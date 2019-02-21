«Как приручить дракона 3»: Рецензия Киноафиши

Эпическая сага DreamWorks подходит к концу, поэтому тем, кто обожает дракона Беззубика и прочих кожано-крылатых рептилий стоит приготовиться к походу в кинотеатры с набором носовых платков. Действие «Как приручить дракона 3» стартует спустя год после событий сиквела, в котором главной герой Иккинг обрел свою мать, потерял отца и сам стал вождем острова Олух. Под его руководством он окончательно превратился в оплот драконов. Их так много, что пестрая картинка из разноцветных хвостов и крыльев не оставляет сомнений о грядущих трудностях.

Так и есть, перенаселение – одна из проблем сообщества викингов, но не главная. На горизонте маячит Гриммель Ужасный, антагонист фильма, охотник на драконов с внешностью Кристофера Ли и речами Дональда Трампа. Он специализируется на отстреле ночных фурий (это порода, к которой принадлежит Беззубик) и вообще мечтает о мире без драконов, но глубже стереотипных речей сценарий мультфильма не заглядывает. Злодей как злодей, ничего особенного.

Угроза драконам и бесконечные стычки с их истребителями порядком накаляют обстановку на Олухе. Иккингу необходимо стать настоящим вождем, связать себя узами брака с давней соратницей Астрид и найти выход из непростой ситуации, когда их родной остров становится постоянной мишенью драконоборцев. Тут он неожиданно вспоминает о старой легенде: еще ребенком Иккинг слышал от отца о таинственном Скрытом мире где-то на краю Земли. Там, по легендам моряков, находится истинный дом драконов.

Долгожданное окончание серии подводит зрителя к нехитрому выводу в духе «любишь – отпусти». Иккинг и Беззубик уже давно превратились в слаженный дуэт, но это не могло продолжаться вечно. Очаровательный черный питомец с повадками игривого кота тоже стал предводителем драконьей стаи. Более того, триквел наконец-то дарует ему пару: Беззубик встречает дневную фурию, поэтому очевидно, что их с Иккингом дороги должны разойтись.

Режиссер и сценарист всей трилогии Дин Деблуа явно не хотел затягивать серию и повторять историю со Шреком. Первая анимационная франшиза DreamWorks сдулась еще на третьей части, а в четвертой превратилась в постыдную автопародию. «Как приручить дракона 3» расставляет акценты так, что сразу становится понятно – продолжение возможно, но когда-нибудь в будущем, и точно не с этими героями.

Нехитрый сюжет оперирует простыми, но действенными метафорами и аналогиями – за драконами очень легко увидеть мигрантов, всеми презираемых и гонимых по миру за свою инаковость. Дом – это не клочок суши, а все мы (похожую сентенцию транслировал не так давно третий «Тор»). Мотив взросления здесь проигрывается дважды. Темноволосый Иккинг и блондинка Астрид должны пожениться и стать вождями викингов. Темнокожий Беззубик и белая Ночная Фурия обязаны спасти драконов от истребления.

Но анимационная франшиза про приручение драконов всегда славилась не этим, а захватывающим визуальным рядом. Третья часть в этом плане, возможно, лучшая в серии. Самые впечатляющие сцены обходятся вообще без человеческой речи. Это и брачные игры неуклюжего Беззубика и грациозной Дневной фурии, и полет двух влюбленных драконов (в том числе и на фоне роскошного северного сияния). Великолепно сделан Скрытый мир, разукрашенный в нежные оттенки розового и синего. И новые драконы, конечно, созданы с любовью и вниманием – от золотистых драконов-светлячков до ядовитых скорпионообразных приспешников главного злодея.

Огнедышащая франшиза DreamWorks вряд ли завершится на этом фильме, но как приятно будет когда-нибудь снова увидеть Иккинга и Беззубика – хотя бы издалека и ненадолго, как второстепенных персонажей другой истории. Трогательный и закономерный финал «Как приручить дракона 3» дает понять, что серия повзрослела вместо со своими героями.

Зрители тоже подросли – первая часть вышла уже девять лет назад, так что это закономерно. Взрослая жизнь выглядит совсем иначе, но даже там не стоит забывать о друзьях детства. И как приятно будет увидеться с ними после стольких лет разлуки. До свидания, наш ласковый дракоша!