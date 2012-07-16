Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012

В заключительной части культовой нолановской трилогии о Темном рыцаре Брюсу Уэйну предстоит покинуть стены Мэнора, в которых он обрек себя на добровольное заточение после гибели Рэйчел Доус – и вновь примерить плащ хранителя Готэма. На этот раз городу угрожает Бэйн – преступник в маске, чья сила превосходит силу Бэтмена, а желание завершить начатое Лигой теней – намного больше, чем желание Брюса Уэйна защищать отобравший у него любимых людей Готэм.
Действие фильма разворачивается спустя 8 лет после событий «Темного рыцаря»: Джеймс Гордон и Брюс Уэйн сохранили в тайне злодеяния Харви Дента, и под эгидой «Белого рыцаря Готэма» полиция города наконец-то вычистила с улиц всю преступность. В Бэтмене, кажется, больше нет нужды, и Брюс Уэйн ведет затворническое существование в стенах своего особняка, в то время как Wayne Enterprises балансирует на грани банкротства. Однако появление Бэйна и других новых врагов вынуждает Брюса Уэйна переступить через застарелые травмы – и моральные, и физические – и вновь надеть костюм Бэтмена; в противостоянии с Бэйном у героя Готэма появляется новый, пусть и ненадежный союзник – таинственная Селина Кайл, обольстительная Женщина-кошка. Кроме того, герою помогает и офицер полиции Джон Блейк, сумевший самостоятельно вычислить, кто именно скрывается за маской Темного рыцаря.
Хит Леджер планировал вернуться к роли Джокера до трагического ухода из жизни в январе 2008 года. Если бы трагедии не случилось, «Возрождение легенды» был бы совсем другим фильмом.
Руководство студии Warner Bros. в предлагало Кристоферу Нолану взять Леонардо ДиКаприо на роль Загадочника. Как мы знаем, в конечном итоге Кристофер Нолан и Леонардо ДиКаприо действительно поработали вместе – только в другом фильме, культовом «Начале», вышедшем на экраны в 2010 году, ещё до премьеры «Возрождения легенды».
Энн Хэтэуэй отправилась на прослушивание на роль Женщины-Кошки, думая, что пробуется на роль Харли Квинн. Несмотря на ошибку, актриса сумела убедить режиссера в своих талантах настолько, что впоследствии снялась у него ещё и в «Интерстелларе». А вот персонаж Харли Квинн на большом экране дебютировал много позже – только в 2016 году, в «Отряде самоубийц».
Взрыв на футбольном стадионе во время матча, одну из самых зрелищных сцен фильма, снимали летом – хотя события в этом сюжетном отрезке фильма разворачиваются осенью. Съемки проходили в августе 2011 года в Аенсильвании, и стоявшая жара неоднократно приводила к тому, что на съемочную площадку для актеров массовки, пострадавших от перегрева, вызывали медиков.
В третьем акте «Возрождение легенды» гибнет один из ключевых героев второго плана – Питер Фоли в исполнении Мэттью Модина. В интервью в сентябре 2020 года сам актер рассказал, что на самом деле сцена его смерти была куда более детализированной, но её пришлось вырезать, чтобы сохранить фильму рейтинг PG-13 – уж слишком жестокой она показалась самому Нолану.
Куда более детализированной изначально должна была быть и предыстория Бэйна. Дизайнер по костюмам Линди Хемминг в интервью GQ рассказала, что изначально в фильме должна была присутствовать сцена, в которой показывалась, почему Бэйну вообще нужна маска.
Из-за пресловутой маски голос Тома Харди в фильме звучит весьма своеобразно – настолько, что незадолго до премьеры фильма в кинотеатрах студия Warner Bros. настояла на том, чтобы дополнительно обработать голос актёра; в противном случае зрители просто не понимали, что Бэйн говорит.
В открывающей сцене фильма Бэйн показывает, на что способен, захватывая летящий самолёт. Всё, что зритель видит на экране в этот момент, действительно реально – никаких зеленых экранов: Нолан действительно устроил небольшое крушение самолета. Снимали сцену всего два дня, но на её планирование потратили несколько месяцев – ошибиться было нельзя, поскольку самолет, который можно было уничтожить, у Нолана, разумеется, был всего один.
Уже после ухода Нолана с поста режиссера саги о Бэтмене студия Warner Bros. предлагала Кристиану Бэйлу сняться в четвертом фильме. Бэйл, однако, отказался – в первую очередь из-за того, что изначально в планах Нолана значилось снять всего три фильма, и Бэйл предпочел поддержать это видение режиссера.
После смерти окружного прокурора Харви Дента, Бэтмен берёт на себя ответственность за совершённые им преступления, чтобы защитить его репутацию и репутацию полицейского департамента Готэма. Спустя восемь лет Бэтмен вынужден вернуться, чтобы помешать новому злодею Бэйну уничтожить город, а также узнать правду о загадочной Селине Кайл.
согласен.
смотрел в Родине. зал был заполнен на 90 %, было ужасно… Читать дальше…