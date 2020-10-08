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Выбор Фредерика Фитцелла Выбор Фредерика Фитцелла
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Выбор Фредерика Фитцелла, 2020

2020 / Канада
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Запутанный триллер о стертой грани между прошлым и будущим
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Несостоявшийся художник сталкивается с кризисом среднего возраста. За тридцать лет он так и не добился признания. Чтобы определиться со своим будущим, парень должен побывать в прошлом. Грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.

Фред (Дилан О’Брайен) — молодой человек, не лишенный таланта. Окончив школу, он посвятил себя живописи в надежде, что его картины будут украшать лучшие галереи мира. Но годы идут, а слава к творцу так и не пришла. Необходимо оставить мечту и двигаться дальше. Чтобы разобраться в себе, Фредерик отправляется к психотерапевту. Специалист предлагает клиенту проанализировать каждую из возможных версий будущего. От сделанного выбора теперь зависит вся дальнейшая жизнь 30-летнего парня.

В одной из реальностей он видит себя офисным планктоном, который просиживает штаны на ненавистной работе. Во второй встречается с друзьями из прошлого, когда он был беззаботным подростком. Фред влюблен в Синди (Майка Монро) и хочет провести рядом с ней остаток дней. Но роковая ошибка приводит к тому, что девушка бесследно исчезает. Восстанавливая хронологию событий, художник также вспоминает, что однажды попробовал новое вещество. Достаточно таблетки, чтобы почувствовать невероятный экстаз. Один из приятелей предупреждал о последствиях, однако лишь сейчас Фредерик понимает, сколь губительным оказался тот опыт. 

Постепенно осколки прошлого складываются в жуткую картину, которую Фред не мог вообразить даже в самом страшном сне. Пролить свет на истину может лишь Синди, но как ее найти?

 

Для сценариста и режиссера Кристофера МакБрайда это лишь второй фильм в карьере и первый, выходящий в широкий прокат.

Аарон Пул, сыгравший в «Выборе Фредерика Фитцелла» второстепенную роль, уже работал с режиссером МакБрайдом над хоррором «Заговор» (2012).

По словам автора, он стремился скрестить экзистенциальную драму с научной фантастикой о путешествиях во времени. Метафорическое прошлое, забытое Фредом, начинает влиять на настоящее, а его страшные кошмары материализуются наяву.

Кинокартина была анонсирована весной 2018 года. В мае постановщик МакБрайд объявил, что на главные роли утверждены Майка Монро («Оно следует за тобой», «День независимости: Возрождение») и Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Бегущий в лабиринте»). Съемки стартовали 25 сентября в Торонто и завершились через месяц. Однако премьера состоялась лишь в октябре 2020 года на Sitges Film Festival Online.

Майка Монро и Эмори Коэн уже снимались вместе в подростковой драме Элайджи Байнума «Жаркие летние ночи» (2017).

По словам О’Брайена, чтение сценария к инди-триллеру «Выбор Фредерика Фитцелла» совпало с его восстановлением после операции. Незадолго до этого он получил серьезную травму на съемках последней части «Бегущего в лабиринте». История МакБрайда детально отражала то, через что актер проходил в тот момент жизни. Это и послужило причиной его согласия на участие в малобюджетном проекте.

В 2020 году на экраны вышел еще один научно-фантастический фильм с О’Брайеном в главной роли под названием «Любовь и монстры».

МакБрайд и продюсер Ли Ким ранее вместе работали над лентой «Заговор», премьера которой состоялась на фестивале Austin Fantastic Fest в 2012 году.

Фред Фитцелл – мужчина средних лет, который пытается найти смысл в своей размеренной жизни. Случайная встреча с человеком из школьного прошлого меняет все: с помощью загадочного вещества «Меркурий» Фред погружается в воспоминания и пытается разгадать страшную тайну исчезновения девушки Синди. Герою предстоит понять, как действовало вещество в коридорах времени и какое будущее его ждет…

7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 июня 2021
Премьера онлайн 4 июня 2021
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кристофер МакБрайд
Кристофер МакБрайд
В ролях
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Майка Монро
Майка Монро
Кейр Гилкрист
Кейр Гилкрист
Ханна Гросс
Ханна Гросс
Эмори Коэн
Эмори Коэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выбор Фредерика Фитцелла 4 постера
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Выбор Фредерика Фитцелла смотреть онлайн

Выбор Фредерика Фитцелла
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Наша рецензия
Кажется, никому из современных режиссеров не удается играть с концептом времени так, как это делает Кристофер Нолан. Философские теории, символика и, разумеется, огромные бюджеты – вот примерная формула любого его фильма, в котором он пытается визуализировать конструкты, которые, казалось бы, визуализировать невозможно в силу их нематериальности. И вот на Нолановскую территорию заступает его тезка Кристофер МакБрайд – режиссер и сценарист, первый и до недавнего времени последний…
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onuriknazik03 8 апреля 2021, 22:12
Осень жду
Comon 8 июня 2021, 01:00
Режиссёр за 10лет сначала прошел всё и вся навкрное, потом лечился. Теперь вот снял об этом наркоманский фильм, частично и антинаркоманский конечно,… Читать дальше…
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Дилана О’Брайена посещают страшные видения с Майкой Монро в трейлере триллера «Флешбэк» Ранее лента называлась «Выбор Фредерика Фитцелла».
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15 апреля 2021 14:24
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