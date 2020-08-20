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После. Глава 2 После. Глава 2
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After We Collided

После. Глава 2, 2020

2020 / США
8.0 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 5
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Продолжение молодежной мелодрамы, основанной на бестселлерах Анны Тодд.
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Роджер Камбл хорошо известен по таким работам, как «Милые обманщицы», «Форс-мажоры» и «Жестокие игры». Все они строятся на интригах, секретах и тайных связях (кстати, сериал и с таким названием есть в копилке режиссера), и как раз это и наследует у них «После. Глава 2». То, что было просто фанфиком о бой-бенде One Direction, сначала выросло в серию из пяти подростковых романов, а чуть позже получило воплощение на большом экране. Сиквел получился чем-то в духе «Пятьдесят оттенков серого» встречают «Жестокие игры».

После расставания с Хардином Тесса пытается направить свою жизнь в новое русло: находит стажировку и встречает Тревора, который готов бросить к ее ногам весь мир.

Отношения Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) сложно назвать стабильными, поэтому однажды она решает положить им конец. Она фокусируется на карьере, находит стажировку в издательстве, где кроме очаровательной начальницы Ким (Кэндис Кинг) она также знакомится с Тревором (Дилан Спроус) — полной противоположностью Хардина. Кажется, она вполне могла бы оставить их с Хардином отношения в прошлом, однако он не намерен сдаваться, ведь в его жизни Тесса, похоже, была лучшей ее частью. 

Спустя месяц после разрыва с Тессой Янг, произошедшего в предыдущем фильме, Хардин Скотт встречает неизвестного мужчину, которому он отказывает в разговоре. Вскоре он делает себе татуировку, а потом идет с друзьями на вечеринку. Там его пытается соблазнить Молли, чтобы заставить парня забыть о Тессе, но тот отталкивает ее.

Тем временем Тесса начинает работать в издательстве. Ее усердная работа помогает ей завоевать расположение начальства, но один из ее коллег, Тревор, ведет себя с девушкой очень странно. На праздновании расширения издательства Тесса проливает на Тревора вино и пытается очистить его рубашку. Все это замечает Хардин, который приезжает на пьяный звонок девушки.

После импульсивной ссоры молодые люди снова сходятся и проводят ночь вместе, но на утро они снова ссорятся и опять расходятся. Тревор дарит Терезе новую машину, и та в благодарность целует его, но все еще не может забыть Хардина и снова бросается в его объятья после ссоры с матерью, которая не позволила девушке встретиться с отцом.

На рождество пара вместе с родной матерью Хардина, Триш, решают посетить его отца, который живет со своей второй женой. Ревнуя отца к его новой семье, Хардин напивается, и между ними происходит драка. И Триш, и Тесса очень разочарованы и уходят с вечеринки. Расстроенная Тесса рассказывает об инциденте Тревору, и тот предупреждает ее, что их отношения не закончатся ничем хорошим.

У Тревора свои планы на Тессу, но, может быть, он прав? Получится ли у Хардина достучаться до девушки до того, как ее чувства к нему окончательно угаснут?

Сценарий сиквела написала сама писательница Анна Тодд, пообещав поклонникам своих романов создать экранизацию, которая будет ближе к первоисточнику, чем приквел.

Актеры Чарли Уэбер и Луиза Ломбард снимались в сериале «Как избежать наказания за убийство», однако у них никогда не было совместной сцены.

Актера Питера Галлахера, сыгравшего в приквеле отца Хардина, в сиквеле заменил Роб Эстес.

После того как Хиро Файнс-Тиффин, исполнивший в фильме одну из главных ролей, узнал о том, что режиссером станет Роджер Камбл, он посмотрел «Жестокие игры». По словам актера, он ничего не перенял у главного героя этого фильма, Себастьяна, хотя от него не ускользнула схожесть его Хардина с этим персонажем.

В отличие от исполнительницы главной роли Джозефины Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин и Дилан Спроус не читали ни одной книги из серии романов Анны Тодд.

Дилан Спроус много импровизировал во время съемок, в частности, в сценах флирта его персонажа с Тессой.

Накануне премьеры Анна Тодд создала несколько плейлистов в Spotify, каждый из которых привязан к одному из персонажей фильма.

Для имен авторов из компании Vance Publishing были использованы и перемешаны между собой имена и фамилии владельцев нескольких фан-аккаунтов фильма.

