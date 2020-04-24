Тайлер Рейк: Операция по спасению, 2020

Наша рецензия

Бывший военный Тайлер Рейк потерял смысл жизни и поставил крест на своем будущем. Его навыки пригодились в другой, не менее опасной работе, которая поможет быстрее закончить его мучения. Теперь он элитный наемник, решающий за других самые сложные задачи. Новый заказ кажется невыполнимым даже для такого опытного солдата. Цель — сын индийского наркобарона, которого захватил в плен конкурент, южно-азиатский Пабло Эскобар, в столице Бангладеш. Тайлер без раздумий берется за миссию по спасению…