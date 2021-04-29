«Проклятие: Призраки дома Борли »: Рецензия Киноафиши

На пороге Второй мировой войны семья священника переезжает в большой загородный особняк в Англии. Здесь пастырю предстоит вновь привлечь горожан в церковь и укрепить их связь с Богом, ослабевшую после таинственных событий. Обживаясь на новом месте, члены семьи начинают замечать множество странностей. Сначала это необычные звуки, затем подозрительные силуэты вдалеке, а заканчивается все очень реалистичными и пугающими видениями, заставляющими сомневаться в реальности. Усугубляет ситуацию и один из местных жителей, предостерегающий о проклятии дома и смертях, которые замалчивает церковная верхушка. Кажется, этот особняк не случайно распахнул свои двери перед очередной семьей. Теперь ей предстоит понять, кому можно доверять, и попытаться разгадать, что же случилось в этом месте много лет назад.

«Проклятие: Призраки дома Борли» погружает в период между двумя мировыми войнами. В обществе еще свежи воспоминания о Первой, а Вторая уже наступает на пятки после недавнего аншлюса. Церковь до сих пор имеет ощутимое влияние на людей и наделена властью, с легкостью делая широкие жесты для своих священников. В эти неспокойные времена пространство целого особняка, отданного немногочисленной семье, не ощущается большим и пугающим, не успев обветшать за долгие годы. Даже когда герои впервые переступают порог этого дома, у них не возникает ощущения тревоги, лишь маленькая растерянность перед новой комфортной жизнью, к которой готовы не все.

Проклятие: Призраки дома Борли

Самым интересным в истории оказывается столкновение церкви и сатанистов, обманывающее привычные ожидания. Все время нас будет преследовать ощущение подвоха, какой-то хитрой закулисной игры. Финал удовлетворяет лишь отчасти, скорее будоража зрительский интерес, но оставляет главное за кадром и явно требует предложения. Большую часть времени придется наблюдать за очередными семейными разногласиями и странным поведением ребенка. Тайны прошлого героев выглядят слишком обыденно и плохо связываются с темной историей дома. Его трагедию очень спешно раскрывают в конце и просто переплетают с судьбой новых жителей. Это лишает даже намеков на загадки и напряженные поиски подсказок. Персонажи ощущаются безвольными, как будто они не более чем фигурки, растленные неизвестным кукловодом и выполняющие строго ограниченные функции.

Преображает картину большое количество интересных визуальных решений. Тут нет скримеров или отвратительных тварей. Все напряжение держится на необычных монтажных переходах. Периодически пространство дома превращается в замкнутую петлю или просто закольцовывает время в форме ленты Мебиуса. Перед нами возникает страх неизвестности, своеобразная дезориентация, временами похожая на шизофрению. Здесь абсолютно непонятно, чем обернется следующее атмосферное видение. Каждая встреча с потусторонним дает лишний повод усомниться в реальности. Все это перемешивается с пугающими зеркальными отражениями, оборачивающимися порталами в иной, мир, а также таинственными подвалами-лабиринтами.

Проклятие: Призраки дома Борли

«Проклятие: Призраки дома Борли» оставляет множество вопросов к истории, в которую постарались впихнуть слишком много. При этом основной акцент сделан на его самой скучной части — семейных проблемах. Но за счет массы интересных визуальных решений, нескольких удачных сюжетных деталей и неожиданного выбора времени действия минусы не ощущаются столь болезненно. Фильм понравится зрителям, готовым пощекотать нервы не резкими звуками и скримерами, а изобретательными приемами, заигрывающими с восприятием и пониманием реальности.