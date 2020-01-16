(НЕ) Идеальный мужчина, 2020

Сценарий фильма написали режиссер и сценарист Жора Крыжовников (дилогия «Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!») и Евгения Хрипкова («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»). Режиссером картины выступает Марюс Вайсберг, известный по успешным и любимым зрителями комедийным хитам «Любовь в большом городе 1-2-3», «8 новых свиданий», «8 лучших свиданий», «Ночная смена», «Бабушка легкого поведения 1-2» и др.
Режиссёр «Любви в большом городе», «8 новых свиданий» и «Бабушки лёгкого поведения» вернулся к теме ромкомов. В его новом фильме главными героями стали андроид и простая девушка Света, которой крайне не везёт в любви.
Согласно сценарию, в мире будущего, где налажено серийное производство неотличимых от человека андроидов, многое кажется идеальным – но не жизнь главной героини. Светлана терпит безразличие и измены любимых мужчин, пока в один прекрасный день не устраивается в компанию по производству роботов I FRIEND. Разочарованной в любви девушке приходится признать, что она неспособна устоять перед обаянием одного из «бракованных» андроидов. Света понимает, что цифровое счастье можно купить – возможно, даже в кредит.
Для певца Егора Крида роль «дефектного» робота стала дебютом в кино. По словам Марюса Вайсберга, этот образ идеально подходит фактурному и энергичному Криду. Что касается экранной партнёрши исполнителя, её образ мастерски воплотила Юлия Александрова, известная зрителям по лентам «Горько!» и «Самый лучший день».
Продюсер «(НЕ) Идеального мужчины» Александр Роднянский обещал зрителям, что новый фильм станет не просто очередной романтической комедией, а «содержательным высказыванием на самую актуальную тему, активно обсуждаемую во всех мировых медиа — революции в отношениях мужчин и женщин». Егор Крид также рассказал, чего публике стоит ждать от комедийной ленты. По словам исполнителя главной роли, идея фильма гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд, а зрители смогут увидеть в героях что-то близкое и понятное каждому.
Во время съёмок фильма Егор Крид получил травму. Его коллега Максим Лагашкин, сыгравший директора компании по производству роботов, случайно повредил певцу глаз в сцене драки. К счастью, дежурившие на съёмочной площадке медики смогли помочь начинающему актёру с помощью глазных капель.
Андроиды I FRIEND в «(НЕ) Идеальном мужчине» поступают в продажу в белых коробках, напоминающих упаковку от iPhone. Сверху каждую модель робота накрывают крышкой с его изображением и краткими характеристиками.
Юлия Александрова, исполнившая в фильме главную женскую роль, является супругой Жоры Крыжовникова, написавшего сценарий киноленты.
Режиссёр Марюс Вайсберг признался, что пригласил Егора Крида в свой фильм по совету жены, актрисы Натальи Бардо. В свою очередь, популярный исполнитель рассказал, что съёмки дались ему сравнительно легко. Фактически ему не нужно было входить в образ – ведь, по собственному признанию, он играл самого себя.
В «(НЕ) Идеальном мужчине» также снималась сестра Егора Крида, Полина. Начинающая актриса исполнила роль сотрудницы ЗАГСа.
В 2019 году в Южной Корее сняли дораму «Идеальный парень». Сценарий несколько схож с фильмом Вайсберга: в сериале речь идёт о разочарованной в любви девушке, которая отдаёт своё сердце человекоподобному роботу. Впрочем, на этом сюжетные параллели заканчиваются.
Киносъёмки настолько понравились Егору Криду, что, по его словам, он едва не расплакался на премьере – а также решил задуматься о продолжении актёрской карьеры. Особенно интересно Криду попробовать свои силы в фильме ужасов или блокбастере о супергероях.
Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...