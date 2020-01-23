Марафон желаний, 2020

«Марафон желаний» станет режиссерским дебютом для актрисы, сценариста, продюсера и композитора Дарьи Чаруши. Над фильмом также работала команда продюсеров: Екатерина Кононенко и Илья Найшуллер.

Картина собрала вместе и яркий актерский ансамбль – популярных актеров, блогеров и юмористов: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова, Павел Деревняко, Юлия Ауг и многие другие.



Комедия «Марафон желаний» знакомит нас с девушкой Мариной, у которой есть простая мечта – выйти замуж за возлюбленного и построить семью. В один миг, судьба вносит корректировку в этот план и при поддержке своей подруги, Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге, и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей, становится только началом её пути к настоящему счастью.