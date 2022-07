«Еще по одной»: Рецензия Киноафиши

На экраны российских кинотеатров при правильной дистанции выходит новая картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном и еще одним любимчиком режиссера Томасом Бо Ларсеном. Рассказываем, какой получилась экзистенциальная драма и почему ее обязательно стоит смотреть в такой сложный период, в котором находится весь мир.

В центре сюжета история про трех мужчин, потерявших смысл в жизни. Один – учитель истории и уже не получает удовольствия от предмета, изучению которого посвятил свои лучшие годы. Другому уже надоело играть с мальчиками в футбол и вообще пропагандировать физическую культуру в школе. Третий также потерял какой-либо интерес к своей деятельности. Внезапно им приходит в голову абсолютно безумная, но в такой же степени гениальная идея – провести некий эксперимент нетрезвости. Правила очень простые: надо употреблять определенную дозу алкоголя в рабочие часы и внимательно смотреть на свою трудоспособность. Может, именно тогда они статут по-настоящему счастливыми?

Еще по одной

Соавтор «Догмы 95» возвращается на экраны с новой трагедийной историей, не столь громкой и разбивающей сердце, как его работа «Охота» с тем же Мадсом Миккельсеном. Однако «Еще по одной» – такой же сложный и детализированный, как и другие его кинематографические хиты. Только в этот раз открытый финал дают какую-то надежду на счастливое будущее.

Как обманка и паучья паутина, картина начинается с настоящей драмы и экзистенциального кризиса, который переживают взрослые мужчины. У них есть карьера, у кого-то любимые жены, семьи, питомцы, но этого оказывается недостаточно среди серых будней. Между собой они немногословно сознаются в своем несчастии, но не говорят о нем прямолинейно. Сразу же становится понятно их душевное состояние, когда каждый соглашается на безумный эксперимент по употреблению алкоголя. А к чему будет еще обращаться человек в депрессии, как не к бутылке любимой выпивки?

Несмотря на такой типичный сценарий сама его трактовка отличается от того, что можно увидеть за окном. Томас Винтерберг ни в коем случае не показывает обычных людей, которые резко решили встать на путь алкоголиков. Никакого празднования чревоугодия здесь не происходит, и никто не пытается пропагандировать такой образ жизни. В «Еще по одной» все-таки встречаются моменты, которые показывают изнанку постоянного употребления алкоголя, даже если это было просто ради веселья и эксперимента, и от реальности всего этого становится по-настоящему страшно.

Еще по одной

То же самое испытывают и главные герои, когда они понимают, что вся их задумка медленно, но стремительно выходит из-под контроля. Кульминация всей истории омрачается трагедией, и эксперимент перестает быть чем-то шуточным, а результаты уже совершенно не хочется записывать. Волшебно играя с жанрами, Томас Винтерберг старается показать всю полярность жизни, где белая и черная полосы постоянно пересекаются между собой.

Материальные ценности, в которых погряз весь мир, доводят человечество до апатии и разрушающей меланхолии. Духовность уходит на второй план, и жизнь становится похожа на монотонные бесцветные дни, где уже ничего не имеет значения. Действительно, в таком состоянии люди как раз и берутся за алкоголь и уже в относительно другом сознании добавляют краски в свою жизнь. Только как это сделать долговечным?

Еще по одной

«Еще по одной» медленно переходит в комедию и оставляет драматическую составляющую на втором плане. А в самом финале происходит настоящий праздник жизни под композицию группы Scarlet Pleasure «What a life». Текст песни дополняет всё уже изложенное на экране, а зрители после напряженных трагедийных моментов расслабляются и готовы подпевать главному герою.

Само названием фильма на разных языках говорит за себя. «Еще по одной» или «Another round» – это не просто «выпить снова», а продолжить жить, дать еще один шанс самому себе. Винтерберг, как и его герои, следуют этому совету и пускаются в пляс:

«What a life, what a night What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five but I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life».

Еще по одной

Новая работа Томаса Винтерберга заинтересует всех любителей фестивального кино и творчества самого режиссера. А фанаты Мадса Миккельсена просто заглянут посмотреть на еще одну блестящую роль датского актера.

Ася Заболоцкая