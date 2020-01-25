Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн, 2020

​​​Фильм «Хищные птицы» станет самой короткой супергеройской лентой киновселенной DC — он продлится всего 108 минут. Ранее это место занимала «Лига справедливости» с продолжительностью в 110 минут.

Идея снять «Хищных птиц» с Харли Квинн принадлежит Марго Робби — это она предложила студии Warner снять сольный фильм про безумную акробатку. Она настояла, чтобы картина стала именно «командной работой». Марго Робби сама нашла сценариста и режиссера, и даже стала продюсером ленты.

Дебют режиссера Кэти Янь на большом экране состоялся совсем недавно – в 2018 году с трагикомедией «Мертвые свиньи». До этого она сняла только две короткометражки.

«Хищные птицы» впервые появились в 1995 году, авторами комикса стали сценаристы Джордан Горфинкель и Чак Диксон. Изначально команда «птиц» состояла только из Черной Канарейки и Барбары Гордон. Каноничным составом «Хищных птиц» считается трио — Оракул, Черная Канарейка и Охотница. Харли Квинн никогда не входила в команду.

Шарлто Копли и Сэм Рокуэлл могли стать Черной маской, а последний даже стал «архетипом» во время кастинга. В конце концов роль получил Юэн Макгрегор.

В фильме «Хищные птицы» Харли Квинн заводит гиену, которой дает имя Брюси — в честь Брюса Уэйна (Бэтмен). В комиксах Джокер и Харли Квинн держат двух гиен, Бада и Лу, названных в честь комического дуэта Бада Эббота и Лу Костелло.

В комиксах основателем команды «Хищных птиц» становится Барбара Гордон — дочь детектива Гордона. Сначала она была известна как Оракул, а затем — как Бэтгерл после перезагрузки #52. Кассандра Кейн была Бэтгерл до перезагрузки, поэтому в фильме – именно она.

Изначально в сценарии был персонаж Барбары Гордон/Бэтгерл, её могла сыграть Кристен Стюарт. Но позднее сценаристы решили убрать этого персонажа.

Марго Робби самостоятельно исполняет большую часть трюков в фильме. Для этого задолго до съемок она начала тренироваться со всемирно известными каскадерами, а также изучала гимнастику, тхэквондо и кикбоксинг и активно каталась на роликовых коньках.

Один из самых обаятельных персонажей ленты – любимая гиена Харли по имени Брюс (очередная отсылка к Бэтмену). Экспертами было решено, что присутствие настоящей гиены на площадке слишком опасно для съемочной группы, поэтому роль опасного хищника исполнила очень большая, но самая обыкновенная собака, позже превращенная в гиену с помощью визуальных эффектов.

Марго Робби является полноценным соавтором фильма. Ее захватила идея создания боевика, который понравился бы не только мужчинам, но и женщинам, и при этом был бы довольно жестоким и актуальным. Поэтому она настояла на том, что режиссером фильма должна быть женщина, и чтобы фильм сразу снимался с расчетом на рейтинг R.

В фильме часто используется прием, известный как “разрушение четвертой стены”, когда персонажи напрямую обращаются к зрителю. Этот элемент придумала режиссерка фильма Кэти Янь, вдохновившись «Дэдпулом». Харли играет роль “ненадежного рассказчика”, дает зрителю вредные советы, а ее описание событий часто расходится с тем, что мы видим на экране.

Создатели фильма стремились сделать его более “приземленным”, без массовых разрушений зданий и мостов, поэтому большая часть действия происходит в темных закоулках ночных улиц Готэма. Такой подход позволил постановщикам эффектов в большей части экшн-сцен обойтись без компьютерной графики, что придало картине более реалистичный и естественный вид.

Кэти Янь стала первой цветной женщиной-режиссером, снявшей супергеройское кино. Она также заявила, что заинтересована в создании сиквела, развивающего отношения Харли и Ядовитого Плюща.

В течение фильма Харли сменяет 13 разных костюмов, специально созданных большой командой дизайнеров и художников в соответствии с ее стилем. Так, выглядят они довольно непрактично, но на самом деле очень удобны для того, чтобы быстро двигаться и участвовать в драках и погонях.

Джаред Лето не смог участвовать в съемках ленты, поэтому все сцены с его участием смоделированы из не вошедших в фильм сцен «Отряда самоубийц» с использованием компьютерной графики и технологии комбинированных съемок.

В классической сцене после титров Харли собирается раскрыть какой-то секрет о Бэтмене, однако фильм внезапно обрывается на полуслове, не дав ей договорить.