«Марафон желаний»: Рецензия Киноафиши

Марина (Аглая Тарасова), маникюрша из Воронежа, собирается замуж за своего бойфренда Лешу (Макар Запорожский), но за пару дней до намеченного похода в ЗАГС теряет паспорт. Поиск документа вскрывает давно зревший семейный конфликт: мама Леши (Юлия Ауг) хочет видеть невестой сына совсем другую девушку. Лучшая подруга (Мария Миногарова) зовет героиню в Ханты-Мансийск, где как раз проходит съезд поклонников «Марафона желаний» — реально существующего тренинга, в рамках которого, если верить фильму, достаточно просто формулировать свои мечты, нумеровать их и записывать в блокнот. Дальше каким-то чудом они начинают сбываться.

Желания Марины оригинальностью не отличаются. Она хочет свадьбу в ресторане, поездку с любимым в Париж, погашенный кредит, трусы и лифчик из одного комплекта и все в таком духе. Но добраться до Ханты-Мансийска у нее не получится. Марина застрянет на пересадке в петербургском аэропорту Пулково, познакомится с симпатичным поваром (Кирилл Нагиев), помешанным на русской кухне, и поймет, что Леша ей уже не нужен.

Марафон желаний

Женщина, которая устраивает свою судьбу, — архетипический персонаж русской романтической комедии. Этот образ вовсю эксплуатировал еще советский кинематограф: вспомните «Девчат», «Служебный роман» или «Самую обаятельную и привлекательную». Вот только там дистанция между авторами и героями была минимальной, в то время как нынешние создатели ромкомов работают скорее со своим воображением, чем с реальностью. Результатом становятся персонажи, в которых невозможно опознать живых людей. В лучшем случае они ведут себя как типажи из анекдотов (и тогда в этом мелькает хоть какое-то жизнеподобие), в худшем — как рисованные человечки из мемов.

«Марафон желаний» — вариант не лучший и не худший. Он средний. Фильм сняла по собственному сценарию актриса и музыкант Дарья Чаруша — для нее это дебют в большом кино. Креативным продюсером и соавтором сценария выступил шоумен Александр Гудков. Его имя в титрах, собственно, и придало всему проекту вес: в том, что Гудков умеет шутить и делает это лучше многих в России, наверное, мало кто сомневается.

Марафон желаний

У картины вполне стройный сюжет, но драматургически она распадается на эпизоды, между которыми нет единства. Одни похожи на номера из шоу Comedy Woman, другие — на КВН (современный, а не тот старый, который мы все любим), третьи — на семейный ситком. То же самое относится к декорациям и пространству. Большая часть съемок проходила в настоящем аэропорту Пулково, и отдельные сцены дают представление о масштабе, но основное действие разворачивается в местах, которые трудно описать как романтические: это мусорные баки, подворотня, женский туалет, вентиляционная труба и тюремная камера. Впрочем, даже такое странное сочетание можно было бы обыграть и сделать цельным, но для этого нужно художественное видение, с которым у создателей явные проблемы (а был ли на площадке вообще художник-постановщик?).

В актерской команде второй план вчистую обыгрывает первый. Отличный выход у Павла Деревянко, несколько гениальных сцен выдает гениальная Яна Троянова (ее героиню зовут Пуси Пауэр, и она считает матку межгалактическим порталом). Про эпизодических героев Александра Гудкова и Марии Миногаровой можно было бы снять какое-то отдельное кино — в кадре они выглядят намного живее и органичнее Аглаи Тарасовой и Кирилла Нагиева.

Центральным персонажам в «Марафоне желаний» трудно симпатизировать, во многом потому, что у обоих актеров скорее отрицательное обаяние (тот же Нагиев замечательно смотрелся в роли наглого барчука в недавнем «Холопе»). Сценарий исполнителям главных ролей никак не помогает. И если Марина еще компенсирует очевидный недостаток ума добротой и непосредственностью, то о характере молодого повара мы просто ничего не успеваем узнать: этот герой целиком определяется через свою профессию.

Марафон желаний

Симптоматична и эволюция, которую проделывает героиня. Начинает она с собственных, пусть и весьма примитивных желаний, а заканчивает тем, что постепенно вычеркивает их и вписывает то, что может помочь ее новому знакомому. Это не фильм о том, как женщина научилась осуществлять свои мечты, это история о девушке, которая помогла осуществить мечту всей жизни мужчине — и в награду получила его поцелуй. Если вы сторонник или сторонница традиционных ценностей, ну или просто хотите провести вечер, не обременяя себя серьезными размышлениями, то такой финал наверняка придется вам по вкусу — как и шутки про периферию, дышащую матку и Ханты-Мансинск вместо Ханты-Мансийска. Остальным лучше дождаться, пока в кино дебютирует сам Гудков. Вот там точно будет что-то куда более нетрадиционное.

Ксения Реутова