Король Лев, 1994

В центре сюжета – львенок по имени Симба, сын повелителя африканской саванны Муфасы. Герою предначертано стать королем, когда правление его отца подойдет к закату. Однако в планы судьбы вмешивается дядя наследника Шрам: его коварство и подлость приводят к смерти Муфасы и добровольному изгнанию Симбы.

Проходят годы, и повзрослевший Симба случайно сталкивается с подругой детства Налой. Юному льву предстоит решить – продолжить ли беззаботную жизнь вместе сурикатом Тимоном и бородавочником Пумбой или наконец-то сразиться с деспотичным Шрамом за принадлежащий ему по праву королевский трон.

Эпичное анимационное полотно о наследнике саванны вышло на широкий экран в 1994 году. Несмотря на то, что проект “Король Лев” долгое время считался второстепенным, мультфильм стал одним из главных триумфов студии, обогнав свою соперницу “Покахонтас”, на которую в то время “Дисней” делал ставку.

Своим успехом “Король Лев” обязан многим факторам, в том числе звездному кастингу и саундтреку. Главных героев в картине озвучили Мэттью Бродерик (взрослый Симба), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Джереми Айронс (Шрам), Роуэн Аткинсон (Зазу) и другие популярные артисты. Ханс Циммер получил премию “Оскар” за “Лучший оригинальный саундтрек”, а поэт Тим Райс и музыкант Элтон Джон – за композицию Can You Feel the Love Tonight, которая вместе с двумя другими хитами из мультика появилась в номинации “Лучшая песня”.