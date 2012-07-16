Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012

Хит Леджер планировал вернуться к роли Джокера до трагического ухода из жизни в январе 2008 года. Если бы трагедии не случилось, «Возрождение легенды» был бы совсем другим фильмом.

Руководство студии Warner Bros. в предлагало Кристоферу Нолану взять Леонардо ДиКаприо на роль Загадочника. Как мы знаем, в конечном итоге Кристофер Нолан и Леонардо ДиКаприо действительно поработали вместе – только в другом фильме, культовом «Начале», вышедшем на экраны в 2010 году, ещё до премьеры «Возрождения легенды».

Энн Хэтэуэй отправилась на прослушивание на роль Женщины-Кошки, думая, что пробуется на роль Харли Квинн. Несмотря на ошибку, актриса сумела убедить режиссера в своих талантах настолько, что впоследствии снялась у него ещё и в «Интерстелларе». А вот персонаж Харли Квинн на большом экране дебютировал много позже – только в 2016 году, в «Отряде самоубийц».

Взрыв на футбольном стадионе во время матча, одну из самых зрелищных сцен фильма, снимали летом – хотя события в этом сюжетном отрезке фильма разворачиваются осенью. Съемки проходили в августе 2011 года в Аенсильвании, и стоявшая жара неоднократно приводила к тому, что на съемочную площадку для актеров массовки, пострадавших от перегрева, вызывали медиков.

В третьем акте «Возрождение легенды» гибнет один из ключевых героев второго плана – Питер Фоли в исполнении Мэттью Модина. В интервью в сентябре 2020 года сам актер рассказал, что на самом деле сцена его смерти была куда более детализированной, но её пришлось вырезать, чтобы сохранить фильму рейтинг PG-13 – уж слишком жестокой она показалась самому Нолану.

Куда более детализированной изначально должна была быть и предыстория Бэйна. Дизайнер по костюмам Линди Хемминг в интервью GQ рассказала, что изначально в фильме должна была присутствовать сцена, в которой показывалась, почему Бэйну вообще нужна маска.

Из-за пресловутой маски голос Тома Харди в фильме звучит весьма своеобразно – настолько, что незадолго до премьеры фильма в кинотеатрах студия Warner Bros. настояла на том, чтобы дополнительно обработать голос актёра; в противном случае зрители просто не понимали, что Бэйн говорит.

В открывающей сцене фильма Бэйн показывает, на что способен, захватывая летящий самолёт. Всё, что зритель видит на экране в этот момент, действительно реально – никаких зеленых экранов: Нолан действительно устроил небольшое крушение самолета. Снимали сцену всего два дня, но на её планирование потратили несколько месяцев – ошибиться было нельзя, поскольку самолет, который можно было уничтожить, у Нолана, разумеется, был всего один.

Уже после ухода Нолана с поста режиссера саги о Бэтмене студия Warner Bros. предлагала Кристиану Бэйлу сняться в четвертом фильме. Бэйл, однако, отказался – в первую очередь из-за того, что изначально в планах Нолана значилось снять всего три фильма, и Бэйл предпочел поддержать это видение режиссера.