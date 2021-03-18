Пальма, 2020

«Пальма» — невероятная история для всей семьи о любви и преданности. Немецкая овчарка, оставленная хозяином на взлетной полосе, продолжает ждать его возвращения. Для работников аэропорта собака становится талисманом, а для девятилетнего мальчика Кольки — первым настоящим другом.

СССР, конец 1970-х. Игорь Польский (Ян Цапник) — успешный чиновник, вынужденный по долгу службы летать в командировки. В квартире его неизменно ждет преданный питомец — овчарка по кличке Пальма. Хозяин приютил собаку еще щенком, привязавшись с первого дня. Но однажды Игоря повысили. Теперь ему предстоит работать за границей, а это означает, что с четвероногим другом придется расстаться. Скрепя сердце, мужчина бросает Пальму прямо в аэропорту, сев на борт самолета и покинув Советский Союз на неопределенный срок.

Так вышло, что у овчарки нет медицинских документов. И если собака попадет в приют, жить ей останется недолго. Каждый день пес приходит на взлетную полосу, встречая самолеты и надеясь, что один из них вернет любимого человека домой. Проходят дни и недели, но чиновник не возвращается. Сотрудники, пораженные преданностью брошенного питомца, даруют ему кров и пищу.

Однажды сюда переезжает Коля, недавно потерявший маму. Его отец Вячеслав (Виктор Добронравов) работает пилотом, так что большую часть времени мальчик проводит в аэропорту. Между Пальмой и Колькой завязывается крепкая дружба. Чтобы воссоединить пса с хозяином, находчивый юноша пишет Игорю Польскому душераздирающее письмо с просьбой вернуться. Достигнет ли оно адресата?