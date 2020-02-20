«Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»: Рецензия Киноафиши

У детской киносказки про доктора, который разговаривает с животными, ещё до выхода в прокат вырос шлейф негативных отзывов. Зарубежному зрителю и, что важнее, критикам не понравились нарисованные звери и наивность, смешанная с диковатой реализацией сюжета. А российская пресса и блогеры все эти отзывы перевели и уже заранее составили своё мнение о картине. Так «Доктор Дулиттл» невольно стал жертвой не своей целевой аудитории. Взрослых можно понять. Они мечтают, чтобы их дети сразу начали смотреть «Бешеных псов» и «На игле» (реальный комментарий от молодого отца-кинокритика). Или хотя бы «Бесконечную историю» — кстати, довольно страшноватый и совершенно не современный в плане визуализации фильм, который современных детей, с большой вероятностью, оттолкнет, а не приведёт к катарсису. А вот реальным детям нужны краски, простота, шутки с поскальзыванием и милые говорящие зверята, у которых те же самые проблемы, что и у самих детей. И всё это в «Докторе» есть (наряду с недостатками, разумеется). Так что же я пытаюсь тут сказать? «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — не такой уж плохой фильм. Но для его просмотра одной любви к Роберту Дауни-мл. недостаточно, надо действительно на час сорок стать ребёнком.

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла

У доктора, разумеется, личная драма в жизни: после гибели любимой женщины он совсем озверел, потерял человеческий облик, начал забывать человеческую речь и даже передвигается больше на своих четырёх, чем на двух. Но вот к нему в дом вваливаются парень-пацифист Стаббинс с раненной белкой и похожая на зефирку фрейлина королевы Англии. Суть такая: королева умирает, и если она умрёт, то Дулиттла лишат его поместья-зоопарка. Отличная мотивация, чтобы побриться и наконец выйти из дома на поиски целительного райского плода, который как раз искала любимая женщина перед своей гибелью. А парень с белкой пригодится в качестве помощника, тем более что животным он понравился. Приключения начинаются!

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла

Разумеется, доктор Дулиттл — английский аналог (точнее предтеча) нашего доктора Айболита. Ключевое отличие — возраст и, как следствие, внешний облик героя. Вместо доброго старичка — импозантный, хоть и немного фриковатый Роберт Дауни-мл., который после «Шерлока Холмса» Гая Ричи смотрится в антураже викторианской Англии как родной, а после долгой счастливой жизни в костюме Железного человека безошибочно работает на зелёном фоне и контактирует с несуществующими персонажами. На вопрос, зачем ему нужна эта роль, Дауни уверенно отвечает: «Это самый волшебный фильм из всех, что мы когда-либо создавали, а это о чем-то говорит. Меня всегда восхищает то, как множество трогательных компонентов собирается в единое целое и получается что-то развлекательное. Когда люди смотрят такой фильм, они чувствуют, как он одновременно берет за душу и веселит». Так что оставьте свои шутки про ипотеку. Взрослым тоже могут нравиться наивные и чудаковатые сказки. Это подтверждает и остальной актёрский состав картины: Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли (художественно лежащая примерно весь фильм) — и это только те люди, которых российские зрители смогут увидеть. А на озвучании зверей треть — номинанты «Оскара». Ещё треть — народные любимцы. Такой каст невольно заставляет задуматься, только ли деньги заманили всех этих артистов на площадку и в студию озвучания «Доктора Дулиттла». Для англичан эта сказка не менее великая, чем Винни-Пух. Да и рождена она при тех же обстоятельствах, что история плюшевого медведя, — ментальный побег от ужасов Первой мировой. А для англоязычных актёров в целом это просто сказка, на которой они потенциально выросли сами. Так что они до последнего будут делать хорошую мину и извинять огрехи экранизации. К тому же «Дулиттл» не так плох, как, допустим, «Кошки»...

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла

Так что же там с огрехами? В первую очередь это в прямом смысле сказочность происходящего. Из точки А в точку Б герои добираются с минимальным набором обычных человеческих сложностей: сон, еда, вода, туалет, одежда, усталость — лишние элементы в этой истории. Даже передвижение по тайной горной тропе, на которой Дулиттл и команда оказываются сразу после того, как отплыли на дырявом судёнышке от некой восточной страны, нужно лишь для того, чтобы белка Кевин как будто смешно пошутил. То есть у этих ребят вообще какой-то минимум проблем в бытовых вопросах. Но это с лихвой компенсируют животные — носители ярких человеческих черт и комплексов, по одному на штуку. Эта сказка вместе с детьми разбирает их самые популярные проблемы: поиск друзей и эгоцентризм, страх перед внешним миром и, наоборот, чрезмерный социальный энтузиазм. Предлагает выбор между оголтелым оптимизмом и нарочитым пессимизмом. Показывает, что такое ирония. Говорит об ответственности за себя и других. Учит чувствовать «правильную» боль и отпускать её. Просто (снова претензия от взрослых!) разговор этот ведётся на слишком уж обычном, прямолинейном языке (но это вы ещё не видели «Пиноккио»).

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла

Огрех номер два — отрисовка. Ну как огрех? Не «Король Лев». Слишком мультяшно, очеловечено и заимствовано у других кинохитов про говорящих животных. Тот же львёнок, который появляется в кадре лишь пару раз, передаёт привет Симбе. А взявшийся из ниоткуда орангутан, конечно же, пришёл из «Книги джунглей» или «Чудес на виражах» (кому как нравится). Плагиат или попытка наладить быстрый контакт с маленькими зрителями посредством уже знакомых образов — спор для диссертации или тема для интервью с создателями «Дулиттла». Но эта разношёрстная компания в фильме выглядит целостной, а значит, если ребёнок посмотрит «Доктора» раньше, допустим, «Маугли», у него есть все шансы полюбить именно местных героев в их современном обличии и с современными характерами.

Финальный важный недостаток — качество юмора. Вот тут как раз можно понять возмущённых взрослых, ведь шутить про длинные жала и запоры — неинтеллигентно, как минимум. В современном киномире давно пора бы отказаться от туалетного юмора, но мы продолжаем растить наших детей на «пуках», хоть и сопровождаем это комментарием главного авторитетного героя, что пукать — это нормально. Но в защиту фильма надо сказать, что подобных шуток минимум. Остальные кажутся либо простенькими, либо чрезмерно наигранными, когда на одно слово приходится три кривляния. Этой карикатурностью грешат все взрослые персонажи в «Докторе». Так может, в этом и была задумка Стивена Гейгана — возвести героев в сказочный абсурд? Выглядит логичным и местами даже смешным. Хотя, спасибо Джонни Деппу, всех их вы будете сравнивать с капитаном Джеком Воробьём, который возвёл в культ столь эксцентричное поведение.

Удивительное путешествие Доктора Дулиттла

В совокупности «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» выдерживает отметку «нормально», если не завышать ожидания от этой картины. Гигантские кинокорпорации имеют полное право снимать фильмы «для всей семьи, но больше для конкретных её членов», будь это пятилетний сорванец или 60-летняя женщина на пороге новой любви. Другое дело, что сенсации не получилось. А значит, под угрозой съёмка сиквела. Но зачем думать о будущем, когда прямо сейчас можно пойти с ребёнком в кино и вспомнить, как мы сами в детстве фантазировали, что наш кот разговаривает с нашей собакой, а мир за окнами полон красочных чудес.

Вероника Скурихина