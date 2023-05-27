Стихии, 2023

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Элементарно
8.0
Элементарно - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Элементарно
8.0

Элементарно

, 2023
Elemental
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Элементарно
8.0
Элементарно - Дублированный трейлер
Элементарно  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм понравится тем, кто является поклонником культовых романтических картин «Угадай, кто придет на ужин» (1967), «Лунный свет» (1987) и «Амели» (2001). Именно эти фильмы вдохновляли создателей.

Картина отлично подойдет для семейного просмотра. Яркий и оригинальный фильм тронет сердце, пробудит воображение и заставит задуматься о социальных проблемах, обратив внимание на метафоры. Действие фильма происходит в мире, где природные элементы — земля, огонь, вода, воздух — сосуществуют в городе Стихий, похожем на Нью-Йорк. Каждый представляет разный социальный класс.

Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей вспыльчивой Эмбер Люмен, иммигрантки во втором поколении, которая переехала из Файрленда с отцом. Они привезли оттуда острую пищу и культурные традиции. Эмбер взрослеет, сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.

Фильм будет полезен для родителей и подростков, которые столкнулись с проблемой «отцов и детей». Авторы продемонстрировали, какое давление зачастую оказывают родители на своих детей, желая, чтобы они действовали по намеченному ими сценарию («Выйти замуж за Огня!» — настаивает в фильме бабушка Эмбер на смертном одре). Авторы проекта показать, что альтернатива, которую выбирает ребенок вопреки воле родителей, не обязательно должна быть плохой.

Реалистичность сцен и сюжетных поворотов позволит многим узнать в героях себя. Самый эмоциональный и жизненный момент фильма — это разговор между Эмбер и ее отцом, когда вспыльчивая героиня, которая умеет плавить стекло руками и хочет стать художницей, признается, что хочет изменить свою судьбу.

Фильм снят по мотивам биографии режиссера Питера Сона, который вместе с родителями переехал в США из Кореи. Они поселились в Бронксе, не говоря ни слова по-английски. Семья Сона открыла продуктовый магазин под названием «Фрукты и овощи Сона», как и семья Эмбер в фильме.

Главным героям картины свои голоса подарили актеры Леа Льюис и Мамаду Ати. Также в озвучивании картины приняли участие Роналдо Дель Кармен, Шила Омми, Венди Маклендон-Кови и другие.

Создавая Эмбера и Уэйда, Сон хотел, чтобы голоса персонажей отражали их элементы: у Эмбер был дымный голос, а у Уэйда – более громогласный.

Вместо того чтобы посещать страны, команда провела много часов, просматривая обзоры городов на YouTube. Особое внимание уделялось Венеции и Амстердаму.

Производственный процесс длился 7 лет – как в студии, так и дома у создателей фильма. У Сона на глазах стояли слезы в момент завершения работы.

Идея фильма появилась после выхода «Хорошего динозавра» в 2015 году.

Сон отрицал, что фильм вдохновлен сериалом «Аватар: Легенда об Аанге», несмотря на общую концепцию олицетворения классических элементов.

Томас Ньюман написал оригинальную музыку к фильму. Это его 4-й опыт сотрудничества со студией Pixar.

Премьера фильма состоялась вне конкурса в качестве заключительного фильма 76-го Каннского кинофестиваля.

В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом — дружба, которая бросит вызов её представлениям о мире вокруг.

В ролях

Мамуду Ати
Мамуду Ати
Wade
Леа Льюис
Леа Льюис
Эмбер
Роналдо Дель Кармен
Роналдо Дель Кармен
Bernie
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Gale
Шила Омми
Шила Омми
Cinder
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Brook
Mason Wertheimer
Clod
Ronobir Lahiri
Harold
Вилма Бонет
Flarrietta
Джо Пера
Fern
Режиссер Питер Сон
Сценарист Джон Хоберг, Кат Ликкел, Brenda Hsueh, Питер Сон
Композитор Томас Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 августа 2023
Премьера в мире 27 мая 2023
Дата выхода
15 июня 2023 Австралия PG
22 июня 2023 Австрия
28 июня 2023 Азербайджан 6+
14 июля 2023 Андорра
15 июня 2023 Аргентина
16 июня 2023 Болгария
15 июня 2023 Бразилия L
7 июля 2023 Великобритания PG
15 июня 2023 Венгрия 6
15 июня 2023 Венесуэла
23 июня 2023 Вьетнам
22 июня 2023 Германия 0
6 июля 2023 Гонконг I
15 июня 2023 Греция K
15 июня 2023 Грузия PG
6 июля 2023 Дания 7
29 декабря 2023 Зимбабве
15 июня 2023 Израиль
16 июня 2023 Индия
7 июля 2023 Ирландия G
16 июня 2023 Исландия Unrated
14 июля 2023 Испания
21 июня 2023 Италия T
15 июня 2023 Казахстан 6+
16 июня 2023 Канада
16 июня 2023 Китай
22 июня 2023 Колумбия
15 июня 2023 Кыргызстан
16 июня 2023 Латвия (none)
16 июня 2023 Литва
15 июня 2023 Мексика A
15 июня 2023 Молдавия
12 июля 2023 Нидерланды 6
16 июня 2023 Норвегия 6
15 июня 2023 ОАЭ 18TC
15 июня 2023 Парагвай
15 июня 2023 Перу
14 июля 2023 Польша
13 июля 2023 Португалия M/6
15 июня 2023 Пуэрто-Рико PG
16 июня 2023 Румыния o.A.
16 июня 2023 США PG
15 июня 2023 Саудовская Аравия
15 июня 2023 Сербия
15 июня 2023 Сингапур PG13
15 июня 2023 Словакия
15 июня 2023 Словения
14 июля 2023 Таджикистан
22 июня 2023 Таиланд G
6 июля 2023 Тайвань
16 июня 2023 Турция
15 июня 2023 Узбекистан
15 июня 2023 Украина
15 июня 2023 Уругвай
14 июня 2023 Филиппины
7 июля 2023 Финляндия Tulossa
21 июня 2023 Франция TP
15 июня 2023 Хорватия
15 июня 2023 Черногория
15 июня 2023 Чехия U
15 июня 2023 Чили
21 июня 2023 Швейцария 6
7 июля 2023 Швеция Btl
15 июня 2023 Эквадор
16 июня 2023 Эстония
14 июня 2023 Южная Корея All
4 августа 2023 Япония G
MPAA PG
Бюджет $200 000 000
Сборы в мире $496 444 308
Производство Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, Hurwitz Creative
Другие названия
Elemental, Elementos, Élémentaire, Elemental: Forces of Nature, Elementar, Elementi, Элементарно, Elementaarne, Elementært, Elemental: Doğanın Güçleri, Elementaly, Elementāri, Elementärt, Elementlar, Elementy, Elemi, Frumefni, Między nami żywiołami, Stichijos, Xứ Sở Các Nguyên Tố, Στο στοιχείο τους, Елементал, Елементи, Стихии, Стихії, Стыхія, एलेमेंटल, マイ・エレメント, 元素世界, 元素大都會, 元素方城市, 疯狂元素城, エレメンタル, آب و آتش, मौलिक, Disney and Pixar's Elemental, Elemental de Disney y Pixar, Էլեմենտար, عناصر, 元素大都会, Xứ Sở Các Nguyên Tố từ Disney & Pixar, بنیادین, مدينة العناصر لديزني وبيكسار

