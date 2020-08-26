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The New Mutants

Новые мутанты, 2020

2020 / США
5.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Пятеро подростков с суперсилой объявляют войну невидимому злодею.
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Снятые по одноименному комиксу-спин-оффу о команде Людей Икс, «Новые мутанты» расскажут о пятерых подростках, решивших вырваться из рук людей, под предлогом желания помочь поместивших их в заточение.

«Новые мутанты» перенесли столько сложностей с момента, как в 2014 году возникла идея этого проекта, что жаль становится абсолютно всех, кто так или иначе был связан с продакшном. Работа над ним пришлась на один из самых сложных периодов в истории кинокомпании 20th Century Fox — слияние с The Walt Disney Company. Проект несколько раз замораживался и возобновлялся, дата премьеры менялась из-за желания создателей в последний момент что-то переделать, а финальным ударом по нему, кажется, стала пандемия. После американской премьеры в сети появилась всего одна профессиональная рецензия, да и та неутешительная. В общем, сказать, что фильм увидел свет «с горем пополам» — это ничего не сказать.

Даниэль Мунстар (Блю Хант) просыпается прикованной к больничной койке с провалами в памяти. Доктор Рейес (Алиси Брага) уверяет, что она — «очень необычная девочка», и знакомит Дэни с четырьмя подростками, подобными ей  — мутантами, существование которых всегда было принято замалчивать. Вскоре девушка понимает, что место, где ей обещали помочь, в действительности создано для того, чтобы спасти остальной мир от похожих на нее. Подростки объединяются в надежде сбежать из заточения, однако по коридорам старого особняка ходят монстры из их самых страшных кошмаров.

- Создатели фильма вдохновлялись такими культовыми картинами, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние» (1980), «Клуб Завтрак» (1985) и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987), чтобы создать мрачную атмосферу

- В основу фильма легли комиксы «Новые Мутанты» Криса Клэрмонта

- Режиссер картины Джош Бун сам является огромным фанатом комиксов «Люди Икс»

- Мэйси Уильямс стала пятой актрисой из «Игры престолов», которая попала во франшизу «Людей Иск». До нее в фильмах про мутантов снимались: Питер Динклэйдж, Эд Скрейн, Софи Тернер, Ричард Грант

- В фильме злодей носит маску с улыбкой, в комиксах мутантам приходится сталикваться с целой группой

- В конце июня 2017 Розарио Доусон выбыла из фильма и на роль Рейес взяли Алису Брагу

- Персонаж Санспот появляется в фильмах о мутантах второй раз. Первым стал фильм "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014)

Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте в полной изоляции. Неожиданно вокруг них начинают твориться странные и пугающие происшествия, и герои оказываются в ситуации, требующей от них объединиться и приложить все свои умения ради собственного спасения.

5.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 сентября 2020
Премьера онлайн 17 ноября 2020
Премьера в мире 26 августа 2020
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Джош Бун
Джош Бун
В ролях
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Алисе Брага
Алисе Брага
Чарли Хитон
Чарли Хитон
Блю Хант
Блю Хант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новые мутанты 3 постера
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«Новые мутанты» получились ровно такими, как и следовало ожидать после всех обрушившихся на их создателей неприятностей: непоследовательными, невероятно скучными и максимально далекими от заявленного жанра хоррора. При всем желании сказать что-нибудь хорошее о фильме, сделать это очень сложно, хотя в данном случае хочется не возмущаться режиссером Джошем Буном и его фиаско, а посочувствовать ему. Обстоятельства оказались сильнее его, да и даже самый мощный запал не может вывезти на…
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camea1 4 сентября 2020, 02:56
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Процесс создания фильма в точности повторяет сюжет известной басни, и наверное,… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 7 сентября 2020, 09:15
20th Century Fox Film :)
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