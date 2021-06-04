«Выбор Фредерика Фитцелла»: Рецензия Киноафиши

Кажется, никому из современных режиссеров не удается играть с концептом времени так, как это делает Кристофер Нолан. Философские теории, символика и, разумеется, огромные бюджеты – вот примерная формула любого его фильма, в котором он пытается визуализировать конструкты, которые, казалось бы, визуализировать невозможно в силу их нематериальности. И вот на Нолановскую территорию заступает его тезка Кристофер МакБрайд – режиссер и сценарист, первый и до недавнего времени последний фильм которого вышел почти десять лет назад. С меньшим размахом, но с изобретательностью под стать Нолану он без малого пытается разрушить концепцию линейного времени.

Выбор Фредерика Фитцелла

В жизни Фреда Фитцелла есть все, к чему принято стремиться: стабильная работа, новая квартира и покладистая девушка, чье существование свелось к заботе о нем и выбору цветовой палитры для их общего дома. Его вроде бы все устраивает, пока однажды он не вспоминает свою одноклассницу Синди, рядом с которой прошла его юность. Его память о ней сводится к трипам под наркотиком «Меркурием», который притуплял навязанное миром линейное восприятие всего происходящего. Фред решает во что бы то ни стало отыскать Синди, которая однажды просто исчезла, но в процессе поисков он начинает терять связь между настоящим, прошлым и будущим, пока не понимает, что в действительности этих временных конструкций не существует, и он волен выбирать момент, в котором хочет оказаться.

Чтобы лучше понимать, что вытворяет в своем фильме МакБрайд, для начала следует хотя бы поверхностно погрузиться в изучение этернализма и гипотезы многомерного времени. Они предполагают, что любой человек способен одновременно обнаруживать себя в любом возрасте в любой момент времени, и все, происходящее с ним в разные временные отрезки, одинаково реально. Собственно, это и происходит с главным героем: то, что он поначалу воспринимает как свои воспоминания, вскоре становится для него отдельными реальностями, в которые он может вернуться, и, более того, которые он может прожить заново и изменить.

Выбор Фредерика Фитцелла

Смена в восприятии Фредом времени отражается на ритме фильма. Поначалу действие развивается мучительно медленно – с таким же трудом силишься воспроизвести в голове события многолетней давности. Затем скорость повествования нарастает, подобно цепной реакции: одно воспоминание возрождает в голове следующий эпизод из прошлого (или будущего?). Наконец, когда герой складывает все обрывки вместе и понимает свои возможности (в некотором смысле он путешествует во времени, хотя и посредством только собственного разума), действие на бешеных скоростях несется дальше: в один момент он – художник где-то на солнечном побережье, а через минуту он уже пешком путешествует по пустыне. При просмотре «Выбора Фредерика Фитцелла» лучше вообще на полтора часа забыть о привычном делении времени на прошлое, настоящее и будущее, потому что это только усложнит восприятие и без того запутанного фильма.

Герои «Выбора...» могут показаться непроработанными: Фред единственный, у кого есть бэкграунд, да и тот не сказать, чтобы очень подробный. С тем же успехом его можно было бы назвать Протагонистом. Героиня Майки Монро, преимущественно известной своими ролями юных дев с томным взглядом, заманивающим юношей во всякие авантюры, в фильме получается какой-то метафизической: она нигде и везде одновременно. Она – нонконформист, а наркотики для нее – не столько средство ухода от реальности, сколько бунт против этой самой реальности, ее ярлыков и стремления существующих в ней людей упорядочить хаос. Ее нежелание привязываться к материальному и преданность путешествиям, пусть и в ее голове (как говорил Дамблдор: «Конечно, это происходит у тебя в голове, Гарри, но кто сказал тебе, что поэтому оно не должно быть правдой?») привносит в фильм битнические настроения, хотя и очень мрачные. Оттого очень показательно, что, отдавшись во власть Синди, Фред нарисует дорогу, простирающуюся вдаль.

Выбор Фредерика Фитцелла

«Выбор Фредерика Фитцелла» – довольно сильный психологический триллер, но перед его просмотром нужно запастись терпением: первая часть фильма может вызвать недоумение из-за рваной канвы повествования. Зато финал, собирающий все эти обрывки воедино и дополненный довольно простым, но трогательным эпизодом с матерью главного героя, производит практически эффект катарсиса. Зрителей, которым в свое время понравились «Эффект бабочки» или «Области тьмы», фильм наверняка впечатлит, да и в качестве более вдумчивой альтернативы зрелищным трюкачествам Кристофера Нолана он работает отлично.