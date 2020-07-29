Гренландия, 2020

Возвращение к 1998 году, «Армагеддону» и «Столкновению с бездной»: Джерард Батлер напомнит, как легко то, чем мы восхищаемся, может превратиться в катастрофу, грозящую всему миру уничтожением.

Выход фильма-катастрофы Рика Романа Во пришелся, кажется, на один из самых неудачных моментов в истории. Когда весь мир и так разве что не полыхает, смотреть на это на экране становится еще сложнее. Но никого это не остановило, и вот перед нами еще один взгляд на то, как может состояться закат человечества, который явно создавался с оглядкой на давно знакомые зрителям истории.

Невероятно близко к Земле в скором времени должна пролететь комета Кларк. Джон (Джерард Батлер) — инженер, его завораживает все, что связано с космосом, как и его сына Нэйтана (Роджер Дэйл Флойд). Пока во всех новостях говорят об этом событии, они с замиранием сердца ждут, когда Кларка можно будет увидеть. Однако обломки кометы, падающие в самых разных точках мира и разрушающие города, угрожают всему человечеству возможным вымиранием. Единственным спасением для Джона, его жены Эллисон (Морена Баккарин) и сына становится бункер, расположенный на территории Гренландии, но туда еще нужно добраться. На пути семья столкнется с лучшими и худшими проявлениями человеческой натуры и тотальным беззаконием.