Аферистка, 2020

После выхода мини-сериала «Порох» британский режиссер и сценарист Дж. Блэйксон возвращается с новым полнометражным триллером, рассказывающим мрачно-комическую и завораживающую историю о морально обанкротившемся законном опекуне.
Марла Грейсон (Розамунд Пайк) идет по жизни с девизом «Выживает сильнейший». Она умеет искусно манипулировать пожилыми людьми и втираться к ним в доверие. Прикрываясь вниманием и заботой, которых ее подопечные так жаждут получить, законный опекун уже приноровилась безнаказанно грабить своих богатых клиентов. Благодаря природному обаянию и хладнокровному цинизму вместе со своей подругой и партнером по преступлениям Фрэн (Эйса Гонсалес) Марла мастерски использует закон для своей выгоды и безжалостно обворовывает ничего не подозревающих людей. Сеть подкупных врачей и сиделок позволяет им работать без каких-либо проблем, ну а если их клиенты живут одни, то всё становится еще проще. Налаженная и точная как часы схема работает до тех пор, пока у Марлы не появляется новая жертва. Дженнифер (Дайэнн Уист), по мнению аферистки, является идеальной «дойной коровой», поэтому Марла и Фрэн цепляются в нее мертвой хваткой и готовы отобрать у женщины все до последнего доллара. Однако вскоре оказывается, что новая подопечная не так проста, как кажется, и Марла быстро осознает, что, сама того не подозревая, оказалась втянута в смертельно опасную ловушку, из которой не каждый сможет выйти победителем. Идеальная жизнь аферистки совсем скоро может превратиться в игру на выживание…
Это третий полнометражный фильм Дж. Блэйксона в качестве режиссера.
Продюсерами фильма выступили Тедди Шварцман, Майкл Хэймлер и Бен Стиллман.
В мае 2019 года стало известно, что актриса Розамунд Пайк снимется в главной роли в новом фильме Дж. Блэйксона. В июне к актерскому составу присоединились Питер Динклэйдж и Эйса Гонсалес. В июле было объявлено, что актриса Дайэнн Уист также стала частью каста нового фильма.
Производство фильма началось летом 2019 года. Съемки проходили в Дедхэме, штат Массачусетс, а также в округе Норфолк.
Некоторые сцены фильма также снимались в ресторане Wellesley Smith & Wollensky.
Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020 года.
Вскоре после мировой премьеры Netflix приобрел права на распространение фильма примерно за 10 миллионов долларов. Выпуск картины на онлайн-платформе запланирован на февраль 2021 года.
Дж. Блэйксон также выступил сценаристом и продюсером фильма.
Вторая совместная работа режиссера Дж. Блэйксона и композитора Марка Канэма.
Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.
Давно такого маразма не смотрел.... В общем фильм про то как одна лесбиянка победила русскую мафию! При том что еще и… Читать дальше…