Лёд 2, 2020

После успеха в российском прокате продюсеры первой части спортивной драмы «Лед» анонсировали продолжение картины. В сиквеле к своим ролям вернутся прежние актеры – Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. На этот раз у картины будет другой режиссер — Жора Крыжовников. Он работал над такими фильмами, как «Горько», «Горько 2», «Елки новые», «Самый лучший день».

Надя с детства мечтала стать фигуристкой и ей это удалось. Она построила удачную карьеру и на пике своей формы получает травму. Врачи выносят неутешительный приговор — она больше не может заниматься фигурным катанием. Девушка впадает в депрессию, но к ней на помощь приходит Саша — хоккеист, который вынужден стать сиделкой для Нади. Сначала молодые люди не могут поладить, но со временем они находят общий язык и между ними зарождается крепкая дружба. Саша уверен, что сможет снова поставить Надю на лед и ему это удается.

В продолжении «Льда» Надя и Саша поженились, и, казалось бы, сказка должна закончиться как обычно – на «жили они долго и счастливо». Только в жизни главных героев не все так просто. Влюбленных уже не радует удачная карьера, они мечтают о ребенке и случается чудо — Надя беременна. Только вот за исполнение желания героем придется дорого заплатить.

Саша вынужден воспитывать дочку Надю один. Он сталкивается со множеством проблем молодого отца — не знает, чем кормить ребенка, как его купать. За помощью он обращается к теще, и она помогает вырастить девочку.

Чтобы обеспечить себя и дочь, Саша возвращается к карьере хоккеиста. Надя растет, интересуется прошлым родителей и узнает, что ее мама была когда-то хоккеисткой. Втайне от отца Надя учится кататься на коньках. Сначала это расстраивает Сашу, но он меняет свое мнение и помогает девочке осуществить ее мечту.