«Довод»: Рецензия Киноафиши

Подобно тому, как Кристофер Нолан отказывается от стартовых титров и его фильмы просто начинаются, логично в рецензии обойтись без абзаца-аннотации, ведь кино британского режиссёра настолько сюжетоцентрично, что любое описание событий может быть интерпретировано как злокачественный спойлер. Если посмотреть внимательнее, заспойлерить «Довод» абсолютно невозможно. Вне контекста любой сюжетный поворот остаётся не смотревшему непонятным (да что уж душой кривить, нередко и смотревшему, в контексте).

Довод

Уже давно было понятно, что Кристофер Нолан не совсем человек. Возможно, он андроид или, что наиболее вероятно, нейросеть, основанная на британском снобизме и педантизме и голливудской любви к пафосу; про снобизм в фильме даже пошутили, но это не ирония живого человека, скорее грамотно вписанный скрипт, бегунок юмора на 70 процентов. Но если в предыдущих фильмах Нолан всё-таки пытался изобразить эмоции и у него очень хорошо получалось, то «Довод» — самое механистичное, самое подчинённое единому концепту, самое нолановское кино Нолана. По сравнению с ним «Начало», «Дюнкерк» и уж тем более «Интерстеллар» — мелодрамы.

Довод

Персонажи здесь — функции, это касается и главного героя, показательно лишённого имени и названного Протагонистом, и, в особенности, Кэт, героини Элизабет Дебики. Женщины у Нолана в принципе не наделены глубиной или психологизмом, Кэт всегда остаётся средством достижения той или иной цели, более того, в фильме это несколько раз проговаривается. Некоторые действия героев кажутся эмоционально мотивированными, но быстро становится понятно, что это только симулякр эмоций. Героем с человеческим лицом в этой истории становится Нил, герой Роберта Паттинсона. Откровенная мэрисьюшность оправдана невероятным обаянием героя: Нил и гений, и тактик, и боец, и степень по физике имеет, и даже на работе может прибухнуть.

Довод

При всей зудящей тишине эмоционального фона «Довод» — потрясающе снятое кино. В нём очень много разнообразного экшена, и снят он блестяще. Особенно стоит отметить невиданное ранее количество рукопашных боёв и их выдающуюся хореографию, но и погони, и спецоперации сняты не хуже. «Довод» считался первым большим фильмом после карантина и спасителем кинопроката, он стоит того, чтобы снова купить билет.

Довод

Первая половина фильма как раз состоит из одних спецопераций, это система квестов: чтобы достичь основной цели, нужно выполнить ряд сторонних заданий. До поры до времени это выглядит самым простым и наиболее искренне жанровым фильмом режиссёра — просто два Джеймса Бонда выполняют задания в разных частях света. В какой-нибудь параллельной вселенной есть фильм, который и заканчивается так.

Довод

Но уже в третьей части начинается то, что поклонники режиссёра считают его сверхумом, а противники — занудством. Крайне сложный концепт, основанный на физических и квазифизических законах, начинает реализовываться в сюжете и подробно проговариваться в кадре. Стопроцентно понять «Довод» вряд ли возможно человеку с первого раза. Это несколько нарочито сложное кино вышло очень вовремя, в эпоху, когда вообще всё непонятно и время тоже течёт непонятно куда. Злободневности добавляет и то, что герои периодически ходят в масках, но мы уже поняли, что маски — фетиш британского режиссёра.

Довод

Фильм, конечно, разделит киноманов, как бывало с Нолановскими фильмами и ранее. Разве что вряд ли будут перебежчики, которые скорее были нет, но сейчас скорее да, и наоборот. Так что определить, относитесь ли вы к целевой аудитории фильма, очень просто: достаточно обратить внимание на своё отношение к предыдущим работам режиссёра.

Пётр Волошин