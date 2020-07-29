Гренландия, 2020

Возвращение к 1998 году, «Армагеддону» и «Столкновению с бездной»: Джерард Батлер напомнит, как легко то, чем мы восхищаемся, может превратиться в катастрофу, грозящую всему миру уничтожением.
Выход фильма-катастрофы Рика Романа Во пришелся, кажется, на один из самых неудачных моментов в истории. Когда весь мир и так разве что не полыхает, смотреть на это на экране становится еще сложнее. Но никого это не остановило, и вот перед нами еще один взгляд на то, как может состояться закат человечества, который явно создавался с оглядкой на давно знакомые зрителям истории.
Невероятно близко к Земле в скором времени должна пролететь комета Кларк. Джон (Джерард Батлер) — инженер, его завораживает все, что связано с космосом, как и его сына Нэйтана (Роджер Дэйл Флойд). Пока во всех новостях говорят об этом событии, они с замиранием сердца ждут, когда Кларка можно будет увидеть. Однако обломки кометы, падающие в самых разных точках мира и разрушающие города, угрожают всему человечеству возможным вымиранием. Единственным спасением для Джона, его жены Эллисон (Морена Баккарин) и сына становится бункер, расположенный на территории Гренландии, но туда еще нужно добраться. На пути семья столкнется с лучшими и худшими проявлениями человеческой натуры и тотальным беззаконием.
В 2018 году было объявлено, что режиссерское кресло займет Нил Бломкамп, но в феврале 2019 года он выбыл из проекта, а его место занял Рик Роман Во.
Первоначально главную роль должен был исполнить Крис Эванс, но из-за занятости в других проектах он был вынужден отказаться от нее, и роль получил Джерард Батлер.
Композитор Дэвид Бакли уже создавал саундтрек для фильма Рика Романа Во «Падение Ангела», триквела «Падения Олимпа», причем тоже с участием Джерарда Батлера.
Актер Роджер Дэйл Флойд, персонаж которого по сюжету является диабетиком, готовясь к фильму, подробно изучал диабет 1-го типа и вместе с актерским составом общался с медработником, который рассказывал им о заболевании.
Перед каждыми съемками актер Роджер Дэйл Флойд репетировал сцены со своим отцом, чтобы лучше понять, как ему отыгрывать роль вместе с Джерардом Батлером, сыгравшим отца его персонажа.
Съемки фильма проходили в Атланте с 24 июня по 16 августа 2019 года.
С Сэмом Эллиоттом долго велись переговоры по поводу роли Дэйла, но в итоге она досталась Скотту Гленну.
Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственное безопасное место – бункер в далекой Гренландии. Джон, его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняется не только разрушающими последствиями кометы, но и паникой обезумевших людей, ведь во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют…
В моём отзовётся будет немного спойлера.
Вообще даже на фильмах стали экономить,не понимаю почему хорошие актеры идут сниматься в… Читать дальше…