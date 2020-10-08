Выбор Фредерика Фитцелла, 2020

Несостоявшийся художник сталкивается с кризисом среднего возраста. За тридцать лет он так и не добился признания. Чтобы определиться со своим будущим, парень должен побывать в прошлом. Грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.

Фред (Дилан О’Брайен) — молодой человек, не лишенный таланта. Окончив школу, он посвятил себя живописи в надежде, что его картины будут украшать лучшие галереи мира. Но годы идут, а слава к творцу так и не пришла. Необходимо оставить мечту и двигаться дальше. Чтобы разобраться в себе, Фредерик отправляется к психотерапевту. Специалист предлагает клиенту проанализировать каждую из возможных версий будущего. От сделанного выбора теперь зависит вся дальнейшая жизнь 30-летнего парня.

В одной из реальностей он видит себя офисным планктоном, который просиживает штаны на ненавистной работе. Во второй встречается с друзьями из прошлого, когда он был беззаботным подростком. Фред влюблен в Синди (Майка Монро) и хочет провести рядом с ней остаток дней. Но роковая ошибка приводит к тому, что девушка бесследно исчезает. Восстанавливая хронологию событий, художник также вспоминает, что однажды попробовал новое вещество. Достаточно таблетки, чтобы почувствовать невероятный экстаз. Один из приятелей предупреждал о последствиях, однако лишь сейчас Фредерик понимает, сколь губительным оказался тот опыт.

Постепенно осколки прошлого складываются в жуткую картину, которую Фред не мог вообразить даже в самом страшном сне. Пролить свет на истину может лишь Синди, но как ее найти?