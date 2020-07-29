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Гренландия Гренландия
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Greenland

Гренландия, 2020

2020 / США
7.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Герой Джерарда Батлера спасает мир от природной катастрофы!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Возвращение к 1998 году, «Армагеддону» и «Столкновению с бездной»: Джерард Батлер напомнит, как легко то, чем мы восхищаемся, может превратиться в катастрофу, грозящую всему миру уничтожением.

Выход фильма-катастрофы Рика Романа Во пришелся, кажется, на один из самых неудачных моментов в истории. Когда весь мир и так разве что не полыхает, смотреть на это на экране становится еще сложнее. Но никого это не остановило, и вот перед нами еще один взгляд на то, как может состояться закат человечества, который явно создавался с оглядкой на давно знакомые зрителям истории.

Невероятно близко к Земле в скором времени должна пролететь комета Кларк. Джон (Джерард Батлер) — инженер, его завораживает все, что связано с космосом, как и его сына Нэйтана (Роджер Дэйл Флойд). Пока во всех новостях говорят об этом событии, они с замиранием сердца ждут, когда Кларка можно будет увидеть. Однако обломки кометы, падающие в самых разных точках мира и разрушающие города, угрожают всему человечеству возможным вымиранием. Единственным спасением для Джона, его жены Эллисон (Морена Баккарин) и сына становится бункер, расположенный на территории Гренландии, но туда еще нужно добраться. На пути семья столкнется с лучшими и худшими проявлениями человеческой натуры и тотальным беззаконием.

В 2018 году было объявлено, что режиссерское кресло займет Нил Бломкамп, но в феврале 2019 года он выбыл из проекта, а его место занял Рик Роман Во.

Первоначально главную роль должен был исполнить Крис Эванс, но из-за занятости в других проектах он был вынужден отказаться от нее, и роль получил Джерард Батлер.

Композитор Дэвид Бакли уже создавал саундтрек для фильма Рика Романа Во «Падение Ангела», триквела «Падения Олимпа», причем тоже с участием Джерарда Батлера.

Актер Роджер Дэйл Флойд, персонаж которого по сюжету является диабетиком, готовясь к фильму, подробно изучал диабет 1-го типа и вместе с актерским составом общался с медработником, который рассказывал им о заболевании.

Перед каждыми съемками актер Роджер Дэйл Флойд репетировал сцены со своим отцом, чтобы лучше понять, как ему отыгрывать роль вместе с Джерардом Батлером, сыгравшим отца его персонажа.

Съемки фильма проходили в Атланте с 24 июня по 16 августа 2019 года.

С Сэмом Эллиоттом долго велись переговоры по поводу роли Дэйла, но в итоге она досталась Скотту Гленну.

Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственное безопасное место – бункер в далекой Гренландии. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняется не только разрушающими последствиями кометы, но и паникой обезумевших людей, ведь во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют…

7.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 29 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Рик Роман Во
Рик Роман Во
В ролях
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Дэвид Денман
Дэвид Денман
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гренландия 5 постеров
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Наша рецензия
Давайте просто признаемся себе: даже в отсутствии кинокризиса мы бы всё равно пошли на фильм «Гренландия». Потому что это кажется таким логичным и гарантированным аттракционом - Джерард Батлер спасает семью и скорее всего мир, когда на него несётся гигантский астероид. Но картина внезапно вместо классического голливудского героического Апокалипсиса выдаёт то, про что можно написать «не оправдала зрительских ожиданий». В чём именно не оправдала и плохо ли это,…
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Даня Тихий 25 августа 2020, 10:56
Всем день добрый.
В моём отзовётся будет немного спойлера.
Вообще даже на фильмах стали экономить,не понимаю почему хорошие актеры идут сниматься в… Читать дальше…
Оксана Анатольевна Перцева 21 сентября 2020, 07:51
Стандартный фильм-катастрофа. Герой не без недостатков. Все очень милые. Ожидаемо.
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саундтрек фильма Гренландия
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2 февраля 2022 17:42
Джерард Батлер и Морена Баккарин снимутся в сиквеле «Гренландии» Новости о запуске в производство продолжения появились через год после премьеры оригинального фильма.
Написать
15 июня 2021 09:41
Боевик «Гренландия» с Джерардом Батлером возглавил прокат в России и СНГ в выходные Фильм лидирует с огромным отрывом.
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24 августа 2020 12:33
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