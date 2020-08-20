После. Глава 2, 2020

Роджер Камбл хорошо известен по таким работам, как «Милые обманщицы», «Форс-мажоры» и «Жестокие игры». Все они строятся на интригах, секретах и тайных связях (кстати, сериал и с таким названием есть в копилке режиссера), и как раз это и наследует у них «После. Глава 2». То, что было просто фанфиком о бой-бенде One Direction, сначала выросло в серию из пяти подростковых романов, а чуть позже получило воплощение на большом экране. Сиквел получился чем-то в духе «Пятьдесят оттенков серого» встречают «Жестокие игры».

После расставания с Хардином Тесса пытается направить свою жизнь в новое русло: находит стажировку и встречает Тревора, который готов бросить к ее ногам весь мир.

Отношения Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) сложно назвать стабильными, поэтому однажды она решает положить им конец. Она фокусируется на карьере, находит стажировку в издательстве, где кроме очаровательной начальницы Ким (Кэндис Кинг) она также знакомится с Тревором (Дилан Спроус) — полной противоположностью Хардина. Кажется, она вполне могла бы оставить их с Хардином отношения в прошлом, однако он не намерен сдаваться, ведь в его жизни Тесса, похоже, была лучшей ее частью.

Спустя месяц после разрыва с Тессой Янг, произошедшего в предыдущем фильме, Хардин Скотт встречает неизвестного мужчину, которому он отказывает в разговоре. Вскоре он делает себе татуировку, а потом идет с друзьями на вечеринку. Там его пытается соблазнить Молли, чтобы заставить парня забыть о Тессе, но тот отталкивает ее.

Тем временем Тесса начинает работать в издательстве. Ее усердная работа помогает ей завоевать расположение начальства, но один из ее коллег, Тревор, ведет себя с девушкой очень странно. На праздновании расширения издательства Тесса проливает на Тревора вино и пытается очистить его рубашку. Все это замечает Хардин, который приезжает на пьяный звонок девушки.

После импульсивной ссоры молодые люди снова сходятся и проводят ночь вместе, но на утро они снова ссорятся и опять расходятся. Тревор дарит Терезе новую машину, и та в благодарность целует его, но все еще не может забыть Хардина и снова бросается в его объятья после ссоры с матерью, которая не позволила девушке встретиться с отцом.

На рождество пара вместе с родной матерью Хардина, Триш, решают посетить его отца, который живет со своей второй женой. Ревнуя отца к его новой семье, Хардин напивается, и между ними происходит драка. И Триш, и Тесса очень разочарованы и уходят с вечеринки. Расстроенная Тесса рассказывает об инциденте Тревору, и тот предупреждает ее, что их отношения не закончатся ничем хорошим.

У Тревора свои планы на Тессу, но, может быть, он прав? Получится ли у Хардина достучаться до девушки до того, как ее чувства к нему окончательно угаснут?