Остров фантазий, 2020

Джефф Уодлоу представляет очередной ремейк некогда популярного сериала 70-х годов «Остров фантазий». По сюжету картины пятеро человек отправляются на таинственный остров загадочного богача мистера Рорка. Эксцентричный богач обещает главным героям исполнить их самую сокровенную фантазию.

На остров Рорка прилетает самолет, на борту которого пятеро туристов: сводные братья Брэдли и Бракс, бывший полицейский Патрик, карьеристка Елена и тусовщица Мелани. Сначала гости не осознают, о каких фантазиях идет речь, и просто отдыхают на райском острове, закатывают вечеринки и веселятся по полной программе. Затем они понимают, что на острове, кроме них, нет других гостей – кроме персонала отеля и самого мистера Рорка.

Рорк собирает всех пятерых вместе и дает инструкцию, как каждый из них может воплотить в реальность самую сокровенную мечту. Герои соглашаются поучаствовать в авантюре, не осознавая последствий. Братья хотят стать миллионерами, Патрик — солдатом, Елена — вновь увидеть своего парня, которому когда-то по глупости отказала, а Мелани — отомстить подруге детства.

Безобидные на первый взгляд фантазии оборачиваются для всех кошмаром. Герои понимают, что они ввязались в опасную игру, и теперь им предстоит общими усилиями противостоять злу на острове, чтобы выбраться живыми.