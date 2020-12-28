«Последний богатырь: Корень зла»: Рецензия Киноафиши

В первой части главный герой Иван, фейковый маг из аналога «Битвы экстрасенсов», попал в сказочную страну под названием Белогорье, познакомился с Бабой-Ягой, Кощеем и Водяным, влюбился в царевну-лягушку Василису и расколдовал некогда потерянного отца – богатыря Илью Муромца. Однако, как узнает зритель в начале второй серии, своим Иван в Белогорье так до конца и не стал. Он живет с Василисой в деревянной избе и, подобно челноку из 90-х, постоянно мотается в свой мир за вещами, облегчающими быт – от стиральной машины до ванной и микроволновки. Но это еще полбеды. По-настоящему Ивану не хватает вовсе не утреннего капучино, а богатырской силы. Без нее герой не может тягаться с другими добрыми молодцами из Белогорья: они-то все равны, как на подбор, а он на их фоне – жалкий хлюпик.

«Придет сила, дай время», – ласково увещевает Ивана отец. Но времени нет. К Василисе подкатывает статный Финист – Ясный сокол, меч-кладенец неожиданно разряжается и теряет волшебные свойства, а бывшая домработница Ивана Галина оказывается злодейкой, которая теперь действует заодно с княгиней Варварой, отрицательной героиней из первой части. Сказочным персонажам по главе с Иваном предстоит снова собрать дружную команду и отправиться в далекие земли на поиски приключений.

Последний богатырь: Корень зла

К уже знакомому актерскому составу (Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев) добавились новые голоса и лица. Финиста играет Кирилл Зайцев – Белов из «Движения вверх». Здесь авторы, конечно, не смогли удержаться и вставили шутку, отсылающую к баскетбольному патриотическому блокбастеру трехлетней давности. Также в кадре появится буйный Колобок, озвученный Гариком Харламовым: этот персонаж будет отвечать за сальные прибаутки о чужих булочках.

Как и положено сиквелу, «Корень зла» расширяет масштабы сказочной вселенной. Герои перемещаются по новым территориям, и тут авторам хочется сказать отдельное спасибо за изумительно подобранные локации. Без труда узнаются и карельские озера, и пермские леса, и тисо-самшитовая роща из Сочинского национального парка. Российское кино редко выползает за пределы двух столиц, на что, разумеется, есть свои причины (небольшие бюджеты, состояние инфраструктуры, отсутствие работающих кинокомиссий, которые могут оказать помощь в организации съемок). Но каждый раз, когда на экране возникают не московские и не петербургские пейзажи, поражаешься тому, как непропорционально мало внимания им обычно уделяют на экране. Такая огромная красивая страна – и так редко по ней путешествуют кинематографисты.

Последний богатырь: Корень зла

У Василисы, что отрадно, стало больше реплик. В первой части сценаристы почти не давали ей говорить, а в отдельные моменты и вовсе заменяли ее речь лягушачьим кваканьем – не самая завидная судьба для современной диснеевской принцессы (это вам не «Холодное сердце»). Была проведена и работа над шутками. Количество ядовитых комментариев, относящихся ко внешнему виду персонажей, уменьшилось, количество отсылок к современной культуре – от фильмов Marvel до «Игры престолов» – наоборот, увеличилось.

При этом главную задачу создатели «Корня зла» решить так и не смогли. В сиквеле Белогорье должно было расшириться не только физически, но и драматургически. Тут выстраивается целый выдуманный мир: ни для кого не секрет, что за второй частью «Богатыря» последует третья – она уже снята и анонсирована на декабрь 2021 года. Но сценарная структура фильма осталась на уровне ситкома. Комедийные эпизоды нанизываются друг на друга, как бусины на нитку, а персонажи при этом остаются плоскими, сведенными к двум-трем выразительным чертам.

Сценаристы «Последнего богатыря» и его режиссер Дмитрий Дьяченко когда-то вместе делали «Кухню» – успешный сериал о работе дорогого московского ресторана. Юмор там тоже был кухонным, то есть предназначенным для фонового потребления за семейным ужином. Формат был освоен виртуозно, и нет ничего удивительного в том, что схема так хорошо сработала и в диснеевской комедии по мотивам русских сказок: зрители обнаружили в кинотеатрах знакомое блюдо, приправленное более дорогим соусом.

Последний богатырь: Корень зла

Но когда пришла пора усложнить драматургию, соединить две части между собой и создать задел на третью, никаких оригинальных идей у авторов не оказалось. В ход пошла палочка-выручалочка всех российских кинематографистов, замахнувшихся на качественный мейнстрим, а именно заимствование из американской классики, на которой они выросли. И вот уже тайна рождения Ивана обрастает деталями из «Звездных войн», а самому герою объявляют о том, что в нем «есть тьма». Все старательно наращиваемое почвенничество на этом вянет. Если Иван может черпать богатырскую силу из родной земли, то для сценаристов этот источник почему-то перекрыт, их максимум – переделка популярного в масскульте сюжета в расширенный КВНовский скетч.

За упущенные возможности обидно, но в то же время назвать «Корень зла» катастрофой язык не поворачивается. Это по-прежнему нестыдное семейное кино и, пожалуй, лучший фильм из новогодних новинок. Тех, кому очень понравилась первая картина, продолжение вряд ли разочарует, а остальным легко будет простить все огрехи за волшебный полет на рыбе-ките и историю любви избушки на курьих ножках. Ждем третью часть. И пусть она все-таки хоть немного будет похожа на русскую сказку, а не на сплав «Шрека» со «Звездными войнами».