Писательница Анна Тодд отдала съемочной группе свою копию «Грозового перевала» Эмили Бронте для использования в фильме, но вскоре книга была утеряна, и команде пришлось воссоздавать обложку, так как несколько сцен уже было отснято с книгой Тодд.

Оригинальное название фильма – «После того, как мы столкнулись».

В 1999 году Роджер Камбл, режиссер этой картины, поставил «Жестокие игры», фильм, сюжет которого часто сравнивают с сюжетом романа-первоисточника Анны Тодд «После». Сельма Блэр, играющая здесь Кэрол Янг, также снялась в фильме «Жестокие игры» в роли Сесиль Колдуэлл. Истории обоих фильмов рассказывают о невинной девушке, которую соблазняет дерзкий, но обаятельный богач.

Когда Тессе дарят электронную книгу Amazon Kindle, она включает ее и просматривает уже загруженные заголовки. Она касается экрана, чтобы перемещаться по названиям книг на устройстве. На самом деле эти устройства не работают таким образом, прикосновение к экрану продвигает страницу. Тесса фактически читает книгу, состоящую из титульных страниц и иллюстраций книг. Это было сделано для того, чтобы за историей было легче следить на экране, а не читать маленькие заголовки.

Офисный секс и эпизод “9 дней” были любимыми сценами Анны Тодд.

Анна Тодд подтвердила в своих аккаунтах в социальных сетях, что она сама написала сценарий для этого фильма, пообещав поклонникам книг, что сиквелы останутся верны сюжету книг. Она также подтвердила, что фильмам будет присвоен рейтинг R, в отличие от первой части саги.

Съемки фильма начались в августе 2019 года в Атланте, штат Джорджия, и продолжались до сентября того же года.

Питера Галлахера, сыгравшего роль Кена Скотта в первом фильме, в этой части заменил Роб Эстес, а исполнительницу роли его жены Карен, Дженнифер Билз, сменила Карима Уэстбрук.

У Анны Тодд есть небольшое камео. В начале сцены в ночном клубе она появляется в роли писательницы, которую спрашивают, какие книги она написала.

Как и его предшественник, фильм был обруган критиками, но получил хорошие кассовые сборы. В сентябре 2020 года было объявлено, что два следующих фильма серии, «После того, как мы упали» и «После вечного счастья», будут сниматься одновременно. Режиссером обоих сиквелов был назначен Кастилл Лэндон.

Встреча с Хардином разделила её жизнь на до и после. Молодые и такие разные – от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки появляется новый знакомый, который готов положить к её ногам весь мир… Сиквел картины ПОСЛЕ – одного из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года. Основан на серии романов-бестселлеров Анны Тодд «После», состоящей из пяти книг.

8.0 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 сентября 2020
Премьера онлайн 10 октября 2020
Премьера в мире 20 августа 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Роджер Камбл
Роджер Камбл
В ролях
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Джозефина Лэнгфорд
Джозефина Лэнгфорд
Дилан Спроус
Дилан Спроус
Чарли Уэбер
Чарли Уэбер
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Все актеры и съемочная группа
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Mori Cinema Кунцево
16:10 от 180 ₽
Pushka
19:35 от 150 ₽
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Еще несколько лет назад сама идея о том, что подростковый фанфикшн может превратиться в коммерчески успешную франшизу, казалась чем-то запредельным. Однако в нашей новой пост-ироничной реальности, в которой искусство кинематографа медленно, но верно превращается в идеально выверенный продукт массового потребления, подобное уже никого не удивляет. Как показывает практика, экранизации любительских рассказов (в отличие от нетленной классики) очень успешно идут как в мировом прокате, так и на…
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Ирина Ковригина 2 мая 2020, 00:35
ох Валерия, вы читали 6 частей книги) вот там настоящая жесть, ахахха Тесса почти в каждой книге ведет себя как полная психопатка, Хардин просто не… Читать дальше…
Виктория Ляпидевская 21 сентября 2020, 19:23
В общем, вроде сюжет и похож на книжный, но суть кинокартинки совсем не та. Из парня с детской психотравмой, с кучей демонов и вредных пристрастий… Читать дальше…
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Mori Cinema Кунцево Молодежная
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Pushka Бабушкинская
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Pushka Братеево Алма-Атинская
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20:00 от 150 ₽
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