Остров фантазий, 2020

Джефф Уодлоу представляет очередной ремейк некогда популярного сериала 70-х годов «Остров фантазий». По сюжету картины пятеро человек отправляются на таинственный остров загадочного богача мистера Рорка. Эксцентричный богач обещает главным героям исполнить их самую сокровенную фантазию.
На остров Рорка прилетает самолет, на борту которого пятеро туристов: сводные братья Брэдли и Бракс, бывший полицейский Патрик, карьеристка Елена и тусовщица Мелани. Сначала гости не осознают, о каких фантазиях идет речь, и просто отдыхают на райском острове, закатывают вечеринки и веселятся по полной программе. Затем они понимают, что на острове, кроме них, нет других гостей – кроме персонала отеля и самого мистера Рорка.
Рорк собирает всех пятерых вместе и дает инструкцию, как каждый из них может воплотить в реальность самую сокровенную мечту. Герои соглашаются поучаствовать в авантюре, не осознавая последствий. Братья хотят стать миллионерами, Патрик — солдатом, Елена — вновь увидеть своего парня, которому когда-то по глупости отказала, а Мелани — отомстить подруге детства.
Безобидные на первый взгляд фантазии оборачиваются для всех кошмаром. Герои понимают, что они ввязались в опасную игру, и теперь им предстоит общими усилиями противостоять злу на острове, чтобы выбраться живыми.
Сначала фильм планировали сделать серьезным и мрачным, с возрастным рейтингом R — для зрителей старше 17 лет. Однако после первых показов для фокус-групп было решено изменить возрастное ограничение и отправить картину на соответствующую переработку. В итоге фильм теперь могут смотреть зрители в возрасте от 13 лет.
Фильм «Остров фантазий» является первой полнометражной лентой после сразу двух одноименных сериалов. Над фильмом работала студия Blumhouse Productions — она же работала над оригинальной версией «Острова фантазий» в 70-х годах. Сериал был номинирован на «Золотой глобус». Blumhouse Productions работали также над нашумевшими фильмами ужасов и триллерами «Сплит», «Прочь», «Хэллоуин» и «Судная ночь».
В октябре 2018 году стало известно, что Дэйв Батиста присоединился к проекту. Позднее, однако, актер отказался участвовать в картине.
Съемки картины проходили в январе 2019 года на архипелаге Фиджи.
На роль мистера Рорка пригласили актера Николаса Кейджа, но он отказался. В оригинальной версии персонажа сыграл Рикардо Монтальбан, а в мини-сериале 1998 года — Малкольм Макдауэлл.
Создатели картины позиционируют фильм «Остров фантазий» как нечто среднее между сериалом «Мир Дикого Запада» и триллером «Хижина в лесу».
У персонажа Бракса есть татуировка — это отсылка к герою Тату актера Эрве Вильшеза, который сыграл в сериале «Остров фантазий» в 1977 году. Эрве Вильшез был одним из ключевых актеров, но рано ушел из проекта из-за разногласий с продюсерами.
Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?