«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»»: Рецензия Киноафиши

Самый кассовый анимационный фильм Японии прошлого года дошел до российского проката и целится тоже оказаться не на самой последней строчке по сборам за первый уик-энд. «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» – это прямое продолжение одного из самых популярных аниме последних лет, и, несмотря на кинотеатральный формат, сиквел не сдает позиции и выстроен также динамично, как и сериальная версия.

У истребителей демонов нет времени отдыхать, поэтому Тандзиро со своей сестрой Нэдзуко и друзьями Иносукэ и Дзэницу отправляется на новую миссию. Теперь все они пассажиры таинственного поезда «Бесконечный», где до последней остановки практически никто не доезжает живым. В одном из вагонов они встречают сильнейшего мечника, пламенного столпа Кëдзюро Рэнгоку. Вместе им предстоит одолеть одного из самых грозных демонов и остановить поезд.

Медленно, еле дыша и не без помощи других лиц по некоему кладбищу расхаживает Ояката-сама, лидер всех истребителей демонов. Он что-то бормочет себе под нос, но четко проговаривает свое горе, вызванное героически павшими в бою детишками-охотниками. Глубоко в своих мыслях и трауре Ояката-сама напоминает самому себе, что даже сейчас всего лишь подростки сражаются с нечистью ради спасения людских душ. Необъятная ответственность падает на плечи каких-то детей – кстати, вполне себе излюбленный троп большинства аниме. Практически всегда главным героем истории становится мальчик-подросток, который со своими друзьями и второстепенными персонажами борется с неизвестными и страшными существами. Достаточно вспомнить хиты середины 2000-х «Наруто», «Блич» или «Ди.Грэй-мен».

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»

С другой стороны, от аниме в жанре сёнэн (на самом деле это просто обозначение аудитории: мальчики от 12 до 18 лет) не стоит ожидать новаторства и каких-то удивительных и уникальных сюжетных перипетий, но с каждым годом похожие идеи пользуются популярностью. «Клинок, рассекающий демонов» сразу привлекает необычной рисовкой, синхронностью 2D и 3D анимации, а также сложной хореографией боевых сцен. А то, что подростки снова исполняют функции взрослых людей, любителей японской культуры уже не удивляет. Все-таки молодежь в Стране восходящего солнца взрослеет намного раньше обычного.

Арка демонического поезда была недостаточно обширной для того, чтобы добавить её в новый сезон сериала, поэтому создатели решили поэкспериментировать с киноформатом, стараясь не забыть о каждой детали сюжета. Здесь и долгое знакомство с долгожданным пламенным столпом Кëдзюро Рэнгоку, и новые враги, низшие и высшие луны Энма и Аказа. Достоверность оригинала и желание анимировать мангу по всем линиям оценят фанаты аниме, а вот обычные люди, не знающие ничего об истории, смогут не уследить за происходящим на экране. Все-таки не зря везде делают акцент, что данная картина является именно продолжением, поэтому вступления для новичков там не стоит ожидать. Однако некоторые студии создают дополнительный контент на несколько минут, чтобы познакомить с историей, например, как это сделали в «Вайолет Эвергарден. Фильм». Зато неподготовленный зритель насладится ритмичными боевыми сценами и глубоким саундтреком, а прочитать между строк получится только у поклонников.

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»

«Поезд “Бесконечный”» приглашает окунуться в спрятанное, закрытое и никому не доступное сознание истребителей демонов, в большинстве своем покалеченных детей. Среди боли, трагедии и непрекращающегося кровопролития каждый из них мечтает о спокойствии и счастье. Последнее им удается найти только в сновидениях, в которые они почти сразу же верят, потому что радость в них реальна, хотя и локация вызывает сомнения. У одного будет жива вся семья, другой наконец-то произнесет те несказанные слова близким людям, третьи увидят себя ближе еще на один шаг к заветной мечте. Только реальность потребует проснуться, детство все равно им уже не вернуть. Но даже сквозь слезы и боль от кровоточащей раны Тандзиро распахнет свои большие глаза и продолжит жить дальше.

«Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» – это то самое продолжение, которое обычно ждешь после успешного сезона. Сиквел только больше добавляет красок во вселенную аниме, и уже ожидание второй части становится терпимым. В таком случае фильм создан специально для поклонников «Клинка, рассекающего демонов» и любых других сёнэнов.