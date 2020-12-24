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Огонь Огонь
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Огонь, 2020

2020 / Россия
8.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Героическая драма о подвиге пожарных с Константином Хабенским
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Причины посмотреть Факты О фильме

Авторы таких хитов отечественного проката, как «Легенда №17», «Я худею», «Экипаж» и «Движение вверх», представляют новый масштабный проект, речь в котором пойдет о команде профессиональных героев.  

Действие картины происходит в момент, когда буйство лестных пожаров в некоторых регионах страны доходит до критической точки. Под угрозой находятся жизни людей, чьи деревни и села стоят на пути распространения безжалостного пламени. Алексей Павлович Соколов (Константин Хабенский) – опытный пожарный-десантник, и поэтому именно ему поручают собрать и возглавить команду, которой предстоит отправиться в самое сердце горящих лесов, чтобы вывезти из огневого капкана жителей одного из поселений. 

В приступе отцовского гнева Соколов назначает в свой отряд спасателя-новичка по фамилии Ильин (Иван Янковский), который успел закрутить роман с дочерью Соколова, за что и оказался в немилости у старшего инструктора. Времени на разногласия у героев нет, так как огонь быстро движется в сторону людей, и единственная возможность спасти их теперь – только напролом, через полыхающую стену. Их общий враг – безжалостная стихия, а на кону жизни и собственная честь. 

Кроме исполнителей главных ролей в фильме представлен целый ансамбль известных актеров, среди которых Виктор Добронравов, Юрий Кузнецов, Андрей Смоляков, Антон Богданов, Роман Курцын, Стася Милославская и звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева. 

Режиссером и со-сценаристом картины выступил Алексей Нужный, которого зритель может помнить по предыдущим работам – комедии «Я худею» и сериалу «Толя-робот».

Идея отрастить усы для роли пришла к Константину Хабенскому на первой же встрече с режиссером Алексеем Нужным. Так актер хотел подчеркнуть, что его персонаж, совершающий героические поступки, на самом деле похож на рядового посетителя «Пятерочки». Режиссер в свою очередь признался, что его эта идея сперва смутила. Он сильно сомневался, что эта деталь поможет расположить зрителя к Соколову, но позже признал правоту Хабенского.  

С профессионализмом Хабенского, проявленным на съемках «Огня», связан еще один эпизод, в котором артист рисковал жизнью ради эффектного кадра. Актер должен был вбежать в настоящее пламя с закрепленной на себе камерой и рубить дерево вплоть до команды «стоп». Команда так и не прозвучала, поскольку вся съемочная группа, наблюдавшая за процессом через плейбек, была заворожена смелостью Хабенского, и съемка кончилась, только когда артист, почувствовав пламя на себе, выбежал из горящей декорации. 

О масштабах проекта продюсеры говорили еще на ранних этапах препродакшена, так как одним из условий концепта было создание настоящего пламени везде, где это вообще возможно. Во время съемок даже ходили слухи, будто группа сжигает настоящую деревню или целые участки живых лесов. Создатели фильма опровергли эти домыслы, объяснив, что построили декорации леса из заранее спиленных деревьев и жгли только их. 

Создателей фильма консультировали настоящие сотрудники Авиалесоохраны и МЧС. Также службы предоставили для съемок некоторую специальную технику и транспорт, например, самолеты Ил-62 и вертолеты Ми-8. 

Режиссер Алексей Нужный очень хотел избежать компьютерного огня даже в зрачках артистов, поэтому тем часто приходилось играть смертельно опасные сцены в горящей декорации без участия дублеров. 

Какая продолжительность фильма?

Фильм длится ровно 2 часа 10 минут.

В каком году вышел фильм?

Премьера фильма состоялась 24 декабря 2020 года.

Какой возрастной рейтинг у фильма?

6+

Кто режиссер фильма?

Режиссером фильма выступил Алексей Нужный

Кто исполнил главную роль?

В главной роли в фильме снялся Константин Хабенский

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.

Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

8.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 декабря 2020
Премьера онлайн 20 июля 2021
Премьера в мире 24 декабря 2020
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Нужный
Алексей Нужный
В ролях
Иван Янковский
Иван Янковский
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Антон Богданов
Антон Богданов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Огонь 11 постеров
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Огонь
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Наша рецензия
Вместо предисловия предлагаю сразу договориться. Фильм «Огонь» Алексея Нужного — это не наш ответ «Делу храбрых», не калька с Голливуда и не ремейк, хотя режиссёр в занятии этим замечен. Пожары, они везде случаются. И тушат их, не поверите, тоже примерно одинаково. Может, техника чуть отличается. Поэтому в последующем тексте, если сравнения с этим злосчастным и не самым удачным американским кинопродуктом будут, то лишь из острой необходимости. А чего точно не…
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s.lana.s 27 декабря 2020, 01:47
Какой же великолепный фильм!!! Просто на одном дыхании!! Огромное спасибо режиссёру и таким великолепным актёрам за из работу!! И спасибо за эту… Читать дальше…
RomanovaES1991 27 декабря 2020, 21:31
Потрясающий фильм, актёры изумительно сыграли свои роли. Весь фильм на одном дыхании, потрясающий сюжет, спасибо за ещё один потрясающий фильм
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