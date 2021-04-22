Меню
Восемь сотен - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Восемь сотен. Дублированный трейлер

Восемь сотен. Дублированный трейлер

Дата публикации: 28 апреля 2021
Восемь сотен – Осень 1937 года, Шанхай. Войска Императорской армии Японии захватили весь город, кроме международного сектора, имеющего нейтральный статус… и здания склада на другом берегу реки, который защищают оставшиеся в живых 400 солдат китайской армии. Четыре дня и четыре ночи на глазах европейских дипломатов, журналистов и просто мирных жителей разворачивается кровавая драма. Пока на одном берегу реки работают казино и рестораны, на другом идет жуткая военная мясорубка.
Опер Погон 22 апреля 2021, 23:17
Реальная история была очень интересной, так что думаю фильм будет не менее интригующий и максимально зрелищный
22 апреля 2021, 23:17 Ответить
Роман Любименко 30 апреля 2021, 09:42
Однозначно если смотреть, то чисто в кино
30 апреля 2021, 09:42 Ответить
Валера Вавилов 9 мая 2021, 09:36
Вот это фильм вышел!!!! Народ, на 9 мая идеальный вариант для похода в кино! Всех с праздником!
9 мая 2021, 09:36 Ответить
11 мая 2021, 11:05
Настоящий боевик
11 мая 2021, 11:05 Ответить
Comon 14 мая 2021, 02:55
Оценка
Претендент на лучший фильм года, а может и не одного а нескольких лет
14 мая 2021, 02:55 Ответить
Леха 15 мая 2021, 19:14
Оценка
Не смотрите, если рассчитываете на легкую экскурсионную прогулку по местам боевой славы. В фильме происходит адская мясорубка (которая и есть война) похуже чем у Спилберга. Он страшный и не щадит ни героев, ни зрителя. Продакшн весь на очень высоком уровне, собственно, там в титрах видно, что помогали из голливуда. Про актеров и говорить нечего - куча звезд китайского кинематографа. Ну и контрасты сильные. Река разделяет адище и почти что рай.
15 мая 2021, 19:14 Ответить
6.8 Восемь сотен
Восемь сотен военный, драма, 2020, Китай
