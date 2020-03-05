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Отель «Белград», 2020

2020 / Россия
7.3 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Любимые герои сериалов «Отель Элеон» и «Гранд»возвращаются!
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Новый фильм от создателей «Холопа» расскажет о воссоединении Павла Аркадьевича и Дарьи из популярного сериала «Отель “Элион”». Над спин-оффом «Отель “Белград”» работал режиссер Константин Статский.

По сюжету картины, Павел вернулся в Сербию. Здесь он руководит своим отелем «Белград» и живет в привычной ему манере — закатывает пьяные вечеринки, наслаждается всеми прелестями жизни холостяка. Дочь местного мафиози положила глаз на Павла, но он не отвечает ей взаимностью.

Волей случая Павел портит новое дорогое приобретение этого мафиози. Криминальный авторитет решает наказать Пашу. Главный герой готов отдать свой отель, но мафиози делает ему встречное предложение — жениться на его безумной дочери. У Павла нет выбора, и он соглашается. Девушка начинает подготовку к свадьбе, во время которой показывает себя настоящим тираном.

Даша выходит замуж за миллионера Петра, но отправляется в путешествие по Европе одна. Она приезжает в Белград, и город встречает ее не очень дружелюбно — таксист ворует вещи Даши. В отчаянии девушка случайно натыкается на Пашу. После четырех лет разлуки у них все еще есть чувства друг к другу. Теперь героям предстоит выяснить, способна ли настоящая любовь преодолеть преграды, которые им приготовил Белград.

Съемки картины проходили в Москве и Белграде — родном городе Милоша Биковича. Первый день съемок прошел в Земуне, ранее небольшой город в Сербии, а сейчас — район Белграда.

В Сербии не принято разбивать тарелки после первого дня съемок, поэтому сербские коллеги были удивлены необычной русской традицией.

На создание фильма «Отель “Белград”» авторов идеи вдохновили фильмы Эмира Кустурицы. Генеральный продюсер Виталий Шляппо рассказал, что помимо романтики, динамичных сцен с погонями и встреч-расставаний, команде было важно передать атмосферу Белграда, маленьких сербских деревень и обаятельный местный колорит.

Сериал «Отель “Элеон”» является спин-оффом другого популярного проекта на канале СТС — комедийного сериала «Кухня». Этот сериал также имеет два полнометражных спин-оффа: «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва».     

Комедия «Отель “Белград”» стал первым полнометражным фильмом Константина Статского после картины «Сказка. Есть». Его последний фильм оказался неудачным и собрал много негативных отзывов. Режиссер снимает в основном сериалы и телевизионные драмы.

Большинство персонажей Милоша Биковича – непутевые бизнесмены. В одном из интервью актер признался, что на самом деле ему ближе образ «холопа» — простого парня.

Фильм «Отель “Белград”» станет вторым проектом, где Милош Бикович и Диана Пожарская играют пару.

Диана Пожарская рассказала журналистам, что Дарья напоминает ей саму себя, и поэтому играть эту героиню очень просто.

Для роли Дарьи Канаевой актрисе Диане Пожарской пришлось заниматься с личным тренером по единоборствам. Занятия дались ей легко, потому что актриса в прошлом каратистка. В новом фильме также будут сцены, где Дарья дерется, защищая Павла.

Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь…если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..

7.3 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 марта 2020
Премьера в мире 5 марта 2020
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Константин Статский
Константин Статский
В ролях
Милош Бикович
Милош Бикович
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Александра Кузенкина
Александра Кузенкина
Любомир Бандович
Любомир Бандович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отель «Белград» 3 постера
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Наша рецензия
«Отель «Белград»» — полнометражный спин-офф сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон»». Первоисточник здесь условен. Перед нами самостоятельный проект, который не хочет ассоциироваться с телевизионными корнями. Его ориентир — недавний «Холоп», самый кассовый российский фильм. Об этом гордо сообщает постер, напоминающий о тесной производственной связи двух картин. Студия Yellow, Black and White, неожиданно оказавшаяся на…
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Лариса Гомонюк (Закутняя) 5 марта 2020, 17:24
Ожидала большего, к сожалению.. Лично мне было не интересно и почти не смешно, еле дождалась когда закончится фильм. "Холоп" намного круче!
Роберт Кукушкин 6 марта 2020, 18:12
Хорошая комедия. Можно посмотреть.
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3 декабря 2020 11:00
Звезда «Холопа» Милош Бикович будет снимать мультфильмы В этом ему поможет продюсер экранизации «В ожидании варваров».
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9 июня 2020 14:55
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