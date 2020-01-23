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Марафон желаний Марафон желаний
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Марафон желаний, 2020

2020 / Россия
6.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Марафон желаний» станет режиссерским дебютом для актрисы, сценариста, продюсера и композитора Дарьи Чаруши. Над фильмом также работала команда продюсеров: Екатерина Кононенко и Илья Найшуллер.
Картина собрала вместе и яркий актерский ансамбль – популярных актеров, блогеров и юмористов: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова, Павел Деревняко, Юлия Ауг и многие другие.

Комедия «Марафон желаний» знакомит нас с девушкой Мариной, у которой есть простая мечта – выйти замуж за возлюбленного и построить семью. В один миг, судьба вносит корректировку в этот план и при поддержке своей подруги, Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Петербурге, и незапланированная встреча с молодым поваром Сашей, становится только началом её пути к настоящему счастью.

 

- Комедия создавалась при участии автора «Марафона желаний», профессионального тренера и успешной бизнес-леди Елены Блиновской, чьи семинары изменили жизни обычных людей и знаменитостей.

Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы... У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.

6.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 23 января 2020
Премьера онлайн 5 марта 2020
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Даша Чаруша
Даша Чаруша
В ролях
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Яна Троянова
Яна Троянова
Мария Миногарова
Мария Миногарова
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Марафон желаний
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за 1 рубль
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Марина (Аглая Тарасова), маникюрша из Воронежа, собирается замуж за своего бойфренда Лешу (Макар Запорожский), но за пару дней до намеченного похода в ЗАГС теряет паспорт. Поиск документа вскрывает давно зревший семейный конфликт: мама Леши (Юлия Ауг) хочет видеть невестой сына совсем другую девушку. Лучшая подруга (Мария Миногарова) зовет героиню в Ханты-Мансийск, где как раз проходит съезд поклонников «Марафона желаний» — реально существующего тренинга, в рамках которого,…
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lastik80-dog 26 января 2020, 22:14
Легкий и позитианый фильм, да наивный да детский, но очень добрый и трогательный, я не пожалела что пошла! Пусть у всех сбываются мечты!
zdoll16 25 января 2020, 10:46
Фильм полное г💩💩💩о! Не стоит своих денег! Скучно, не интересно, актерская игра- дно
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40 голосов
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