Стихии, 2023

Фильм понравится тем, кто является поклонником культовых романтических картин «Угадай, кто придет на ужин» (1967), «Лунный свет» (1987) и «Амели» (2001). Именно эти фильмы вдохновляли создателей.
Картина отлично подойдет для семейного просмотра. Яркий и оригинальный фильм тронет сердце, пробудит воображение и заставит задуматься о социальных проблемах, обратив внимание на метафоры. Действие фильма происходит в мире, где природные элементы — земля, огонь, вода, воздух — сосуществуют в городе Стихий, похожем на Нью-Йорк. Каждый представляет разный социальный класс.
Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей вспыльчивой Эмбер Люмен, иммигрантки во втором поколении, которая переехала из Файрленда с отцом. Они привезли оттуда острую пищу и культурные традиции. Эмбер взрослеет, сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.
Фильм будет полезен для родителей и подростков, которые столкнулись с проблемой «отцов и детей». Авторы продемонстрировали, какое давление зачастую оказывают родители на своих детей, желая, чтобы они действовали по намеченному ими сценарию («Выйти замуж за Огня!» — настаивает в фильме бабушка Эмбер на смертном одре). Авторы проекта показать, что альтернатива, которую выбирает ребенок вопреки воле родителей, не обязательно должна быть плохой.
Реалистичность сцен и сюжетных поворотов позволит многим узнать в героях себя. Самый эмоциональный и жизненный момент фильма — это разговор между Эмбер и ее отцом, когда вспыльчивая героиня, которая умеет плавить стекло руками и хочет стать художницей, признается, что хочет изменить свою судьбу.
Фильм снят по мотивам биографии режиссера Питера Сона, который вместе с родителями переехал в США из Кореи. Они поселились в Бронксе, не говоря ни слова по-английски. Семья Сона открыла продуктовый магазин под названием «Фрукты и овощи Сона», как и семья Эмбер в фильме.
Главным героям картины свои голоса подарили актеры Леа Льюис и Мамаду Ати. Также в озвучивании картины приняли участие Роналдо Дель Кармен, Шила Омми, Венди Маклендон-Кови и другие.
Создавая Эмбера и Уэйда, Сон хотел, чтобы голоса персонажей отражали их элементы: у Эмбер был дымный голос, а у Уэйда – более громогласный.
Вместо того чтобы посещать страны, команда провела много часов, просматривая обзоры городов на YouTube. Особое внимание уделялось Венеции и Амстердаму.
Производственный процесс длился 7 лет – как в студии, так и дома у создателей фильма. У Сона на глазах стояли слезы в момент завершения работы.
Идея фильма появилась после выхода «Хорошего динозавра» в 2015 году.
Сон отрицал, что фильм вдохновлен сериалом «Аватар: Легенда об Аанге», несмотря на общую концепцию олицетворения классических элементов.
Томас Ньюман написал оригинальную музыку к фильму. Это его 4-й опыт сотрудничества со студией Pixar.
Премьера фильма состоялась вне конкурса в качестве заключительного фильма 76-го Каннского кинофестиваля.
В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом — дружба, которая бросит вызов её представлениям о мире вокруг.
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