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Аферистка Аферистка
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I Care a Lot

Аферистка, 2020

2020 / Великобритания
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Мрачно-комичный триллер с Розамунд Пайк
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После выхода мини-сериала «Порох» британский режиссер и сценарист Дж. Блэйксон возвращается с новым полнометражным триллером, рассказывающим мрачно-комическую и завораживающую историю о морально обанкротившемся законном опекуне.

Марла Грейсон (Розамунд Пайк) идет по жизни с девизом «Выживает сильнейший». Она умеет искусно манипулировать пожилыми людьми и втираться к ним в доверие. Прикрываясь вниманием и заботой, которых ее подопечные так жаждут получить, законный опекун уже приноровилась безнаказанно грабить своих богатых клиентов. Благодаря природному обаянию и хладнокровному цинизму вместе со своей подругой и партнером по преступлениям Фрэн (Эйса Гонсалес) Марла мастерски использует закон для своей выгоды и безжалостно обворовывает ничего не подозревающих людей. Сеть подкупных врачей и сиделок позволяет им работать без каких-либо проблем, ну а если их клиенты живут одни, то всё становится еще проще. Налаженная и точная как часы схема работает до тех пор, пока у Марлы не появляется новая жертва. Дженнифер (Дайэнн Уист), по мнению аферистки, является идеальной «дойной коровой», поэтому Марла и Фрэн цепляются в нее мертвой хваткой и готовы отобрать у женщины все до последнего доллара. Однако вскоре оказывается, что новая подопечная не так проста, как кажется, и Марла быстро осознает, что, сама того не подозревая, оказалась втянута в смертельно опасную ловушку, из которой не каждый сможет выйти победителем. Идеальная жизнь аферистки совсем скоро может превратиться в игру на выживание…

Это третий полнометражный фильм Дж. Блэйксона в качестве режиссера.

Продюсерами фильма выступили Тедди Шварцман, Майкл Хэймлер и Бен Стиллман. 

В мае 2019 года стало известно, что актриса Розамунд Пайк снимется в главной роли в новом фильме Дж. Блэйксона. В июне к актерскому составу присоединились Питер Динклэйдж и Эйса Гонсалес. В июле было объявлено, что актриса Дайэнн Уист также стала частью каста нового фильма. 

Производство фильма началось летом 2019 года. Съемки проходили в Дедхэме, штат Массачусетс, а также в округе Норфолк.

Некоторые сцены фильма также снимались в ресторане Wellesley Smith & Wollensky.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2020 года. 

Вскоре после мировой премьеры Netflix приобрел права на распространение фильма примерно за 10 миллионов долларов. Выпуск картины на онлайн-платформе запланирован на февраль 2021 года.

Дж. Блэйксон также выступил сценаристом и продюсером фильма.

Вторая совместная работа режиссера Дж. Блэйксона и композитора Марка Канэма.

Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 февраля 2021
Премьера онлайн 19 февраля 2021
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дж. Блэйксон
Дж. Блэйксон
В ролях
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр
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Аферистка
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Наша рецензия
Фильм Дж. Блэйксона построен вокруг мошенничества, которое по-настоящему пугает своей безжалостностью и изумляет эффективностью. Перед нами Марла – именно ее закадровый голос начинает включать нас в эту историю – обаятельная злодейка в костюмах с гипнотизирующей улыбкой. Она построила свой бизнес на «заботе» о пожилых людях. Героиня, как профессиональный законный опекун, назначенный судом, делает все возможное, чтобы беззащитные, а порой вполне здоровые старики оказались…
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suharek 24 февраля 2021, 17:34
Отвратительный фильм..🤦🏻‍♂️
Давно такого маразма не смотрел.... В общем фильм про то как одна лесбиянка победила русскую мафию! При том что еще и… Читать дальше…
Pavel.Rashchupkin 24 февраля 2021, 13:12
Хорошие актерские работы,фильм с 18 лет.Опять растлевают нашу молодежь американской розовой любовью.В штатах одни женщины и чернокожие скоро останутся,мужики им не нужны.Не рекомендую к просмотру.
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