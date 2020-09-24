Стрельцов, 2020

Начинающий режиссер Илья Учитель («Огни большой деревни»), сын Алексея Учителя, взялся за постановку картины об одном из самых известных футболистов России, которого коллеги и болельщики называли русским Пеле, но жизнь сломала карьеру спортсмена и вклинила пробел в карьере на долгие 7 лет. Главную роль в картине исполнил невероятно талантливый и крайне востребованный актер современного российского кино Александр Петров («Гоголь», «Полицейский с Рублевки»)
Сюжет картины держится в секрете, но известно, что он будет рассказывать историю невероятного спортсмена Эдуарда Стрельцова. История спортивной золушки по-настоящему захватывает дух: житель Подмосковья через команду завода, на котором работает, в 16 лет попадает в клуб «Торпедо», а затем в сборную. В паре с Валентином Ивановым они образуют дуэт бомбардиров, перед которым не могут устоять вратари команд-соперников. Но быстрый взлет был также быстро разрушен — уже в 20 лет Эдуард попадает в тюрьму по обвинению в изнасиловании и получает пожизненную дисквалификацию. Когда он вышел на свободу, он снова играет за команду цеха, и начинает борьбу за возможность вернуться на поле профессионального спорта.
Проект снят при поддержке Российского футбольного союза и ФК Торпедо-Москва
В 17 лет Эдуард Стрельцов дебютировал в сборной СССР, сделав в первых двух матчах по хет-трику, в 18 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а в 19 лет — Олимпийским чемпионом
По разным версиям, причиной преследования Стрельцова могли стать его отказ перейти в »Динамо», намерение остаться после чемпионата мира в Швеции, отказ жениться на дочери Екатерины Фурцевой или просто было решение провести показательную расправу с «зарвавшимся» кумиром молодёжи.
После выхода на свободу Эдуарда устроили в строительный цех завода имени Лихачёва. И когда играла команда его цеха, на трибунах негде было стоять, не то что сидеть. Матчи этого цеха собирали больше болельщиков, чем игры основного клуба «Торпедо» в чемпионате СССР.
По окончании футбольной карьеры Стрельцов стал детским тренером в школе родного «Торпедо».
Режиссер Илья Учитель в одном из интервью признавался, что мечтал снять фильм о Стрельцове ещё в школе – поскольку с детских лет интересовался футболом. С уникальной же судьбой Стрельцова будущего кинорежиссера познакомил его дедушка.
Подготовка сценария к фильму заняла очень много времени: по словам Ильи Учителя, если учитывать все версии сценария, в сумме он писался 3-4 года. Актуальную версию сценария – ту, которая затем и была экранизирована – дорабатывали и правили уже в ходе съемок, хотя начали писать в 2017 году.
При подготовке к работе над картиной ее создатели встречались, в числе прочих консультантов, с биографом Стрельцова, писателем Александром Нилиным – в соавторстве с ним Стрельцов некогда выпустил автобиографическую книгу «Вижу поле».
Одним из первых фильм увидел сын Стрельцова, Игорь – для него создатели ленты организовали специальный показ. Кроме того, еще до начала съемок Игорю Стрельцову дали прочитать сценарий, и сын легендарного футболиста передал съемочной группе свои правки – не ко всем из них создатели в итоге прислушались.
Создатели «Стрельцова» с большим вниманием подошли к задаче воссоздания исторической достоверности. Так, например, один из членов режиссерской группы отдельно проверял все стартовые составы всех матчей, которые были экранизированы. А костюмеры при подготовке костюмов для актеров изучали фотографии из архивов – чтобы увидеть, кто из футболистов под каким номером выходил на поле.
Для съемок «Стрельцова» были изготовлены специальные мячи – поскольку современные футбольные мячи, разумеется, для байопика не подходили. При этом «оболочка» мячей была полностью стилизована под мячи «эпохи Стрельцова», а вот «начинка» была современной.
Для подготовки к съемкам сцен непосредственно во время футбольных матчей съемочная группа привлекла профессионального тренера – Олега Левина, который на момент съемок занимал пост «молодежки» команды «Торпедо». После работы над «Стрельцовым» Левин занял пост старшего тренера молодежной сборной России по футболу.
К 20 годам у него есть всё, о чём только можно мечтать. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и любимец миллионов. Но вот на стол следователя ложится заявление, которое вмиг всё перечёркивает. Неужели Стрельцов — насильник? Вместо многообещающей дуэли с Пеле на чемпионате мира Стрельцова ждут жестокие разборки в тюрьме. Но его главный матч ещё впереди.