост. В придуманной мастером сказке не было злодеев и плохих героев, но были проблемы, дурацкие и уродливые, которые так любят сочинять для себя эти взрослые. Проблемы, которые может решить до рассвета только десятилетняя Тихиро, наступив на горло своим детским страхам и комплексам. Спасти родителей. Сделать из красивого мальчика нормального человека. Помочь безликому монстру-изгою найти друзей. Серьезные проблемы даже если тебе не 10, а все 60. Именно столько было режиссеру к моменту выхода «Унесенных».

Сочиняя историю для своих юных гостей, режиссер немного слукавил. Он нарисовал мультфильм не только для них, но также и для родителей. И еще немножечко - для себя, ведь волшебный город, куда попала маленькая Тихиро срисован, в первую очередь, c исторического музея под открытым небом в Старом Токио. Единственного места на планете, куда старый волшебник любил приходить перед закрытием, чтобы посмотреть в одиночестве на красивый закат и пустить при этом ностальгическую слезу.

Унесенные призраками

Плакать в присутствии детей не советую. Вместо этого вы можете хитро улыбнуться и блеснуть эрудицией, заработав у наследников пару дополнительных баллов. И я даже скажу как это сделать. Унесенные призраками - история универсальная. Сказка, которая понятна каждому. Как «Алиса в стране чудес» или «Волшебник страны Оз». В этой сказке вы не встретите непонятных японских слов, на которых так любит спотыкаться язык, но зато можете с заговорщицким видом сообщить мелкому, что любопытные глазастые угольки - это сусуватари. «Чернушки», «пыльные зайчики», которых, если верить японцам, иногда можно заметить краем глаза, если зайти в дом с яркого солнца. Они - безобидные, робкие и очень пугливые. Один такой сусуватари пятый год живёт у меня на книжной полке. А вот вредные бумажные самолётики - это сикигами. Фамильяры сказочных японских колдунов, которые могли сделать себе живого слугу из обычного куска газеты.

Выходя из зала, вы можете добить чадо коварным вопросом: а ты знаешь чем отличаются настоящие японские драконы от всех остальных? Например, от Визериона, Смауга или даже китайского небесного Тянлуна. Нет? Тогда слушай сюда - у японских драконов... по три пальца на каждой лапе. Честное пионерское, сам проверял. Видишь этот шрам?