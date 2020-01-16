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(НЕ) Идеальный мужчина (НЕ) Идеальный мужчина
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(НЕ) Идеальный мужчина, 2020

2020 / Россия
6.7 Оцените
147 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Егор Крид в роли самого заботливого робота на свете!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарий фильма написали режиссер и сценарист Жора Крыжовников (дилогия «Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!») и Евгения Хрипкова («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»). Режиссером картины выступает Марюс Вайсберг, известный по успешным и любимым зрителями комедийным хитам «Любовь в большом городе 1-2-3», «8 новых свиданий», «8 лучших свиданий», «Ночная смена», «Бабушка легкого поведения 1-2» и др.

Режиссёр «Любви в большом городе», «8 новых свиданий» и «Бабушки лёгкого поведения» вернулся к теме ромкомов. В его новом фильме главными героями стали андроид и простая девушка Света, которой крайне не везёт в любви.

Согласно сценарию, в мире будущего, где налажено серийное производство неотличимых от человека андроидов, многое кажется идеальным – но не жизнь главной героини. Светлана терпит безразличие и измены любимых мужчин, пока в один прекрасный день не устраивается в компанию по производству роботов I FRIEND. Разочарованной в любви девушке приходится признать, что она неспособна устоять перед обаянием одного из «бракованных» андроидов. Света понимает, что цифровое счастье можно купить – возможно, даже в кредит.

Для певца Егора Крида роль «дефектного» робота стала дебютом в кино. По словам Марюса Вайсберга, этот образ идеально подходит фактурному и энергичному Криду. Что касается экранной партнёрши исполнителя, её образ мастерски воплотила Юлия Александрова, известная зрителям по лентам «Горько!» и «Самый лучший день».

Продюсер «(НЕ) Идеального мужчины» Александр Роднянский обещал зрителям, что новый фильм станет не просто очередной романтической комедией, а «содержательным высказыванием на самую актуальную тему, активно обсуждаемую во всех мировых медиа — революции в отношениях мужчин и женщин». Егор Крид также рассказал, чего публике стоит ждать от комедийной ленты. По словам исполнителя главной роли, идея фильма гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд, а зрители смогут увидеть в героях что-то близкое и понятное каждому.

Во время съёмок фильма Егор Крид получил травму. Его коллега Максим Лагашкин, сыгравший директора компании по производству роботов, случайно повредил певцу глаз в сцене драки. К счастью, дежурившие на съёмочной площадке медики смогли помочь начинающему актёру с помощью глазных капель.

Андроиды I FRIEND в «(НЕ) Идеальном мужчине» поступают в продажу в белых коробках, напоминающих упаковку от iPhone. Сверху каждую модель робота накрывают крышкой с его изображением и краткими характеристиками.

Юлия Александрова, исполнившая в фильме главную женскую роль, является супругой Жоры Крыжовникова, написавшего сценарий киноленты.

Режиссёр Марюс Вайсберг признался, что пригласил Егора Крида в свой фильм по совету жены, актрисы Натальи Бардо. В свою очередь, популярный исполнитель рассказал, что съёмки дались ему сравнительно легко. Фактически ему не нужно было входить в образ – ведь, по собственному признанию, он играл самого себя.

В «(НЕ) Идеальном мужчине» также снималась сестра Егора Крида, Полина. Начинающая актриса исполнила роль сотрудницы ЗАГСа.

В 2019 году в Южной Корее сняли дораму «Идеальный парень». Сценарий несколько схож с фильмом Вайсберга: в сериале речь идёт о разочарованной в любви девушке, которая отдаёт своё сердце человекоподобному роботу.  Впрочем, на этом сюжетные параллели заканчиваются.

Киносъёмки настолько понравились Егору Криду, что, по его словам, он едва не расплакался на премьере – а также решил задуматься о продолжении актёрской карьеры. Особенно интересно Криду попробовать свои силы в фильме ужасов или блокбастере о супергероях.

Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...

6.7 Оцените
147 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 января 2020
Премьера в мире 16 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Егор Крид
Егор Крид
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Артем Сучков
Артем Сучков
Роман Курцын
Роман Курцын
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
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(НЕ) Идеальный мужчина
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Отечественный зритель давно привык, что в мейнстримных комедиях и на «Муз ТВ» можно увидеть одни  и те же лица. И поэтому, конечно, мы все с замиранием сердца ждали начала кинокарьеры Егора Крида. Если в зарубежном шоу-бизнесе эксперимент в кино — неоднозначный и способный нанести урон репутации при провале шаг (Мэрайя Кери и Бритни Спирс не дадут соврать), то в России это почти обязательный и неотъемлемый элемент карьеры любой эстрадной личности. Причём сыграть нужно не…
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Инквизиция 19 января 2020, 00:27
Не понимаю почему люди такие злые. Если что Инквизиция здесь я. По существу. Зал был битком. Не очень люблю Крида. Как и блондинов в принципе. Как… Читать дальше…
Елизавета Козлова 16 января 2020, 08:36
Бесят такие актеры, как Юля и Рома. Это просто бездарность. У Юли такой мерзкий, писклявый голос, если не её муж, то её никто и не знал бы.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«(Не) Идеальный мужчина» опередил «Холопа» в российском прокате Продолжит ли фильм собирать кассу в том же духе?
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21 января 2020 10:21
Егор Крид снимется в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина» Этот фильм станет дебютом музыканта в кино.
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3 июля 2019 12:40
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