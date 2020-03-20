«Тролли. Мировой тур»: Рецензия Киноафиши

Вселенная троллей, которая в первом фильме состояла из веселых волосатых существ и их противников — опасных бергенов, во второй части стремительно расширяется. Королева Розочка узнает о прошлом своего народа: оказывается, разные тролли любят разные музыкальные стили. Помимо ее страны, которая вдохновляется поп-музыкой, существуют также королевства техно, кантри, фанка, рока и классики. Теперь почти все они находятся под угрозой исчезновения. Юная королева Рокс, фанатка хард-рока, собирается захватить сородичей и уничтожить их волшебные струны: править миром, по ее мнению, может только одна музыка — и чем она тяжелее, тем лучше.

Тролли. Мировой тур

Розочка, получив письмо от Рокс, поначалу думает, что нашла новую подругу. Ее пессимистичный воздыхатель Цветан, как обычно, предполагает, что события будут развиваться по самому плохому сценарию. Так и не договорившись между собой, герои запрыгивают в воздушный шар и отправляются исследовать соседние королевства. Тут намечается второй конфликт фильма, уже сугубо внутренний. Розочка, которая верит в спасение мира волшебными «обнимашками», так сильно хочет быть идеальной королевой, что совсем перестает слышать своих подданных, в том числе и влюбленного Цветана.

Уже после выхода трейлера некоторые родители начали бурно возмущаться: почему детский мультик демонизирует рок-музыку? Рокс в «Мировом туре» действительно является главной злодейкой, и есть очевидная нестыковка в том, что сопредельные государства она аннексирует под «Rock You Like a Hurricane», композицию Scorpions — группы, которая на протяжении своей истории вообще-то разрушала стены (Берлинскую так чуть ли не в буквальном смысле), а не возводила их. Спешим успокоить всех недовольных: в середине фильма есть сюжетный твист, который переворачивает представление об истинном виновнике музыкальных войн.

Тролли. Мировой тур

В главном же «Тролли» не изменяют себе. Это по-прежнему веселый и переливающийся всеми цветами радуги мюзикл со множеством песен и танцевальных номеров. Дискотека для детей, к которой при желании могут присоединиться и взрослые. Расширение вселенной привело к тому, что с экрана теперь звучит не только поп. Помимо музыки остальных пяти королевств, место нашлось и для нишевого продукта: присутствуют южнокорейский K-pop, реггетон и даже тирольский йодль. Пожалеть тут можно лишь об одном. Музыкальный продюсер фильма Джастин Тимберлейк (он же Цветан) так увлекся созданием многообразного музыкального ландшафта, что то ли забыл, то ли не смог, то ли не успел сочинить большой хит. Ничего похожего на «Can’t Stop the Feeling!» из первой части в «Мировом туре», к сожалению, нет.

Для российского дубляжа новое музыкальное наполнение фильма стало настоящим вызовом. Нельзя сказать, что отечественные артисты до конца с ним справились. Звучание кантри, например, оставляет желать лучшего (ну, здесь понятно: такой музыки у нас просто не существует). Розочку и Цветана, как и раньше, озвучивают Виктория Дайнеко и Дима Билан, за королеву Рокс голосит Полина Гагарина. Из чисто российских нововведений — микротролль Брюлик, любитель хип-хопа, который в нашей версии благодаря Михаилу Галустяну заговорил с кавказским акцентом. Так себе идея, если честно, но фанатам артиста наверняка понравится.

Тролли. Мировой тур

Если первый фильм проталкивал довольно спорную мысль о пользе абсолютного позитива, то второй посвящен разнообразию вкусов. Повоевав между собой, тролли приходят к простому выводу: мы разные, но равные. Нет никакого смысла выяснять, чьи увлечения и интересы круче. И не надо навязывать другому то, что кажется идеальным тебе. Подача этого послания несколько прямолинейна, но зато к его сути не придраться. На примере музыкальных споров всем маленьким зрителям разъясняют один из базовых принципов мирного человеческого сосуществования. Для семейной аудитории самое то — поучиться терпимости стоит не только малышам, но и многим родителям.

Ксения Реутова