(НЕ) Идеальный мужчина, 2020

Сценарий фильма написали режиссер и сценарист Жора Крыжовников (дилогия «Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!») и Евгения Хрипкова («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»). Режиссером картины выступает Марюс Вайсберг, известный по успешным и любимым зрителями комедийным хитам «Любовь в большом городе 1-2-3», «8 новых свиданий», «8 лучших свиданий», «Ночная смена», «Бабушка легкого поведения 1-2» и др.

Режиссёр «Любви в большом городе», «8 новых свиданий» и «Бабушки лёгкого поведения» вернулся к теме ромкомов. В его новом фильме главными героями стали андроид и простая девушка Света, которой крайне не везёт в любви.

Согласно сценарию, в мире будущего, где налажено серийное производство неотличимых от человека андроидов, многое кажется идеальным – но не жизнь главной героини. Светлана терпит безразличие и измены любимых мужчин, пока в один прекрасный день не устраивается в компанию по производству роботов I FRIEND. Разочарованной в любви девушке приходится признать, что она неспособна устоять перед обаянием одного из «бракованных» андроидов. Света понимает, что цифровое счастье можно купить – возможно, даже в кредит.

Для певца Егора Крида роль «дефектного» робота стала дебютом в кино. По словам Марюса Вайсберга, этот образ идеально подходит фактурному и энергичному Криду. Что касается экранной партнёрши исполнителя, её образ мастерски воплотила Юлия Александрова, известная зрителям по лентам «Горько!» и «Самый лучший день».

Продюсер «(НЕ) Идеального мужчины» Александр Роднянский обещал зрителям, что новый фильм станет не просто очередной романтической комедией, а «содержательным высказыванием на самую актуальную тему, активно обсуждаемую во всех мировых медиа — революции в отношениях мужчин и женщин». Егор Крид также рассказал, чего публике стоит ждать от комедийной ленты. По словам исполнителя главной роли, идея фильма гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд, а зрители смогут увидеть в героях что-то близкое и понятное каждому.