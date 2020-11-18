«Криминальные боссы»: Рецензия Киноафиши

Молодой наркокурьер Кайл живет и работает на юге США, где с организованной преступностью все так плохо, что герой даже не рассчитывает на какие-либо перемены в своей карьере. Но внезапно у Кайла появляется новый напарник по имени Суайн. Днем героям необходимо притворяться смотрителями парка в городе Арканзас, а в другое время разворачивать крупный наркобизнес. Они оба работают на человека по прозвищу Фрог, которого, впрочем, никто из них никогда не видел. Вскоре одна из сделок идет не по плану, и парней ждут опасные последствия.

Экранизация романа Джона Брэндона о двух мошенниках, лишенных всяческих амбиций, напоминает многочисленные криминальные сюжеты из 1990-х, а в диалогах фильма чувствуется огромное влияние Квентина Тарантино и братьев Коэн. Адаптация литературного произведения не самая простая задача, которую может выбрать для себя начинающий режиссер, однако дебютант, актер Кларк Дьюк (он также сыграл роль Суайна), сумел придать интригам незаурядных наркокурьеров достаточно необычный вид. В большей степени причиной тому стало то, что драма «Криминальные боссы» не зацикливается на наркотиках, и режиссер вовсе не намерен делать из выбранной темы социальную проблему. Вместо этого фильм полностью сосредоточен на самих чудаковатых наркоторговцах, которые каким-то образом дошли до такой жизни. Режиссеру Кларку Дьюку совсем не интересно их прошлое: ребята существуют здесь и сейчас на фоне американской преступности. Скорее всего, для Кайла работа стала борьбой с собственным одиночеством, а Суайн пришел к наркоторговле из-за непростых отношений с семьей.

Криминальные боссы

Фильм разделен на несколько глав, благодаря чему история превращается в цепочку взаимосвязанных событий. Так, повествование периодически возвращается к саге о человеке, известном как Фрог. Он во многом похож на своих подчиненных: такой же одиночка, полностью поглощенный преступной деятельностью. История Фрога начинается в середине 1980-х годов, когда он еще был всего лишь владельцем ломбарда в Мемфисе. Любопытно, что благодаря таким скачкам во времени зритель понимает, как мало изменилась южная преступность спустя годы.

Фильм «Криминальные боссы» выглядит историей внутри истории. Мы не можем полностью понять мотивы и характеры героев, пока не узнаем, что же произошло с их шефом в прошлом. Несмотря на то, а, может, и благодаря тому, что молодые парни напоминают Фрога в молодости, они, сами того не понимая, становятся худшими врагами своего таинственного босса и обозначают конец целой эпохи. Ведь за оболочкой криминальной драмы скрывается история о столкновении и смене поколений. Зритель наблюдает за двумя сюжетными линиями, которые так или иначе должны пересечься. Как известно, на смену старому приходит новое. Наркобизнес оказался не исключением – молодая кровь, не лишенная смекалки и оптимизма, восстает против своего же наставника. Впрочем, фильм иллюстрирует, что и сам Фрог когда-то сместил своего босса, заняв его почетное место.

Криминальные боссы

Оказалось, что неторопливое повествование со смешными диалогами может завлечь даже больше, чем острые ощущения от классических боевиков. «Криминальные боссы» – тот самый расслабляющий фильм, который хочется увидеть именно на большом экране. Эта картина, напоминающая криминальные истории прошлого столетия, несомненно, порадует зрителей, которые не прочь посмотреть на харизматичных преступников в блестящем исполнении Лиама Хемсворта, Кларка Дьюка и Винса Вона.

Гульназ Давлетшина