Выбор Фредерика Фитцелла, 2020

Несостоявшийся художник сталкивается с кризисом среднего возраста. За тридцать лет он так и не добился признания. Чтобы определиться со своим будущим, парень должен побывать в прошлом. Грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.
Фред (Дилан О’Брайен) — молодой человек, не лишенный таланта. Окончив школу, он посвятил себя живописи в надежде, что его картины будут украшать лучшие галереи мира. Но годы идут, а слава к творцу так и не пришла. Необходимо оставить мечту и двигаться дальше. Чтобы разобраться в себе, Фредерик отправляется к психотерапевту. Специалист предлагает клиенту проанализировать каждую из возможных версий будущего. От сделанного выбора теперь зависит вся дальнейшая жизнь 30-летнего парня.
В одной из реальностей он видит себя офисным планктоном, который просиживает штаны на ненавистной работе. Во второй встречается с друзьями из прошлого, когда он был беззаботным подростком. Фред влюблен в Синди (Майка Монро) и хочет провести рядом с ней остаток дней. Но роковая ошибка приводит к тому, что девушка бесследно исчезает. Восстанавливая хронологию событий, художник также вспоминает, что однажды попробовал новое вещество. Достаточно таблетки, чтобы почувствовать невероятный экстаз. Один из приятелей предупреждал о последствиях, однако лишь сейчас Фредерик понимает, сколь губительным оказался тот опыт.
Постепенно осколки прошлого складываются в жуткую картину, которую Фред не мог вообразить даже в самом страшном сне. Пролить свет на истину может лишь Синди, но как ее найти?
Для сценариста и режиссера Кристофера МакБрайда это лишь второй фильм в карьере и первый, выходящий в широкий прокат.
Аарон Пул, сыгравший в «Выборе Фредерика Фитцелла» второстепенную роль, уже работал с режиссером МакБрайдом над хоррором «Заговор» (2012).
По словам автора, он стремился скрестить экзистенциальную драму с научной фантастикой о путешествиях во времени. Метафорическое прошлое, забытое Фредом, начинает влиять на настоящее, а его страшные кошмары материализуются наяву.
Кинокартина была анонсирована весной 2018 года. В мае постановщик МакБрайд объявил, что на главные роли утверждены Майка Монро («Оно следует за тобой», «День независимости: Возрождение») и Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Бегущий в лабиринте»). Съемки стартовали 25 сентября в Торонто и завершились через месяц. Однако премьера состоялась лишь в октябре 2020 года на Sitges Film Festival Online.
Майка Монро и Эмори Коэн уже снимались вместе в подростковой драме Элайджи Байнума «Жаркие летние ночи» (2017).
По словам О’Брайена, чтение сценария к инди-триллеру «Выбор Фредерика Фитцелла» совпало с его восстановлением после операции. Незадолго до этого он получил серьезную травму на съемках последней части «Бегущего в лабиринте». История МакБрайда детально отражала то, через что актер проходил в тот момент жизни. Это и послужило причиной его согласия на участие в малобюджетном проекте.
В 2020 году на экраны вышел еще один научно-фантастический фильм с О’Брайеном в главной роли под названием «Любовь и монстры».
МакБрайд и продюсер Ли Ким ранее вместе работали над лентой «Заговор», премьера которой состоялась на фестивале Austin Fantastic Fest в 2012 году.
Фред Фитцелл – мужчина средних лет, который пытается найти смысл в своей размеренной жизни. Случайная встреча с человеком из школьного прошлого меняет все: с помощью загадочного вещества «Меркурий» Фред погружается в воспоминания и пытается разгадать страшную тайну исчезновения девушки Синди. Герою предстоит понять, как действовало вещество в коридорах времени и какое будущее его ждет…