Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн, 2020

В восьмом по счету фильме киновселенной DC сюжет возвращается к самой полюбившейся зрительской аудитории героине предыдущего хита студии, «Отряда самоубийц», а именно к Харли Квинн.
Бывшая королева преступного мира Готэма остро переживает расставание с Джокером. Топить горе в вине ей мешает одновременное появление старых врагов Харли, когда-то затаивших на нее злобу и теперь, когда она осталась без защиты Джокера, взалкавших мести.
Из очередной переделки безбашенную красотку спасает новая подруга, супергероиня Черная Канарейка. Позже к ним присоединяются мстительная Охотница, детектив Рене Монтойя и малолетняя воришка Кассандра Кейн (между прочим, будущая Бэтгерл).
Сдружившиеся девушки будут противостоять Роману Сайонису, более известному как Черная Маска. Став новым главарем готэмской мафии, Сайонис стремится всеми силами вернуть таинственный бриллиант, таящий в себе ключ к огромным богатствам семьи Бертинелли.
Вместе с героинями зрителю предстоит пройти через головокружительные погони, перестрелки, прекрасно поставленные драки и потоки отборного чернейшего юмора, по пути познавая ценности женской дружбы и взаимовыручки.
Фильм «Хищные птицы» станет самой короткой супергеройской лентой киновселенной DC — он продлится всего 108 минут. Ранее это место занимала «Лига справедливости» с продолжительностью в 110 минут.
Идея снять «Хищных птиц» с Харли Квинн принадлежит Марго Робби — это она предложила студии Warner снять сольный фильм про безумную акробатку. Она настояла, чтобы картина стала именно «командной работой». Марго Робби сама нашла сценариста и режиссера, и даже стала продюсером ленты.
Дебют режиссера Кэти Янь на большом экране состоялся совсем недавно – в 2018 году с трагикомедией «Мертвые свиньи». До этого она сняла только две короткометражки.
«Хищные птицы» впервые появились в 1995 году, авторами комикса стали сценаристы Джордан Горфинкель и Чак Диксон. Изначально команда «птиц» состояла только из Черной Канарейки и Барбары Гордон. Каноничным составом «Хищных птиц» считается трио — Оракул, Черная Канарейка и Охотница. Харли Квинн никогда не входила в команду.
Шарлто Копли и Сэм Рокуэлл могли стать Черной маской, а последний даже стал «архетипом» во время кастинга. В конце концов роль получил Юэн Макгрегор.
В фильме «Хищные птицы» Харли Квинн заводит гиену, которой дает имя Брюси — в честь Брюса Уэйна (Бэтмен). В комиксах Джокер и Харли Квинн держат двух гиен, Бада и Лу, названных в честь комического дуэта Бада Эббота и Лу Костелло.
В комиксах основателем команды «Хищных птиц» становится Барбара Гордон — дочь детектива Гордона. Сначала она была известна как Оракул, а затем — как Бэтгерл после перезагрузки #52. Кассандра Кейн была Бэтгерл до перезагрузки, поэтому в фильме – именно она.
Изначально в сценарии был персонаж Барбары Гордон/Бэтгерл, её могла сыграть Кристен Стюарт. Но позднее сценаристы решили убрать этого персонажа.
Марго Робби самостоятельно исполняет большую часть трюков в фильме. Для этого задолго до съемок она начала тренироваться со всемирно известными каскадерами, а также изучала гимнастику, тхэквондо и кикбоксинг и активно каталась на роликовых коньках.
Один из самых обаятельных персонажей ленты – любимая гиена Харли по имени Брюс (очередная отсылка к Бэтмену). Экспертами было решено, что присутствие настоящей гиены на площадке слишком опасно для съемочной группы, поэтому роль опасного хищника исполнила очень большая, но самая обыкновенная собака, позже превращенная в гиену с помощью визуальных эффектов.
Марго Робби является полноценным соавтором фильма. Ее захватила идея создания боевика, который понравился бы не только мужчинам, но и женщинам, и при этом был бы довольно жестоким и актуальным. Поэтому она настояла на том, что режиссером фильма должна быть женщина, и чтобы фильм сразу снимался с расчетом на рейтинг R.
В фильме часто используется прием, известный как “разрушение четвертой стены”, когда персонажи напрямую обращаются к зрителю. Этот элемент придумала режиссерка фильма Кэти Янь, вдохновившись «Дэдпулом». Харли играет роль “ненадежного рассказчика”, дает зрителю вредные советы, а ее описание событий часто расходится с тем, что мы видим на экране.
Создатели фильма стремились сделать его более “приземленным”, без массовых разрушений зданий и мостов, поэтому большая часть действия происходит в темных закоулках ночных улиц Готэма. Такой подход позволил постановщикам эффектов в большей части экшн-сцен обойтись без компьютерной графики, что придало картине более реалистичный и естественный вид.
Кэти Янь стала первой цветной женщиной-режиссером, снявшей супергеройское кино. Она также заявила, что заинтересована в создании сиквела, развивающего отношения Харли и Ядовитого Плюща.
В течение фильма Харли сменяет 13 разных костюмов, специально созданных большой командой дизайнеров и художников в соответствии с ее стилем. Так, выглядят они довольно непрактично, но на самом деле очень удобны для того, чтобы быстро двигаться и участвовать в драках и погонях.
Джаред Лето не смог участвовать в съемках ленты, поэтому все сцены с его участием смоделированы из не вошедших в фильм сцен «Отряда самоубийц» с использованием компьютерной графики и технологии комбинированных съемок.
В классической сцене после титров Харли собирается раскрыть какой-то секрет о Бэтмене, однако фильм внезапно обрывается на полуслове, не дав ей договорить.
Супергероини из Вселенной DC объединяются, чтобы искоренить преступность на улицах Готэма.