«Душа»: Рецензия Киноафиши

При описании фильма «Душа» Пита Доктера и студии Pixar будет категорически сложно избежать эпитетов, производных от его названия. Потому что все они, как один, будут честными и обезоруживающими. «Душа» попадает вам в душу, если таковая у вас имеется. И если вам не 6 лет. Но об этом дальше.

Школьный учитель музыки Джо Гарднер умер. Но поскольку незадолго до смерти он отыграл концерт своей мечты и получил предложение играть в крутейшем джаз-бэнде на постоянной основе, Джо с таким положением дел категорически не согласен. Чудом и настырностью он сбегает с травелатора, ведущего прямиком в Великое После, в Великое Перед – дивное местечко, где взращиваются души, чтобы быть отправленными на Землю. Дело осталось за малым: воспитать одну вредную душонку под номером Двадцать Два, выкрасть её пропуск и вернуться ровнёхонько к вечернему выступлению. Думаете, получится?

Душа

Понятно, что жизнь человеческой души будоражила умы всех творческих людей веками. Сколько теорий: религиозных, философских, фантастических. Но главное, чтобы эта самая жизнь была. Иначе как объяснить, куда уносится наше сознание, когда мы впадаем в творческий экстаз? Причём для этого не обязательно играть на рояле. Можно и лобзиком выпиливать. И вообще делать всё, что душе угодно, лишь бы с душой (тьфу! Ну вот как от этого слова избавиться?) За иллюстрацию этой прописной истины как раз и берётся Пит Доктер. Точнее, истин, из которых соткан его мультфильм. Только вот об очевидных вещах он говорит в неочевидной трагикомичной манере, которую уже можно было заприметить в его же «Головоломке». А его художественный метод сообщает о ярко выраженном авторском почерке. «Душа» – словно следующая глава исследований Доктера (удачная фамилия у него, конечно) под условным названием «Из чего же сделаны люди».

В «Головоломке» на примере своей дочери Пит изучал эмоции, за что получил свою кинематографическую нобелевку. В «Душе», как говорит в интервью, задумался о том, как формируется человеческая личность, наблюдая за сыном. А поскольку сыну уже 23 года, логично, что и главный герой тоже уже большая детина.

Душа

Джо Гарднер - персонаж сверхактуальный, по крайней мере для российской аудитории. Он ребёнок-переросток, взрослый мужчина, даже слишком взрослый, но так и не добившийся ничего в жизни не только по общепринятым социальным меркам или меркам своей мамы-портнихи, но даже своим собственным. Инфантильный гений, который живёт только за роялем и обижается на весь свет, не способный оценить его по достоинству. Им сложно очароваться, потому что он слишком, до обидного реалистичен. То ли дело саркастическая Душа Двадцать Два – великий отрицатель авторитетов, автор самых остроумных отмазок и реакций на окружающий её мир в пастельных тонах. Вот кому хочется подражать… поначалу. Потому что чем дальше разворачивается действие, тем очевиднее становится, что Джо и Двадцать Два – родственные души в самых некомплиментарных своих качествах. А именно – в неумении жить. И поскольку диалоги и монологи в «Душе» написаны с мастерской остротой и иронией, смех в итоге рождается с горьковатым привкусом.

Но вот у всех ли? Экзистенциальные проблемы двух душ едва ли увлекут аудиторию, которая обозначена минимальной на возрастном маркере. «Душа» – это действительно мультфильм для взрослых. Просто Питу Доктеру, очевидно, так удобнее доносить до зрителей свои мысли. Разумеется, у него, как у режиссёра и продюсера крупной анимационной студии, есть здоровое понимание: мультфильм = дети. И для них в фильме найдутся свои источники удовольствия. Это и красочный мир, и милые, даже забавные зачатки душ, и комичная рокировка в стиле «их поменяли телами». Но для двух часов рассуждений на тему, ради чего мы живём, этого явно маловато.

Душа

Для взрослой аудитории вся эта анимация похожа на цветную и подслащённую оболочку горькой пилюли, и шуток для образованной аудитории здесь гораздо больше, чем для детей. Не говоря уже о производственных деталях, на которые дети в силу своей прекрасной наивности и незашоренности просто не обратят внимание. А для авторов это становится заявлением об их социальной позиции. «Душа» – первый фильм студии Pixar, в котором присутствует множество темнокожих героев. Создатели уделили особое внимание тому, чтобы кожа всех оттенков выглядела на экране максимально естественно. А во главу джаз-бэнда с саксофоном в руках поставили женщину. Но главный плюс всего этого в том, что все эти детали не бросаются в глаза, не орут «мы – манифест», а смотрятся совершенно естественно, тем самым принимая позицию «над повесткой». В идеальном мире Pixar, так это выглядит, все люди просто живут на равных. И их главная проблема – не цвет кожи или половая принадлежность, а гармония со своей душой.

Но Pixar не были бы собой, если бы не задумали и не реализовали хоть одну какую-то новую идею. Кинематографисты нам уже не раз показывали свою «лестницу в небо», но вот душевные ясли или ясли души, выйди этот фильм чуть-чуть раньше, они бы продемонстрировали первыми. Хотя в России абсолютное меньшинство видело картину «Девять дней» Эдсона Ода. Так что будем считать, что премьера Великого Перед состоится именно в «Душе». Округлый мир в нежных тонах, где невозможно никому навредить, пожалуй, выглядит слишком идеальным. Спасибо авторской иронии: Доктер населяет его не только нежными душами, но и тонкими, двухмерными Джерри, за чьими трансформациями можно наблюдать бесконечно, как за перестановкой кристаллов в калейдоскопе.

Душа

«Душе», конечно, можно посочувствовать: гигантской кассы этот мультфильм не соберёт. Он слишком философский, а это значит, что сарафанное радио именно на детскую аудиторию не сработает. Но с трудом верится, что такие умные люди, как продюсеры Pixar, не просчитали все риски. «Душа» создавалась не для денег, а для диалога, а может, и просто как самореализация, когда идея уже требовала выхода из головы на экран. И это тоже одна из мыслей, которые есть в фильме. В довершении джазовые рулады авторства и исполнения Джона Батиста рождают такую простую, но очевидную только после просмотра метафору: а может, вся наша жизнь – это в каком-то роде джаз? Ведь мы вольны импровизировать по жизни каждую минуту: когда держать чёткий ритм и повторять ведущую мелодию, а когда отпускать пальцы на вольную прогулку по роялю. Чтобы понять всё это и начать действительно жить, Джо Гарднеру надо было умереть. Вам я так делать не советую. Достаточно посмотреть фильм «Душа».