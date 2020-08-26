Новые мутанты, 2020

Снятые по одноименному комиксу-спин-оффу о команде Людей Икс, «Новые мутанты» расскажут о пятерых подростках, решивших вырваться из рук людей, под предлогом желания помочь поместивших их в заточение.
«Новые мутанты» перенесли столько сложностей с момента, как в 2014 году возникла идея этого проекта, что жаль становится абсолютно всех, кто так или иначе был связан с продакшном. Работа над ним пришлась на один из самых сложных периодов в истории кинокомпании 20th Century Fox — слияние с The Walt Disney Company. Проект несколько раз замораживался и возобновлялся, дата премьеры менялась из-за желания создателей в последний момент что-то переделать, а финальным ударом по нему, кажется, стала пандемия. После американской премьеры в сети появилась всего одна профессиональная рецензия, да и та неутешительная. В общем, сказать, что фильм увидел свет «с горем пополам» — это ничего не сказать.
Даниэль Мунстар (Блю Хант) просыпается прикованной к больничной койке с провалами в памяти. Доктор Рейес (Алиси Брага) уверяет, что она — «очень необычная девочка», и знакомит Дэни с четырьмя подростками, подобными ей — мутантами, существование которых всегда было принято замалчивать. Вскоре девушка понимает, что место, где ей обещали помочь, в действительности создано для того, чтобы спасти остальной мир от похожих на нее. Подростки объединяются в надежде сбежать из заточения, однако по коридорам старого особняка ходят монстры из их самых страшных кошмаров.
- Создатели фильма вдохновлялись такими культовыми картинами, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние» (1980), «Клуб Завтрак» (1985) и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987), чтобы создать мрачную атмосферу
- В основу фильма легли комиксы «Новые Мутанты» Криса Клэрмонта
- Режиссер картины Джош Бун сам является огромным фанатом комиксов «Люди Икс»
- Мэйси Уильямс стала пятой актрисой из «Игры престолов», которая попала во франшизу «Людей Иск». До нее в фильмах про мутантов снимались: Питер Динклэйдж, Эд Скрейн, Софи Тернер, Ричард Грант
- В фильме злодей носит маску с улыбкой, в комиксах мутантам приходится сталикваться с целой группой
- В конце июня 2017 Розарио Доусон выбыла из фильма и на роль Рейес взяли Алису Брагу
- Персонаж Санспот появляется в фильмах о мутантах второй раз. Первым стал фильм "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014)
Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте в полной изоляции. Неожиданно вокруг них начинают твориться странные и пугающие происшествия, и герои оказываются в ситуации, требующей от них объединиться и приложить все свои умения ради собственного спасения.
Везти с поклажей воз взялись…
Процесс создания фильма в точности повторяет сюжет известной басни, и наверное,… Читать дальше…