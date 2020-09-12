Аферистка, 2020

Это третий полнометражный фильм Дж. Блэйксона в качестве режиссера.

Продюсерами фильма выступили Тедди Шварцман, Майкл Хэймлер и Бен Стиллман.

В мае 2019 года стало известно, что актриса Розамунд Пайк снимется в главной роли в новом фильме Дж. Блэйксона. В июне к актерскому составу присоединились Питер Динклэйдж и Эйса Гонсалес. В июле было объявлено, что актриса Дайэнн Уист также стала частью каста нового фильма.

Производство фильма началось летом 2019 года. Съемки проходили в Дедхэме, штат Массачусетс, а также в округе Норфолк.

Некоторые сцены фильма также снимались в ресторане Wellesley Smith & Wollensky.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020 года.

Вскоре после мировой премьеры Netflix приобрел права на распространение фильма примерно за 10 миллионов долларов. Выпуск картины на онлайн-платформе запланирован на февраль 2021 года.

Дж. Блэйксон также выступил сценаристом и продюсером фильма.

Вторая совместная работа режиссера Дж. Блэйксона и композитора Марка Канэма.