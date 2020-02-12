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Остров фантазий Остров фантазий
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Fantasy Island

Остров фантазий, 2020

2020 / США
5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Джефф Уодлоу представляет очередной ремейк некогда популярного сериала 70-х годов «Остров фантазий». По сюжету картины пятеро человек отправляются на таинственный остров загадочного богача мистера Рорка. Эксцентричный богач обещает главным героям исполнить их самую сокровенную фантазию.

На остров Рорка прилетает самолет, на борту которого пятеро туристов: сводные братья Брэдли и Бракс, бывший полицейский Патрик, карьеристка Елена и тусовщица Мелани. Сначала гости не осознают, о каких фантазиях идет речь, и просто отдыхают на райском острове, закатывают вечеринки и веселятся по полной программе. Затем они понимают, что на острове, кроме них, нет других гостей – кроме персонала отеля и самого мистера Рорка.

Рорк собирает всех пятерых вместе и дает инструкцию, как каждый из них может воплотить в реальность самую сокровенную мечту. Герои соглашаются поучаствовать в авантюре, не осознавая последствий. Братья хотят стать миллионерами, Патрик — солдатом, Елена — вновь увидеть своего парня, которому когда-то по глупости отказала, а Мелани — отомстить подруге детства.

Безобидные на первый взгляд фантазии оборачиваются для всех кошмаром. Герои понимают, что они ввязались в опасную игру, и теперь им предстоит общими усилиями противостоять злу на острове, чтобы выбраться живыми. 

Сначала фильм планировали сделать серьезным и мрачным, с возрастным рейтингом R — для зрителей старше 17 лет. Однако после первых показов для фокус-групп было решено изменить возрастное ограничение и отправить картину на соответствующую переработку. В итоге фильм теперь могут смотреть зрители в возрасте от 13 лет.

Фильм «Остров фантазий» является первой полнометражной лентой после сразу двух одноименных сериалов. Над фильмом работала студия Blumhouse Productions — она же работала над оригинальной версией «Острова фантазий» в 70-х годах. Сериал был номинирован на «Золотой глобус». Blumhouse Productions работали также над нашумевшими фильмами ужасов и триллерами «Сплит», «Прочь», «Хэллоуин» и «Судная ночь».    

В октябре 2018 году стало известно, что Дэйв Батиста присоединился к проекту. Позднее, однако, актер отказался участвовать в картине.

Съемки картины проходили в январе 2019 года на архипелаге Фиджи.

На роль мистера Рорка пригласили актера Николаса Кейджа, но он отказался. В оригинальной версии персонажа сыграл Рикардо Монтальбан, а в мини-сериале 1998 года — Малкольм Макдауэлл.

Создатели картины позиционируют фильм «Остров фантазий» как нечто среднее между сериалом «Мир Дикого Запада» и триллером «Хижина в лесу».    

У персонажа Бракса есть татуировка — это отсылка к герою Тату актера Эрве Вильшеза, который сыграл в сериале «Остров фантазий» в 1977 году. Эрве Вильшез был одним из ключевых актеров, но рано ушел из проекта из-за разногласий с продюсерами.

Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

5.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 марта 2020
Премьера онлайн 14 апреля 2020
Премьера в мире 12 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Джефф Уодлоу
Джефф Уодлоу
В ролях
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Люси Хейл
Люси Хейл
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл
Портия Даблдэй
Портия Даблдэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Остров фантазий 6 постеров
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Остров фантазий смотреть онлайн

Остров фантазий
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Остров фантазий» — очередная попытка покопаться в прошлом и отыскать интересный сюжет, которому можно дать новую жизнь. Одноименный сериал выходил в 1977 году и продержался в эфире 7 сезонов. Спустя 20 лет к идее вернулись вновь, но реинкарнацию ожидал провал. Очередное переосмысление волшебного острова пытается сделать шаг в сторону. В отличие от сериалов, сочетавших в себе драму и комедию, полнометражная версия пытается играть на поле ужасов. Картина сохранила только…
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https://intrade.bar/68731 6 марта 2020, 23:22
Какая кошмарная чушь, низкосортное кино, смотря которое испытываешь стыд за актеров и сценаристов и недоумение
Алиса Сафиева 5 марта 2020, 20:48
зачем спойлерить? 🤦🏻‍♀️
Отзывы Написать
19 голосов
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Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Острова фантазий» Люси Хейл мечтает стать супергероиней Marvel или DC Потому что это очень весело.
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4 марта 2020 10:04
Джефф Уодлоу рассказал о неснятом спин-оффе «Людей Икс» про очень суровых мутантов Оказывается, режиссер хотел познакомить нас с Кейблом и Домино задолго до «Дэдпула».
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3 марта 2020 15:35
Режиссер хоррора «Остров фантазий» рассчитывал на рейтинг R Но пришлось менять фильм под подростковый PG-13.
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18 февраля 2020 16:49
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