Пальма, 2020

«Пальма» — невероятная история для всей семьи о любви и преданности. Немецкая овчарка, оставленная хозяином на взлетной полосе, продолжает ждать его возвращения. Для работников аэропорта собака становится талисманом, а для девятилетнего мальчика Кольки — первым настоящим другом.
СССР, конец 1970-х. Игорь Польский (Ян Цапник) — успешный чиновник, вынужденный по долгу службы летать в командировки. В квартире его неизменно ждет преданный питомец — овчарка по кличке Пальма. Хозяин приютил собаку еще щенком, привязавшись с первого дня. Но однажды Игоря повысили. Теперь ему предстоит работать за границей, а это означает, что с четвероногим другом придется расстаться. Скрепя сердце, мужчина бросает Пальму прямо в аэропорту, сев на борт самолета и покинув Советский Союз на неопределенный срок.
Так вышло, что у овчарки нет медицинских документов. И если собака попадет в приют, жить ей останется недолго. Каждый день пес приходит на взлетную полосу, встречая самолеты и надеясь, что один из них вернет любимого человека домой. Проходят дни и недели, но чиновник не возвращается. Сотрудники, пораженные преданностью брошенного питомца, даруют ему кров и пищу.
Однажды сюда переезжает Коля, недавно потерявший маму. Его отец Вячеслав (Виктор Добронравов) работает пилотом, так что большую часть времени мальчик проводит в аэропорту. Между Пальмой и Колькой завязывается крепкая дружба. Чтобы воссоединить пса с хозяином, находчивый юноша пишет Игорю Польскому душераздирающее письмо с просьбой вернуться. Достигнет ли оно адресата?
Несмотря на очевидную схожесть с японской и американской версиями «Хатико», в которых также рассказывается о преданном псе, ждущем хозяина на привокзальной площади, сюжет «Пальмы» основан на реальных событиях. В 1974 году в столичном аэропорту «Внуково» появилась овчарка, брошенная человеком. В течение четырех лет собака продолжала встречать каждый самолет модели «Ил-18» в надежде на воссоединение.
Это не первая попытка адаптировать легенду о преданной овчарке для большого экрана. В 1989 году Владимиром Хмельницким была снята драма «На привязи у взлетной полосы».
«Пальма» — второй самостоятельный полнометражный фильм в карьере Александра Домогарова — младшего. До этого режиссер поставил хоррор «Пиковая дама. Зазеркалье».
Одну из второстепенных ролей исполнил Александр Домогаров, отец режиссера, известный по сериалу «Бандитский Петербург» и фильмам «Союз Спасения», «Большой», «Асса» и «Волкодав из рода Серых Псов».
Часть съемочного процесса проходила в Бресте. Выбор пал на белорусский город по той причине, что местный аэропорт за пятьдесят лет практически не изменился, сохранив необходимый для сюжета советский антураж.
Пальму сыграла собака по кличке Лилия. На момент съемок ей было семь лет. Для овчарки это первая роль в кино.
Исполнитель главной роли Леонид Басов — дебютант.
Специально для японского рынка создатели «Пальмы» досняли несколько дополнительных сцен, действие которых разворачиваются в Аките на острове Хонсю. Участие приняли не только российские, но и местные актеры.
Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…
9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.