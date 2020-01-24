«Джентльмены»: Рецензия Киноафиши

Микки Пирсон придумал совершенно новый способ выращивать марихуану. Он усовершенствовал технологию, а заодно нашёл скрытые и весьма просторные территории для посадок. Но постепенно Микки устал от своей работы и решил продать бизнес. Конечно же, сделка не могла пройти гладко, в процесс вмешались те, кто может испортить всё дело. А вот о том, кто за этим стоит, и хочет рассказать помощнику Микки частный сыщик Флетчер. Разумеется, за деньги.

«Гай Ричи возвращается к любимому стилю», — гласят все статьи об этом фильме. Действительно, услышав имя режиссёра, многие сразу вспомнят «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и прочие динамичные криминальные комедии, где нелепые герои постоянно обманывают друг друга. И только потом можно понять, что после этого он подался в массовое кино и в последние годы снимал ретро-боевик «Агенты А.Н.К.Л.», провальный (но любимый фанатами) «Меч короля Артура», а потом и вовсе забросил свой стиль и пошёл к Disney работать над ремейком «Аладдина».

Джентльмены

Новый фильм точно станет отдушиной тем, кто полюбил Ричи именно за криминал, яркие образы бандитов и запутанные сюжеты. Это то самое «возвращение к истокам», которого так ждали. Хотя всё же нужно учитывать тот факт, что «Джентльменов» снимает уже не молодой начинающий режиссёр, склонный к задору и экспериментам, а солидный мастер.

Но по большей части это пошло только в плюс. Ричи не пытается повторить успех первых фильмов, он показывает, что изменился даже сам мир криминала, где теперь всё стало более солидно и размеренно. И потому всё действие, хоть и удивит на первых же кадрах внезапным поворотом, окажется чуть спокойнее, оставив простор для красивых съёмок и просто остроумных диалогов.

По сути, весь фильм и есть прямая речь — рассказ Флетчера о его догадках, к тому же поданный в стиле «Достать коротышку». Такой подход позволяет Ричи одновременно и снимать криминальную комедию, и частично деконструировать сам жанр. Поскольку большая часть происходящего — один большой флэшбек, да ещё и от ненадёжного рассказчика, в паре сцен в буквальном смысле «отматывают» действие, показывая различие между слухами и реальностью, иронизируют над способностью читать разговоры по губам, а то и вовсе дополняют действие надписями на экране.

Джентльмены

Ну а в остальном это всё те же любимые поклонниками интриги и разборки бандитов. Разве что выстрелов стало меньше, хотя они здесь были бы только лишними. Но по старой доброй традиции почти любой разговор всё равно переходит в эффектную и одновременно смешную драку.

Причём Ричи на сей раз даже не пытается слишком уж запутать сюжет: многие твисты предсказуемы или даже очевидны. Но заскучать или придраться времени всё равно не будет, харизматичные персонажи и грубоватый юмор вытягивают любую сцену.

Причём яркие герои в «Джентльменах» просто на любой вкус. Автор не делает ставку исключительно на Макконахи в идеальном костюме, который ведёт себя так, будто сошёл со страниц комикса. С определённого момента он вообще уходит на второй план, уступая место своему помощнику, которого играет Чарли Ханнэм, и прочим ярким персонажам. По сути, здесь даже нет разделения на главного и второстепенных героев.

Джентльмены

А ещё важнее, что режиссёр не стесняется показывать любимых зрителями звёзд в совершенно нелепом виде. Брэда Питта в роли цыгана здесь, конечно, нет, но Колин Фаррелл в спортивном костюме влюбляет в себя с первого же появления, и этот момент наверняка разойдётся на цитаты. А тем, кому не хватит и его, в финале предложат самую глупую сцену бегства некогда секс-символа Хью Гранта, проявившего в этом фильме максимум самоиронии.

В то время как Квентин Тарантино, с которым Гая Ричи раньше лестно сравнивали, сейчас ностальгирует по классическому Голливуду, его британский коллега не замахивается на чужое. Он честно возвращается к своим старым фильмам. Но делает это умело, не пытаясь провернуть те же трюки и запрыгнуть в ушедший поезд молодёжного кино. «Джентльмены» — зрелый ироничный фильм с солидным актёрским составом, обращённый к тем, кто годы назад полюбил «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», а также фильмы Тарантино и братьев Коэнов. И эта категория зрителей точно порадуется весёлой заварушке на два часа.

Алексей Хромов