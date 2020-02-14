Лёд 2, 2020

После успеха в российском прокате продюсеры первой части спортивной драмы «Лед» анонсировали продолжение картины. В сиквеле к своим ролям вернутся прежние актеры – Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. На этот раз у картины будет другой режиссер — Жора Крыжовников. Он работал над такими фильмами, как «Горько», «Горько 2», «Елки новые», «Самый лучший день».
Надя с детства мечтала стать фигуристкой и ей это удалось. Она построила удачную карьеру и на пике своей формы получает травму. Врачи выносят неутешительный приговор — она больше не может заниматься фигурным катанием. Девушка впадает в депрессию, но к ней на помощь приходит Саша — хоккеист, который вынужден стать сиделкой для Нади. Сначала молодые люди не могут поладить, но со временем они находят общий язык и между ними зарождается крепкая дружба. Саша уверен, что сможет снова поставить Надю на лед и ему это удается.
В продолжении «Льда» Надя и Саша поженились, и, казалось бы, сказка должна закончиться как обычно – на «жили они долго и счастливо». Только в жизни главных героев не все так просто. Влюбленных уже не радует удачная карьера, они мечтают о ребенке и случается чудо — Надя беременна. Только вот за исполнение желания героем придется дорого заплатить.
Саша вынужден воспитывать дочку Надю один. Он сталкивается со множеством проблем молодого отца — не знает, чем кормить ребенка, как его купать. За помощью он обращается к теще, и она помогает вырастить девочку.
Чтобы обеспечить себя и дочь, Саша возвращается к карьере хоккеиста. Надя растет, интересуется прошлым родителей и узнает, что ее мама была когда-то хоккеисткой. Втайне от отца Надя учится кататься на коньках. Сначала это расстраивает Сашу, но он меняет свое мнение и помогает девочке осуществить ее мечту.
Александр Петров, сыгравший хоккеиста Сашу в первой части «Льда», сначала отказался от съемок в продолжении фильма, но после того, как прочитал сценарий и узнал, кто будет режиссером, все-таки согласился.
Первая часть фильма «Лед» считается одной из самых успешных лент 2018 года в российском прокате. При бюджете в 150 млн рублей она собрала 1,5 миллиарда рублей.
Режиссером сиквела «Лед 2» стал Жора Крыжовников, а до него над проектом работал начинающий режиссер Олег Трофим. Картина «Лед» стала для Олега дебютной на большом экране.
Съемки картины начались в марте 2019 года и проходили на озере Байкал.
Для актрисы Аглаи Тарасовой участие в первой части фильма «Лед» стало дебютом на большом экране. Известность Аглае принесла роль интерна Софии Калининой в телевизионном сериале «Интерны».
За роль Нади в фильме «Лед» Тарасова получила премию «Золотой орел» в номинации «лучшая женская роль».
Жора Крыжовников — это псевдоним сценариста и режиссера Андрея Першин, который он взял в 2010 году. Как объясняет Андрей, он взял псевдоним, чтобы избавиться от амплуа «телевизионного ремесленника». Однако вскоре сценарист вновь вернулся к телевизионным проектам — в 2014 году он начал работу над комедийным сериалом «Кухня».
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...