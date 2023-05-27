Стихии, 2023

Фильм понравится тем, кто является поклонником культовых романтических картин «Угадай, кто придет на ужин» (1967), «Лунный свет» (1987) и «Амели» (2001). Именно эти фильмы вдохновляли создателей.

Картина отлично подойдет для семейного просмотра. Яркий и оригинальный фильм тронет сердце, пробудит воображение и заставит задуматься о социальных проблемах, обратив внимание на метафоры. Действие фильма происходит в мире, где природные элементы — земля, огонь, вода, воздух — сосуществуют в городе Стихий, похожем на Нью-Йорк. Каждый представляет разный социальный класс.

Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей вспыльчивой Эмбер Люмен, иммигрантки во втором поколении, которая переехала из Файрленда с отцом. Они привезли оттуда острую пищу и культурные традиции. Эмбер взрослеет, сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.

Фильм будет полезен для родителей и подростков, которые столкнулись с проблемой «отцов и детей». Авторы продемонстрировали, какое давление зачастую оказывают родители на своих детей, желая, чтобы они действовали по намеченному ими сценарию («Выйти замуж за Огня!» — настаивает в фильме бабушка Эмбер на смертном одре). Авторы проекта показать, что альтернатива, которую выбирает ребенок вопреки воле родителей, не обязательно должна быть плохой.

Реалистичность сцен и сюжетных поворотов позволит многим узнать в героях себя. Самый эмоциональный и жизненный момент фильма — это разговор между Эмбер и ее отцом, когда вспыльчивая героиня, которая умеет плавить стекло руками и хочет стать художницей, признается, что хочет изменить свою судьбу.