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Стрельцов Стрельцов
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Стрельцов, 2020

2020 / Россия
6.0 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Фильм с Александром Петровым в главной роли по биографии футболиста Эдуарда Стрельцова
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начинающий режиссер Илья Учитель («Огни большой деревни»), сын Алексея Учителя, взялся за постановку картины об одном из самых известных футболистов России, которого коллеги и болельщики называли русским Пеле, но жизнь сломала карьеру спортсмена и вклинила пробел в карьере на долгие 7 лет. Главную роль в картине исполнил невероятно талантливый и крайне востребованный актер современного российского кино Александр Петров («Гоголь», «Полицейский с Рублевки»)

Сюжет картины держится в секрете, но известно, что он будет рассказывать историю невероятного спортсмена Эдуарда Стрельцова. История спортивной золушки по-настоящему захватывает дух: житель Подмосковья через команду завода, на котором работает, в 16 лет попадает в клуб «Торпедо», а затем в сборную. В паре с Валентином Ивановым они образуют дуэт бомбардиров, перед которым не могут устоять вратари команд-соперников. Но быстрый взлет был также быстро разрушен — уже в 20 лет Эдуард попадает в тюрьму по обвинению в изнасиловании и получает пожизненную дисквалификацию. Когда он вышел на свободу, он снова играет за команду цеха, и начинает борьбу за возможность вернуться на поле профессионального спорта.

Проект снят при поддержке Российского футбольного союза и ФК Торпедо-Москва

В 17 лет Эдуард Стрельцов дебютировал в сборной СССР, сделав в первых двух матчах по хет-трику, в 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19 лет — Олимпийским чемпионом

По разным версиям, причиной преследования Стрельцова могли стать его отказ перейти в »Динамо», намерение остаться после чемпионата мира в Швеции, отказ жениться на дочери Екатерины Фурцевой или просто было решение провести показательную расправу с «зарвавшимся» кумиром молодёжи.

После выхода на свободу Эдуарда устроили в строительный цех завода имени Лихачёва. И когда играла команда его цеха, на трибунах негде было стоять, не то что сидеть. Матчи этого цеха собирали больше болельщиков, чем игры основного клуба «Торпедо» в чемпионате СССР.

По окончании футбольной карьеры Стрельцов стал детским тренером в школе родного «Торпедо».

Режиссер Илья Учитель в одном из интервью признавался, что мечтал снять фильм о Стрельцове ещё в школе – поскольку с детских лет интересовался футболом. С уникальной же судьбой Стрельцова будущего кинорежиссера познакомил его дедушка.

Подготовка сценария к фильму заняла очень много времени: по словам Ильи Учителя, если учитывать все версии сценария, в сумме он писался 3-4 года. Актуальную версию сценария – ту, которая затем и была экранизирована – дорабатывали и правили уже в ходе съемок, хотя начали писать в 2017 году.

При подготовке к работе над картиной ее создатели встречались, в числе прочих консультантов, с биографом Стрельцова, писателем Александром Нилиным – в соавторстве с ним Стрельцов некогда выпустил автобиографическую книгу «Вижу поле».

Одним из первых фильм увидел сын Стрельцова, Игорь – для него создатели ленты организовали специальный показ. Кроме того, еще до начала съемок Игорю Стрельцову дали прочитать сценарий, и сын легендарного футболиста передал съемочной группе свои правки – не ко всем из них создатели в итоге прислушались.

Создатели «Стрельцова» с большим вниманием подошли к задаче воссоздания исторической достоверности. Так, например, один из членов режиссерской группы отдельно проверял все стартовые составы всех матчей, которые были экранизированы. А костюмеры при подготовке костюмов для актеров изучали фотографии из архивов – чтобы увидеть, кто из футболистов под каким номером выходил на поле.

Для съемок «Стрельцова» были изготовлены специальные мячи – поскольку современные футбольные мячи, разумеется, для байопика не подходили. При этом «оболочка» мячей была полностью стилизована под мячи «эпохи Стрельцова», а вот «начинка» была современной.

Для подготовки к съемкам сцен непосредственно во время футбольных матчей съемочная группа привлекла профессионального тренера – Олега Левина, который на момент съемок занимал пост «молодежки» команды «Торпедо». После работы над «Стрельцовым» Левин занял пост старшего тренера молодежной сборной России по футболу.

К 20 годам у него есть всё, о чём только можно мечтать. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и любимец миллионов. Но вот на стол следователя ложится заявление, которое вмиг всё перечёркивает. Неужели Стрельцов — насильник? Вместо многообещающей дуэли с Пеле на чемпионате мира Стрельцова ждут жестокие разборки в тюрьме. Но его главный матч ещё впереди.

6.0 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 сентября 2020
Премьера в мире 24 сентября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Илья Учитель
Илья Учитель
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Александр Яценко
Александр Яценко
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Все актеры и съемочная группа
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Стрельцов
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Середина пятидесятых. В никому не известной команде завода «Фрезер» растёт Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — нападающий настолько же одарённый, насколько безалаберный. Он не держит режим, гуляет с друзьями и совсем не думает о своём будущем. Тем не менее на товарищеском матче с «Торпедо» его выход меняет всё, и молодой игрок становится членом московской команды. В Москве Стрельцов моментально становится игроком основы и любимцем публики, но вместо того,…
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Alex Nesterovski 20 февраля 2020, 12:39
Мдаа действительно, такое ощущение что актёров больше нет в русском кино, как не новинка так Петруня, уже начинает подбешивать и даже принципиально из за него не охота в кино идти...
Катя Варенникова 8 марта 2020, 12:21
Шикарный актёр.Идёт на оскар .Побольше фильмов с ним.
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42 голоса
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11 марта 2021 13:07
Стали известны победители кинопремии «Золотой орел» 2021 Наибольшее число номинаций заработали «Союз спасения» и «Стрельцов», но, в отличие от исторической драмы, спортивный фильм оглушительного успеха на премии не снискал.
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25 января 2021 11:44
Итоги года-2020 по версии Киноафиши: Победители Это было непросто, но мы справились.
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29 декабря 2020 14:12
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