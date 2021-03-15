«Пальма»: Рецензия Киноафиши

Жизнь Игоря Польского (Ян Цапник) вот-вот изменится. В скором времени ему предстоит заграничная командировка, о которой он давно мечтал. Вместе с Польским в путешествие должна отправиться и его собака по кличке Пальма. Но этому не суждено произойти: при посадке на самолет бдительная сотрудница аэропорта не пустит животное на борт, поскольку у нее нет нужной справки. Навстречу не идет и местный ветеринар, обнаруживший у собаки отит и отказавший в выдаче заветной бумажки. Дело происходит в конце 70-х, на дворе Советский Союз, в котором (впрочем, как и сегодня) «без бумажки ты букашка». Не в силах сделать выбор в пользу Пальмы (позднее мы узнаем почему), Польский выпускает ее из клетки прямо на взлетную полосу, а сам садится в самолет и улетает в далекие дали.

Каждый день глубоко несчастный пес выбегает встречать самолеты, приземляющиеся в аэропорту. Но не все, а исключительно Ил-18 (именно на нем улетел герой Цапника), у собаки отменная чуйка. От службы безопасности, неустанно отслеживающей бродячих животных, появляющихся на территории аэропорта, Пальма укрывается в вагончике техника Тихонова (народный артист России Владимир Ильин сыграл, возможно, одну из лучших ролей в карьере). Являясь сторонником постулата «собака — друг человека», он не дает ее никому в обиду. Однажды Пальма выскакивает на посадочную полосу и мешает посадить очередной Ил-18, за штурвалом которого находится пилот Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов). Его сын Коля, летевший тем же рейсом, ввиду некоторых обстоятельств становится верным спутником Пальмы. Собака по-прежнему ждет, когда хозяин вернется, но делает это уже не в одиночестве — к поискам Польского подключается 9-летний Коля.

Пальма

В худшей из параллельных вселенных Александра Домогарова — младшего это кино, ознакомившись лишь с синопсисом, назовут русским ответом «Хатико» и будут кардинально не правы. Да, истории схожи, но к преждевременному выводу зрителя ведут лишь банальные невнимательность и нежелание вникать в детали отечественной ленты. Общей предвзятости к русскому кино, сложившейся в нашей стране за последние 20 лет, сегодня в целом (и после «Пальмы» в частности) пора сматывать удочки. История, которая легла в основу сценария, произошла на самом деле в московском аэропорту «Внуково» в 70-х. Один из пассажиров реально оставил там собаку, которая несколько лет встречала каждый прилетающий Ил-18. В 1976-м об этом написал Юрий Рост в «Комсомольской правде». Над сценарием ленты работала Екатерина Мавроматис, подарившая нам истории «Выше неба» Оксаны Карас и «Яна+Янко» Наташи Меркуловой — словом, человек, уже работавший и над детскими образами, и над детско-родительскими отношениями.

Именно они в фильме особенно важны. Коля не просто так находит в Пальме родственную душу. Если собаку разделили с хозяином, то юный мальчик потерял родную маму и вынужденно приехал жить к отцу. Тот бросил семью ради работы, испугавшись ответственности и опасаясь возможных трудностей, связанных с карьерным ростом. И Коля, и Пальма в аэропорту новенькие, оба по сути изгои, не способные найти контакт с внешним миром. Навстречу сыну (насколько это возможно) идет герой Добронравова, которому по воле обстоятельств приходится раскапывать внутри себя отцовские чувства. Не обойдется и без любовной линии: дочь Тихонова — стюардесса, работающая в группе Вячеслава, симпатизирует ему, и этот интерес взаимный. Однако первый шаг по советским канонам, конечно, сделает мужчина.

Пальма

Домогаров-младший, говоря о духе эпохи, в целом ей следует. Но сладострастного пиетета, с которым к этой истории подошли бы киноделы старой закалки (допустим, Павел Чухрай или Никита Михалков), в фильме не прослеживается. Напротив, в некоторых эпизодах можно отметить иронические интонации режиссера, представляющего новейшее поколение кинематографистов, которое не страдает от бэкграунда «советскости». Чего стоит только трансформация отношения к Пальме, когда о животном написала пресса. Собака сразу же превратилась в символ, который советская власть начала использовать в корыстных целях — о чувствах Пальмы при этом не задумывались. Какие там чувства животного, когда на первом месте репутация аэропорта и положение чиновников в высоких кабинетах.

Изображение сцен с щелчками фотоаппаратов и постройкой будки для Пальмы (на краю взлетной полосы, чтобы все прилетающие в аэропорт люди, и особенно иностранцы, видели, как Советский Союз заботится о лучшем друге человека) — идеальная насмешка над власть имущими, которые в том числе и сегодня эксплуатируют все и вся ради себя. При этом лента транслирует с экрана благие намерения, которые, супротив крылатому выражению, не ведут героев в ад. Наоборот, пути персонажей «Пальмы» сходятся в важной точке сюжета — возвращению героя Яна Цапника. Идеалистическая картина возвращения блудного сына рушится как карточный домик: оказывается, вернулся он из командировки своей мечты только из-за угроз уволить его и исключить из партии.

Пальма

Кстати, выросший в среде кино и театра, режиссер не обошелся без отсылок. Отдавая дань уважения коллегам по цеху, заголовок в «Комсомольской правде», который показывается в одном из эпизодов — «На привязи у взлетной полосы». Именно так называлась картина Владимира Хмельницкого, который еще в конце 80-х рассказал про собаку из Внуково. Журналист в исполнении Артура Иванова, который и пишет ту самую статью в «Комсомолке» явно отсылает к автору настоящей заметки Юрию Росту. А в сеттере, мелькнувшем в аэропорту, сложно не признать пса из ленты «Белый Бим Черное ухо» Станислава Ростоцкого.

Это то русское кино, за которое ничуть не стыдно. Для Домогарова-младшего это своего рода трансформация: от, мягко скажем, сомнительного хоррора «Пиковая дама» к искренней и доброй истории о собаке, которая обрела дом, а также подтолкнула людей вокруг нее образовать семью. Кажется, после года «в обнимку» с пандемией всем нам не хватает кино о вере в людское неравнодушие. Такой и является «Пальма».