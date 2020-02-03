«Счастье в конверте»: Рецензия Киноафиши

После трудового дня три работницы почтамта за ужином ведут беседу о том, насколько многое раньше решалось с помощью отправленных писем, написанных на бумаге, когда отделение было полно людей, приходящих отправить или забрать свою весточку. Ненароком наиболее опытная из них, отслужившая на этом посту несколько десятков лет, вспомнит три истории, в которых послания, написанные от руки, уже в наше время стали важными в упоминаемый момент жизни их героев. Два товарища, чья дружба тянется еще с фронта, расстаются, когда один из них отправляется в кругосветное путешествие. Работница вокзала пытается разобраться в судьбе сидящей на перроне уже второй день старушки. Дедушка старается сохранить веру в существование Деда Мороза у своего внука, которого воспитывает в одиночестве.

Сценарист «Счастья в конверте» Евгений Бедарев чуть больше десяти лет назад написал «Тариф новогодний», в котором новогоднее чудо происходило благодаря появлению в сюжете особого мобильного телефона. Звонок на случайный номер с целью поздравить с праздником незнакомого человека оборачивался разговором с девушкой из прошлого, для которой уходящий в реальности главного героя год только начинался. Но если в этой концепции фигурировали молодые люди чуть старше двадцати пяти, то в «Счастье» каждая из трех новелл в большей степени посвящена возрастным персонажам, для которых особое место в судьбе занимает пережитое во время Второй мировой войны. Это прошлое, которое они несут с собой годами — кто-то в виде мужской дружбы, начавшейся с тех лет, кто-то в качестве данного на фронте прозвища, определяющего характер, кто-то это «былое» может уместить в руках, подержав именной портсигар. Каждая из этих величин проходит проверку современностью, вынуждая героев принять новую систему приоритетов и ценностей, в которой они готовы пожертвовать этим воспоминанием ради чего-то более важного или отпустить его.

Счастье в конверте

Лейтмотивом каждого сегмента оказывается аналоговый вопрос. Распространение новых технологий и их повсеместное преимущество сегодня. Авторы картины вполне однозначно принимают сторону материальных средств коммуникации, которые оставляют возможность для спасительной, в глазах главных героев, иллюзии, которую они могут поддерживать с помощью писем. Невозможность проверить информацию, получив ее спустя пару недель, обладает в «Счастье в конверте» флером волшебства, которое может искупить любую человеческую драму. Неслучайно третья новелла, как и рамка фильма, происходит в зимнее время, вступая таким образом в диалог с «Елками» не только сеттингом, форматом альманаха, но и объединяя людей, сплачивая героев вокруг чьей-то беды, с которой не справиться в одиночку. И драматизм большинства новелл, конфликт в которых построен на диалогах, отдает преимущество крупному плану. Кроме, наверное, третьего эпизода — «Подарка Деда Мороза», который в большей степени играет на хрупком детском восприятии праздника и поднимает скорее тему воспитания и взаимоотношений поколений.

«Счастье в конверте» — это режиссерский дебют Светланы Сухановой, известной, например, по роли жены полковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки». И фильм в большей степени построен именно на актерской игре. Зритель должен испытать эмоциональную эмпатию через считывание естественных, пусть и временами аффектированных, реакций от слез до радости, что является большим вызовом для актеров, поскольку в кадре необходимо оставаться естественным. Особенно стоит отметить исполнение детских ролей в новелле «Подарок Деда Мороза».

Счастье в конверте

Наибольший интерес картина способна вызвать у старшего поколения, которое найдет в рассказанных историях что-то для себя близкое и важное, поскольку именно для этой аудитории вопрос развития технологических коммуникаций стоит так же остро, как и для героев фильма «Счастье в конверте».

Антон Фомочкин