Восемь сотен
– Осень 1937 года, Шанхай. Войска Императорской армии Японии захватили весь город, кроме международного сектора, имеющего нейтральный статус… и здания склада на другом берегу реки, который защищают оставшиеся в живых 400 солдат китайской армии. Четыре дня и четыре ночи на глазах европейских дипломатов, журналистов и просто мирных жителей разворачивается кровавая драма. Пока на одном берегу реки работают казино и рестораны, на другом идет жуткая военная мясорубка.
Авторизация по e-mail