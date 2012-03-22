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Король Лев Король Лев
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The Lion King

Король Лев, 1994

1994 / США
9.0 Оцените
193 голоса Рейтинг IMDb: 8.5
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В центре сюжета – львенок по имени Симба, сын повелителя африканской саванны Муфасы. Герою предначертано стать королем, когда правление его отца подойдет к закату. Однако в планы судьбы вмешивается дядя наследника Шрам: его коварство и подлость приводят к смерти Муфасы и добровольному изгнанию Симбы.

Проходят годы, и повзрослевший Симба случайно сталкивается с подругой детства Налой. Юному льву предстоит решить – продолжить ли беззаботную жизнь вместе сурикатом Тимоном и бородавочником Пумбой или наконец-то сразиться с деспотичным Шрамом за принадлежащий ему по праву королевский трон.

Эпичное анимационное полотно о наследнике саванны вышло на широкий экран в 1994 году. Несмотря на то, что проект “Король Лев” долгое время считался второстепенным, мультфильм стал одним из главных триумфов студии, обогнав свою соперницу “Покахонтас”, на которую в то время “Дисней” делал ставку.

Своим успехом “Король Лев” обязан многим факторам, в том числе звездному кастингу и саундтреку. Главных героев в картине озвучили Мэттью Бродерик (взрослый Симба), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Джереми Айронс (Шрам), Роуэн Аткинсон (Зазу) и другие популярные артисты. Ханс Циммер получил премию “Оскар” за “Лучший оригинальный саундтрек”, а поэт Тим Райс и музыкант Элтон Джон – за композицию Can You Feel the Love Tonight, которая вместе с двумя другими хитами из мультика появилась в номинации “Лучшая песня”.

  • Одним из тех, кто первым работал над сценарием короля Льва, стал писатель Томас Диш, который предложил использовать в качестве источника вдохновения сюжет “Гамлета”. Сейчас мультфильм считается оригинальным произведением Disney, но сходство с шекспировской трагедией – вплоть до сцен с призраком Муфасы – невозможно не заметить.
  • Заменившая Томаса Диша Линда Вулвертон, написавшая сценарий к “Красавице и чудовищу”, представила вариант, близкий к сюжету, который в итоге и был воплощен на экране. Однако Вулвертон представляла мультфильм как анимированную развлекательно-документальную ленту о жизни в Саванне – с реалистичной анимацией и познавательными сценами. Позже создатели отказались от идеи “документалки” в пользу мюзикла.
  • Одним из главных источников вдохновения стала поездка шести ведущих членов съемочной группы в национальный парк Hell's Gate в Кении, откуда создатели привезли множество фотографий и зарисовок пейзажей и животных, а также выражения на суахили, в том числе фразу Hakuna Matata и песенку-считалочку бабуина Рафики.
  • Так как главный композитор диснеевских мюзиклов Алан Менкен на тот момент занимался музыкой к “Покахонтас”, ответственным за саундтрек к “Королю Льву” назначили Тима Райса: поэт должен был подобрать себе в партнеры подходящего композитора. Первоначально Райс рассматривал музыкантов из шведской группы ABBA, но те уже были ангажированы для другого проекта. В итоге компанию Райсу составили Элтон Джон и Ханс Циммер. За этнические мелодии отвечал композитор Лебоханг Мораке из Южной Африки.
  • “Король Лев” – первый в истории Disney мультфильм, для которого специально подбирали “звездных” актеров озвучания.
  • Натан Лейн и Эрни Сабелла первоначально проходили кастинг на роль гиен, но так рассмешили режиссеров на прослушивании, что им достались роли Пумбы и Тимона. Лейн и Сабелла также сами исполнили вокальные партии для своих персонажей.
  • Муфасу и Сараби озвучили Джеймс Эрл Джонс, голосом которого в оригинале разговаривает Дарт Вейдер из “Звездных войн”, и Мэдж Синклер. Артисты ранее исполнили роль королевской пары в комедии “Поездка в Америку” с Эдди Мерфи.
  • Создатели мультфильма планировали взять на роль гиен комедийный дуэт Чича Марина и Томми Чонга. В итоге только одного из прихвостней Шрама – Банзая – озвучил Марин. Шензи заговорила голосом Вупи Голдберг, а Эд достался Джиму Каммингсу.
  • Мультипликаторы были очень вдохновлены знакомством с актерами озвучки. Так, например, Андреас Дежа признавался, что наградил Шрама некоторыми чертами Джереми Айронса.
  • Над мультфильмом работало более 600 человек. Филиал Disney во Флориде сосредоточились на детстве Симбы, а калифорнийская студия отвечала за сцены героя в юности.
  • Создание двухминутной сценой гибели Муфасы заняло около двух лет: эпизод был создан с помощью новаторской по тем временам компьютерной графики.
  • Бюджет мультфильма составил 45 миллионов долларов, а кассовые сборы 1994 года – 769 миллионов долларов. После выхода в прокат 3D-версии (2011) “Король Лев” почти достиг планки в миллиард долларов.
  • Финальная часть работы над “Королем Львом” была омрачена мощным землетрясением, из-за которого студии Disney в Калифорнии пришлось закрыться на ремонт. Аниматоры не остановили работу и дорисовывали мультфильм удаленно, у себя дома.

У величественного короля-льва Муфасы рождается наследник — львенок по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего только о власти и готового ради этого на все. В течение мультфильма показан весь трудный путь маленького Симбы, от изгнания, борьбы, до осознания того, что значит быть настоящим Королем. Закаленный испытаниями, он познает горечь утраты, предательство и в нелегкой борьбе завоюет свое законное место в "круге жизни", а главное, обретет верных, беззаботных, озорных и крайне забавных друзей: Тимона и Пумбу. Вместе они пройдут весь путь Симбы под веселую песню "Акуна Матата", которая стала своеобразным гимном хорошего настроения.

9.0 Оцените
193 голоса Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 22 марта 2012
Премьера в мире 12 июня 1994
Возраст 0+
Режиссер
Роджер Аллерс
В ролях
Джонатан Тэйлор Томас
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Мойра Келли
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется в этом мультике ничего смотреть в 3Д =)))
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 14:30
Малому понравилось, снято качественно)
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193 голоса
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