Рейтинг мультфильма

8.0
Оцените 112 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  292 В жанре «приключения»  84 В жанре «анимация»  52 В жанре «комедия»  58 В фильмах США  201 В фильмах 2023 года  18
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Элементарно - Дублированный трейлер
Элементарно Дублированный трейлер
Элементарно - Трейлер
Элементарно Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Wade Ripple Ты такая классная.
Ember Что-что?
Wade Ripple Нет! Я имел в виду, ты просто огонь. Нет! Я не так хотел сказать!
Ember Ты уже закончил?
Wade Ripple Да, пожалуйста!

Отзывы зрителей о мультфильме Элементарно

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство отзывов позитивны: качественная анимация, продуманный сюжет и ясные смыслы. Мультфильм подходит и детям, и взрослым; поднимаются важные темы и сохраняется добрый тон. Сильные стороны — визуальные эффекты, музыка, гармоничное взаимодействие героев. слабые — в зале иногда мусор, онлайн-озвучка не безупречна. Подойдёт для семейного просмотра и для тех, кому близки дружба и человеческие ценности.
Саммари составлено ИИ на основе 26 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Аминат Муслимова 3 сентября 2023, 08:51
Мультфильм прекрасный!Качество, звук и сам сюжет были переданы очень хорошо. Два героя несовместимы с друг другом по характеру, да и не только, но у… Читать дальше…
Аминат Муслимова 3 сентября 2023, 08:49
Нужно было пересесть, раз мужик мешал. Это никак не повлияет на само качество мультфильма
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar
18 августа 2023 11:40 Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar На этой неделе стриминги предлагают выяснить границы реальности, отыскать пропавших без вести, стать ближе к кумирам и влюбиться в свою противоположность.
Мультфильм Pixar «Элементарно» покрыл свой бюджет и получил дату цифрового релиза
7 августа 2023 14:24 Мультфильм Pixar «Элементарно» покрыл свой бюджет и получил дату цифрового релиза Анимационная лента преодолела в прокате рубеж в $400 млн.
«Флэш» и «Элементарно» провально стартовали в мировом прокате
20 июня 2023 16:06 «Флэш» и «Элементарно» провально стартовали в мировом прокате Сезон блокбастеров продолжает разочаровывать по части кассовых сборов.
История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно»
29 мая 2023 12:04 История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно» Специалисты пишут, что картина не выдерживает критики и не оставляет после себя никаких впечатлений.
Огонь объединяется с водой в трейлере нового мультфильма Pixar «Элементарно»
29 марта 2023 10:06 Огонь объединяется с водой в трейлере нового мультфильма Pixar «Элементарно» Картина от создателя «Хорошего динозавра» выйдет на экраны в середине июня.
Marvel, «Звездные войны», Pixar: компания Disney распланировала свои кинорелизы до 2027 года
23 января 2023 11:14 Marvel, «Звездные войны», Pixar: компания Disney распланировала свои кинорелизы до 2027 года Компания подтвердила, что выпустит экранизацию Стивена Кинга в кино, а не на стриминге.

Мультфильм находится в подборках

Лучшие мультфильмы Pixar Лучшие мультфильмы Pixar
Мультфильмы для всей семьи: что включить, чтобы понравилось и детям, и взрослым Мультфильмы для всей семьи: что включить, чтобы понравилось и детям, и взрослым
Мультфильмы про магию и волшебство: когда хочется уюта, добра и волшебства Мультфильмы про магию и волшебство: когда хочется уюта, добра и волшебства
Мультфильмы про дружбу Мультфильмы про дружбу
Мультфильмы, номинированные на Оскар Мультфильмы, номинированные на Оскар
Фильмы с лучшими спецэффектами: что включить, чтобы картинка поражала Фильмы с лучшими спецэффектами: что включить, чтобы картинка поражала
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше