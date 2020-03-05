Отель «Белград», 2020

Новый фильм от создателей «Холопа» расскажет о воссоединении Павла Аркадьевича и Дарьи из популярного сериала «Отель “Элион”». Над спин-оффом «Отель “Белград”» работал режиссер Константин Статский.

По сюжету картины, Павел вернулся в Сербию. Здесь он руководит своим отелем «Белград» и живет в привычной ему манере — закатывает пьяные вечеринки, наслаждается всеми прелестями жизни холостяка. Дочь местного мафиози положила глаз на Павла, но он не отвечает ей взаимностью.

Волей случая Павел портит новое дорогое приобретение этого мафиози. Криминальный авторитет решает наказать Пашу. Главный герой готов отдать свой отель, но мафиози делает ему встречное предложение — жениться на его безумной дочери. У Павла нет выбора, и он соглашается. Девушка начинает подготовку к свадьбе, во время которой показывает себя настоящим тираном.

Даша выходит замуж за миллионера Петра, но отправляется в путешествие по Европе одна. Она приезжает в Белград, и город встречает ее не очень дружелюбно — таксист ворует вещи Даши. В отчаянии девушка случайно натыкается на Пашу. После четырех лет разлуки у них все еще есть чувства друг к другу. Теперь героям предстоит выяснить, способна ли настоящая любовь преодолеть преграды, которые им приготовил Белград.