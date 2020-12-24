Огонь, 2020

Авторы таких хитов отечественного проката, как «Легенда №17», «Я худею», «Экипаж» и «Движение вверх», представляют новый масштабный проект, речь в котором пойдет о команде профессиональных героев.

Действие картины происходит в момент, когда буйство лестных пожаров в некоторых регионах страны доходит до критической точки. Под угрозой находятся жизни людей, чьи деревни и села стоят на пути распространения безжалостного пламени. Алексей Павлович Соколов (Константин Хабенский) – опытный пожарный-десантник, и поэтому именно ему поручают собрать и возглавить команду, которой предстоит отправиться в самое сердце горящих лесов, чтобы вывезти из огневого капкана жителей одного из поселений.

В приступе отцовского гнева Соколов назначает в свой отряд спасателя-новичка по фамилии Ильин (Иван Янковский), который успел закрутить роман с дочерью Соколова, за что и оказался в немилости у старшего инструктора. Времени на разногласия у героев нет, так как огонь быстро движется в сторону людей, и единственная возможность спасти их теперь – только напролом, через полыхающую стену. Их общий враг – безжалостная стихия, а на кону жизни и собственная честь.

Кроме исполнителей главных ролей в фильме представлен целый ансамбль известных актеров, среди которых Виктор Добронравов, Юрий Кузнецов, Андрей Смоляков, Антон Богданов, Роман Курцын, Стася Милославская и звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева.

Режиссером и со-сценаристом картины выступил Алексей Нужный, которого зритель может помнить по предыдущим работам – комедии «Я худею» и сериалу «Толя-робот».