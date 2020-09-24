Стрельцов, 2020

Проект снят при поддержке Российского футбольного союза и ФК Торпедо-Москва

В 17 лет Эдуард Стрельцов дебютировал в сборной СССР, сделав в первых двух матчах по хет-трику, в 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19 лет — Олимпийским чемпионом

По разным версиям, причиной преследования Стрельцова могли стать его отказ перейти в »Динамо», намерение остаться после чемпионата мира в Швеции, отказ жениться на дочери Екатерины Фурцевой или просто было решение провести показательную расправу с «зарвавшимся» кумиром молодёжи.

После выхода на свободу Эдуарда устроили в строительный цех завода имени Лихачёва. И когда играла команда его цеха, на трибунах негде было стоять, не то что сидеть. Матчи этого цеха собирали больше болельщиков, чем игры основного клуба «Торпедо» в чемпионате СССР.

По окончании футбольной карьеры Стрельцов стал детским тренером в школе родного «Торпедо».

Режиссер Илья Учитель в одном из интервью признавался, что мечтал снять фильм о Стрельцове ещё в школе – поскольку с детских лет интересовался футболом. С уникальной же судьбой Стрельцова будущего кинорежиссера познакомил его дедушка.

Подготовка сценария к фильму заняла очень много времени: по словам Ильи Учителя, если учитывать все версии сценария, в сумме он писался 3-4 года. Актуальную версию сценария – ту, которая затем и была экранизирована – дорабатывали и правили уже в ходе съемок, хотя начали писать в 2017 году.

При подготовке к работе над картиной ее создатели встречались, в числе прочих консультантов, с биографом Стрельцова, писателем Александром Нилиным – в соавторстве с ним Стрельцов некогда выпустил автобиографическую книгу «Вижу поле».

Одним из первых фильм увидел сын Стрельцова, Игорь – для него создатели ленты организовали специальный показ. Кроме того, еще до начала съемок Игорю Стрельцову дали прочитать сценарий, и сын легендарного футболиста передал съемочной группе свои правки – не ко всем из них создатели в итоге прислушались.

Создатели «Стрельцова» с большим вниманием подошли к задаче воссоздания исторической достоверности. Так, например, один из членов режиссерской группы отдельно проверял все стартовые составы всех матчей, которые были экранизированы. А костюмеры при подготовке костюмов для актеров изучали фотографии из архивов – чтобы увидеть, кто из футболистов под каким номером выходил на поле.

Для съемок «Стрельцова» были изготовлены специальные мячи – поскольку современные футбольные мячи, разумеется, для байопика не подходили. При этом «оболочка» мячей была полностью стилизована под мячи «эпохи Стрельцова», а вот «начинка» была современной.

Для подготовки к съемкам сцен непосредственно во время футбольных матчей съемочная группа привлекла профессионального тренера – Олега Левина, который на момент съемок занимал пост «молодежки» команды «Торпедо». После работы над «Стрельцовым» Левин занял пост старшего тренера молодежной сборной России по футболу.