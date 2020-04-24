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Тайлер Рейк: Операция по спасению Тайлер Рейк: Операция по спасению
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Extraction

Тайлер Рейк: Операция по спасению, 2020

2020 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

И без того непростая миссия наемника превращается в отчаянную борьбу за жизнь, когда его отправляют в Бангладеш спасти похищенного сына наркобарона.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 24 апреля 2020
Премьера в мире 24 апреля 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Сэм Харгрейв
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Дерек Люк
Дерек Люк
Рандип Худа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 постера
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Бывший военный Тайлер Рейк потерял смысл жизни и поставил крест на своем будущем. Его навыки пригодились в другой, не менее опасной работе, которая поможет быстрее закончить его мучения. Теперь он элитный наемник, решающий за других самые сложные задачи. Новый заказ кажется невыполнимым даже для такого опытного солдата. Цель — сын индийского наркобарона, которого захватил в плен конкурент, южно-азиатский Пабло Эскобар, в столице Бангладеш. Тайлер без раздумий берется за миссию по спасению…
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саундтрек фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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4 июля 2022 13:17
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