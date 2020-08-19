«Гренландия»: Рецензия Киноафиши

Давайте просто признаемся себе: даже в отсутствии кинокризиса мы бы всё равно пошли на фильм «Гренландия». Потому что это кажется таким логичным и гарантированным аттракционом - Джерард Батлер спасает семью и скорее всего мир, когда на него несётся гигантский астероид. Но картина внезапно вместо классического голливудского героического Апокалипсиса выдаёт то, про что можно написать «не оправдала зрительских ожиданий». В чём именно не оправдала и плохо ли это, интересно разобраться.

Гренландия

Для начала надо просто вспомнить, когда вы последний раз видели Батлера в топовом кассовом кино, и осознать простой факт: царь Леонид уже не тот, а скорее торт. От шотландского богатыря, который как-то играючи поддерживал форму и брутальность, даже находясь в отставке, как это было в «Падениях Лондона» и ангела, остался миловидный, но уже явно рыхловатый мужчина. И словно стало не за что прощать его стабильную, крепкую среднюю игру. Разумеется, среднестатистическая российская женщина о таком 50-летнем муже только мечтать может, но вот в чём дело: такая женщина с огромной вероятностью ни на этот фильм, ни в кино вообще на этой неделе не пойдёт. Так что повторю простую мысль: Джерард Батлер никогда не был актёром-семипядником. И в его случае было бы неплохо посмотреть на своего британского коллегу Стэйтема и понять: хочешь оставаться в топе, качай пресс и челюсть. (Но не мне вам напоминать о непримиримой борьбе Шотландии за независимость от Великобритании). К счастью для зрителей, эту «форменную» особенность актёра заметили и создатели фильма. Поэтому «Гренландия» оказывается не героическим фильмом-катастрофой, а вполне себе камерной семейной драмой с элементами раннинг-муви, которая усиливается перед лицом Апокалипсиса. Схема кондовая, но работает безошибочно.

Кстати, пару Батлеру тоже подобрали честную. Морена Боккарин - женщина красивая, но недавно родившая. И если у кого-то были к ней претензии в «Дэдпуле», потому что, ну как? Она и в роли женщины, ради которой ироничный супергерой полезет на Тот свет? То в «Гренландии» никакого диссонанса. Перед зрителями крепкая, показательная, красивая, но всё же в меру обычная американская семья с типичными проблемами: он накосячил, она никак не может его до конца простить, они вместе ради сына, а тут астероид - отличный повод наконец разобраться, разводиться им или перечеркнуть неприятное прошлое.

Гренландия

«Гренландия» буквально соткана из штампов. Ни один сюжетный поворот не удивляет. Но удивляет то, что все эти повороты стоят в совершенно правильных местах. И вместо эффекта раздражения срабатывает магия узнавания. А это значит, мы подключаемся к героям и так или иначе, но переживаем за них. Да, фильм заходит на те территории, где уже есть свои культы. Никто не переплюнет «Судную ночь» в демонстрации внезапной ожесточённости людей просто потому, что стало можно. Шуток в «Гренландии» - чистый ноль. Хотя именно юмор спас когда-то бестолковый «2012» от провала. (Шутку про «Бэнтли» я цитирую до сих пор). Ну а по демонстрации масштабов разрушения до сих пор можно приводить в пример «Послезавтра», потому что этот фильм впечатляет даже 16 лет спустя.

Да, это важный момент: «Гренландия» не делает ставку на спецэффекты и ужасы Апокалипсиса. Убийственно красивое небо и небольшой метеоритный дождь - единственное, что сопровождает героев почти весь фильм. А всё потому, что лента эта - не фильм-катастрофа в значении краха мира, а фильм-катастрофа человеческих отношений. Акты вандализма, как и конфликт между теми, кого выбрали быть спасёнными, а кого оставили погибать, любопытным образом коррелируют с недавней сводкой новостей. А хладнокровный защитник всех последних кино-президентов внезапно переживает подлинный кризис от той жестокости, на которую он оказался способен. В любом другом фильме этот эпизод мог бы остаться в ряде других. Но именно на Батлера в таком контексте взглянуть даже любопытно: сможет ли он забыть все боевые навыки, которые оттачивал годами, играя героев разных эпох, и по-настоящему растеряться при виде результата.

Гренландия

Понятно, что отсутствие грандиозных разрушений можно списать на небольшой бюджет картины: мол, зачем вкладываться, если этот парень больше не стоит сотни миллионов. Но можно посмотреть на «Гренландию» под другим углом: как конец света воспримет обычный, не самый подготовленный к нему человек. Он сузит рушащийся мир до понятных себе масштабов и будет отчаянно бороться за выживание себя и своей ближайшей семьи. Это объясняет, почему «Гренландия» при такой заявке оказывается фильмом абсолютно камерным. Прибавить ещё операторскую работу: та самая нелюбимая многими ручная трясущаяся камера, которая неотступно бежит, падает и поднимается за героями, и становится окончательно понятно — дело не в деньгах. Это действительно авторская задумка. Правда, запоминать имя режиссёра после просмотра картины всё равно не хочется.

Гренландия

В итоге при всём возможном скептическом отношении «Гренландия» оказывается фильмом, заслуживающим внимания. Особенно, если учесть, что выходит она на одной неделе с «Агентом Евой» — тоже жанровой кинообманкой. В конце концов, нам всем пора возвращаться в кинотеатры. Но не нырять же сразу в омут блокбастеров с головой. Это как из голодовки выходят постепенно, так и тут: маленькими шажками с дружественными лицами, проверенными жанрами, можно даже не на вечерний сеанс, чтобы было не так обидно за потраченные деньги. Аттракцион вам тоже включат ненадолго. Это я обещаю. А вы мне взамен на честную рецензию ответите на единственный вопрос, который не даёт мне покоя после просмотра «Гренландии»: так сколько же на самом деле весит Джерард Батлер? Ответ скрывается где-то на сотой минуте.

Вероника Скурихина