Новые мутанты, 2020

Снятые по одноименному комиксу-спин-оффу о команде Людей Икс, «Новые мутанты» расскажут о пятерых подростках, решивших вырваться из рук людей, под предлогом желания помочь поместивших их в заточение.

«Новые мутанты» перенесли столько сложностей с момента, как в 2014 году возникла идея этого проекта, что жаль становится абсолютно всех, кто так или иначе был связан с продакшном. Работа над ним пришлась на один из самых сложных периодов в истории кинокомпании 20th Century Fox — слияние с The Walt Disney Company. Проект несколько раз замораживался и возобновлялся, дата премьеры менялась из-за желания создателей в последний момент что-то переделать, а финальным ударом по нему, кажется, стала пандемия. После американской премьеры в сети появилась всего одна профессиональная рецензия, да и та неутешительная. В общем, сказать, что фильм увидел свет «с горем пополам» — это ничего не сказать.

Даниэль Мунстар (Блю Хант) просыпается прикованной к больничной койке с провалами в памяти. Доктор Рейес (Алиси Брага) уверяет, что она — «очень необычная девочка», и знакомит Дэни с четырьмя подростками, подобными ей — мутантами, существование которых всегда было принято замалчивать. Вскоре девушка понимает, что место, где ей обещали помочь, в действительности создано для того, чтобы спасти остальной мир от похожих на нее. Подростки объединяются в надежде сбежать из заточения, однако по коридорам старого особняка ходят монстры из их самых страшных кошмаров.